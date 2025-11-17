Oppo Find X9 Pro przyjemnie cię zaskoczy czasem pracy

Podsumowanie artykułu . . .

Akumulatory krzemowo-węglowe przynoszą znaczną poprawę czasu pracy

Na potrzeby testu przyjęto założenie, że wszystkie urządzenia mają pracować wyłącznie w sieci 4G, bez dostępu do Wi-Fi. Wyniki z użyciem Wi-Fi byłyby oczywiście lepsze, ale ograniczenie do połączeń komórkowych znacznie lepiej odzwierciedla realne warunki użytkowania, zwłaszcza dla osób często przemieszczających się poza zasięgiem domowych sieci bezprzewodowych.

Cały proces obejmował dziewięć różnych zadań wykonywanych w pętli. Każde z nich trwało godzinę i obejmowało między innymi nagrywanie wideo 4K z 60 klatkami na sekundę, przeglądanie mediów społecznościowych, oglądanie materiałów na YouTube w rozdzielczości 1440p oraz granie w wymagające gry mobilne. Jasność wyświetlaczy ustalono na poziomie około 200 nitów, wyłączono funkcje automatycznego dostosowywania i ustawiono stały tryb jasny. Kluczowym elementem było wykorzystanie wyłącznie transmisji komórkowych w sieci Vodafone UK. Różnice w efektywności energetycznej modemów zastosowanych w procesorach Apple A19 Pro, MediaTek Dimensity 9500 i Snapdragon 8 Elite Gen 5 mogły mieć istotny wpływ na ostateczne wyniki.

Po wykonaniu pełnego cyklu dziewięciu zadań sekwencja rozpoczynała się od nowa. Całość została udokumentowana w formie nieprzerwanego nagrania, co wyklucza jakiekolwiek wątpliwości co do transparentności procedury.

Oppo Find X9 Pro wygrał z kuzynem i zmiótł po drodze iPhone’a

Oppo Find X9 Pro z baterią o pojemności 7500 mAh okazało się bezkonkurencyjne, osiągając imponujący wynik 11 godzin i 7 sekund. Na drugim miejscu uplasował się bliski krewny, czyli OnePlus 15, z akumulatorem 7300 mAh, który uzyskał czas 9 godzin, 39 minut i 28 sekund. Stawkę zamknął iPhone 17 Pro Max, wyposażony w tradycyjną baterię litowo-jonową o równie tradycyjnej pojemności 4832 mAh, wytrzymując 7 godzin, 37 minut i 42 sekundy. Różnica wynosząca ponad trzy godziny między liderem a urządzeniem Apple jest na tyle duża, że może mieć realne znaczenie podczas intensywnego użytkowania poza domem – zarówno Oppo, jak i OnePlus 15 ukończyły pełny cykl dziewięciu testów, iPhone natomiast rozładował się całkowicie podczas ósmego zadania, którym była gra Asphalt.

Znacząca przewaga chińskich producentów nad Apple wynika przede wszystkim z zastosowanej technologii. Oppo i OnePlus wykorzystują wspomniane już na początku nowoczesne ogniwa krzemowo-węglowe, które oferują wyższą gęstość energii przy zachowaniu tych samych wymiarów – gdyby iPhone otrzymał tego typu akumulator, także mógłby mieć do dyspozycji ponad 7000 mAh pojemności, a to z prostej ekstrapolacji rezultatów wynika, że zapewne pozwoliłoby mu na zwycięstwo w teście.

Czytaj też: Starlink w Polsce znów tanieje i coraz skuteczniej rywalizuje z tradycyjnym dostępem do Internetu

Warto zwrócić uwagę, że zarówno Vivo, jak i Oppo zachowują identyczną specyfikację baterii na wszystkich rynkach światowych – a bywało z tym różnie, często wersje dla obszaru EMEA miały zdecydowanie gorsze akumulatory niż przeznaczone na rynek azjatycki. Tym razem jednak polscy użytkownicy nie muszą się martwić i irytować.

Oppo Find X9 Pro bez wątpienia oferuje najlepszą wytrzymałość baterii wśród testowanych flagowców – niesamowitą żytotność baterii potwierdzają także informacje od znanych mi użytkowników. Dla osób często podróżujących i polegających na transmisji komórkowych danych może to być argument przeważający przy wyborze nowego smartfona. OnePlus 15 znalazł się na drugim miejscu, ze sporą jednak stratą do lidera. Przy stosunkowo niewielkiej różnicy w pojemności baterii wskazuje to na bardziej energożerny (i zarazem wydajniejszy) SoC Snapdragon 8 Elite gen 5 jak przyczynę gorszych wyników (Oppo wyposażony został w chip Dimensity 9500).

iPhone 17 Pro Max wypada wyraźnie słabiej w tym konkretnym scenariuszu testowym. Użytkownicy przyzwyczajeni do marki Apple mogą być rozczarowani, że flagowy model w tak znaczącym stopniu ustępuje konkurencji pod względem czasu pracy na baterii w warunkach obciążenia transmisją komórkową, ale nie powinni być zaskoczeni – dopóki Apple nie wdroży nowych akumulatorów Si-Ca o znaczącej poprawie nie będzie mogło być mowy.