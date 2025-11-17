Starlink w Polsce znów tanieje i coraz skuteczniej rywalizuje z tradycyjnym dostępem do Internetu

Podsumowanie artykułu . . .

Pakiety domowe Starlink tańsze i coraz szybsze

Po ostatniej obniżce podstawowy abonament w wariancie „W domu” kosztuje obecnie 215 złotych miesięcznie, co oznacza redukcję o ponad 100 złotych w porównaniu z początkową stawką. Jeszcze ciekawiej prezentuje się nowa oferta „W domu lite” wyceniona na zaledwie 149 złotych.

Różnica między pakietami sprowadza się głównie do priorytetu transferu w sieci – użytkownicy tańszej opcji mogą (ale nie muszą) doświadczyć ograniczeń prędkości podczas największego obciążenia systemu. Dostępność tej wersji jest też uzależniona od lokalizacji.

Opłata aktywacyjna za zestaw Standard (właściwy dla obu abonamentów) wynosi teraz jedynie 101 złotych, przy czym wynajem urządzenia jest darmowy. Sprzęt waży niecałe 3 kilogramy i ma wymiary 594 na 383 na 39,7 milimetra. Jego średnie zużycie energii mieści się w przedziale od 75 do 100 watów, a SpaceX deklaruje odporność na wiatr wiejący z prędkością do 100 kilometrów na godzinę oraz funkcję automatycznego topnienia śniegu.

Czytaj też: Upadek Ikara. Nowe zdjęcie Słońca wygląda tak, że trudno uwierzyć w jego autentyczność

Mobilny internet satelitarny również tańszy niż kiedykolwiek wcześniej

Starlink to jednak nie tylko dostęp stacjonarny, a obniżki objęły także pakiet „W drodze” skierowany do osób potrzebujących internetu w ruchu. Przez pierwsze pół roku za 50 gigabajtów transferu zapłacimy 122 złote miesięcznie. Opcja bez limitu danych kosztuje 301 złotych, co również stanowi znaczną redukcję w stosunku do poprzednich stawek.

Zestaw Mini, przeznaczony dla użytkowników mobilnych, potaniał do 1059 złotych. Choć to wciąż spory wydatek, dla osób regularnie podróżujących po obszarach słabo zurbanizowanych może stanowić jedyne sensowne rozwiązanie. Kompaktowe rozmiary i łatwość instalacji sprawiają, że urządzenie można zabrać w praktycznie każde miejsce (kamper, działka wypoczynkowa, jacht). Oczywiście wariant mobilny można połączyć także z zestawem standard z większą anteną i wyższym poborem mocy za 1499 zł albo nawet z wersją Performance 3 gen za 9350 zł, która nadaje się do działania w ekstremalnych warunkach pogodowych, wytrymuje bowiem wiatr nawet do 280 km/h.

Typowe parametry prędkości oferowane przez Starlink wahają się od 80 do 200 megabitów na sekundę przy pobieraniu oraz od 15 do 35 megabitów przy wysyłaniu. SpaceX podaje przy zestawie Performance, że w przyszłym roku pozwoli on na osiągnięcie wydajności pobierania rzędu 1 Gbps.

Rosnąca popularność Starlink w Polsce. Dane pokazują wyraźny trend wzrostowy

Z wrześniowego raportu SpeedTest.pl wynika, że usługa systematycznie zyskuje na popularności w naszym kraju. Średnia prędkość połączenia w sierpniu 2025 roku osiągnęła 156 Mbps, co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. Globalnie system Starlink obsługuje już ponad 8 milionów użytkowników w ponad 150 krajach.

Firma zapewnia 30-dniowy okres próbny z gwarancją zwrotu pieniędzy, co pozwala przetestować usługę bez ryzyka. Dla mieszkańców wsi i odległych lokalizacji, gdzie tradycyjni dostawcy nie oferują szybkiego internetu, Starlink staje się coraz bardziej realną alternatywą, a listopadowe obniżki mogą przekonać do skorzystania z oferty niezdecydowanych.