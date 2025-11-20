Bitwa gigantów o sztuczną inteligencję w smartfonach. Samsung odpowiada Google własną wersją Magic Cue

Podsumowanie artykułu . . .

Najnowsze przecieki z testowych wersji nakładki One UI 8.5 nie pozostawiają złudzeń. Koreański gigant pracuje nad funkcją, która jest niemal lustrzanym odbiciem rozwiązania Google, a ma na celu uczynienie smartfonów Galaxy bardziej proaktywnymi i pomocnymi asystentami. Czy to koniec pasywnej obsługi telefonu i początek ery inteligentnych „pchnięć”, które wyprzedzą nasze myśli?

Podpowiadanie z wyprzedzeniem – na czym będzie polegać magia Now nudges w One UI 8.5?

Zanim zagłębimy się w szczegóły propozycji Samsunga, warto zrozumieć filozofię, która stoi za oryginalną funkcją Google’a. Magic Cue to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, którego największą siłą jest proaktywność. Asystent ten działa najlepiej, gdy ma czas na analizę naszych codziennych rutyn i potrzeb.

Czytaj też: Nowy zegarek OnePlus z 10-dniową baterią. Producent rezygnuje z Wear OS

Zamiast czekać, aż wpiszesz zapytanie, Magic Cue stara się przewidzieć, czego potrzebujemy, zanim zadasz pytanie. Przykład? Jeśli mamy zaplanowany lot, asystent ten wyświetli kartę pokładową na ekranie blokady dokładnie wtedy, gdy dojedziemy na lotnisko. Jeśli o stałej porze rozpoczynamy spotkanie online, Magic Cue sam zasugeruje dołączenie do rozmowy. To właśnie ten element wyprzedzania myśli użytkownika sprawił, że funkcja ta zyskała tak dużą popularność wśród posiadaczy Pixeli.

Przeczesując kody testowej wersji One UI 8.5, specjaliści z Android Authority natrafili na wzmianki o nowym mechanizmie, który Samsung nazwał „Now nudges”. Funkcje te zostały pogrupowane w trzy kluczowe kategorie, z których każda odpowiada za inny rodzaj inteligentnego wsparcia:

1. Wskazówki kontekstowe

Ten rodzaj „podpowiedzi” odpowiada za przywoływanie ważnych informacji z przeszłości.

Jak to działa? Jeśli niedawno pracowałeś nad konkretnym dokumentem, otrzymałeś ważny numer referencyjny klienta lub zapisałeś listę zakupów, system jest w stanie rozpoznać moment, w którym te dane mogą być ci ponownie potrzebne (np. wchodzisz do sklepu, a telefon podpowiada ci listę). Asystent bierze pod uwagę kontekst twojej aktywności i stara się, aby potrzebna informacja była dosłownie na wyciągnięcie ręki.

2. Automatyczne wypełnianie

Skupiają się na ułatwieniu wypełniania formularzy.

Jak to działa? To ulepszona i inteligentniejsza wersja znanego autouzupełniania. Zamiast czekać na prośbę przeglądarki, system proaktywnie rozpoznaje pola wymagające danych osobowych, adresów czy numerów kart i błyskawicznie oferuje możliwość ich wprowadzenia, znacznie usprawniając proces zakupów czy rejestracji. To ukłon w stronę wygody i minimalizowania czasu spędzonego na żmudnym wpisywaniu powtarzających się danych.

3. Wskazówki akcji

Są to inteligentne podpowiedzi, które mają za zadanie przyspieszyć realizację zadań poprzez ułatwienie przełączania się między aplikacjami.

Jak to działa? Jeśli rozmawiasz z kimś o adresie (np. w wiadomości tekstowej), system automatycznie wykryje potrzebę przełączenia się na aplikację Mapy i zaoferuje automatyczne wklejenie do niej adresu lub wyznaczenie trasy. Podobnie, jeśli otrzymasz numer telefonu, może zasugerować szybkie wykonanie połączenia. Te „podpowiedzi akcji” mają na celu zautomatyzowanie przejść, które normalnie wymagałyby kilku kliknięć i ręcznego kopiowania.

Czytaj też: Pilny alert dla użytkowników Chrome’a. Google łata kolejną krytyczną lukę w zabezpieczeniach przeglądarki

Nie ma co ukrywać: Now nudges to koncepcyjnie „Magic Cue w przebraniu”

Pozostaje pytanie, jak skuteczne okaże się rozwiązanie Samsunga. Choć koreańska firma dysponuje ogromnymi zasobami, technologia Magic Cue jest głęboko osadzona w ekosystemie Google’a, czerpiąc z ogromnych zasobów danych i lat rozwoju ich własnej sztucznej inteligencji. Sukces Samsunga będzie zależał od tego, jak dobrze uda im się zintegrować tę funkcję z ich własnymi rozwiązaniami AI i jak trafne będą podpowiedzi. Implementacja Now nudges w One UI 8.5 to jasny sygnał, że południowokoreański gigant nie zamierza zostawić żadnego cennego kawałka technologicznego tortu Google’owi.