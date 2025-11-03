Nowy powerbank Xiaomi zachęca dużą mocą i wbudowanym wygodnym kablem

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi PB2165 to potężna stacja ładowania o mocy 165 W

Z powerbanków Xiaomi już zdarzało mi się korzystać, ale było to w epoce przed popularyzacją standardu Power Delivery i były to stosunkowo proste urządzenia. Tego się jednak nie da powiedzieć o Xiaomi PB2165, który robi zdecydowanie wrażenie swoimi możliwościami. Przede wszystkim ma aż 165 W mocy wyjściowej do podziału – można nim z powodzeniem zasilać jednocześnie laptopa, telefon oraz trzecie urządzenie o niewielkim poborze mocy. Główne złącze USB-C ma wydajność maksymalną aż 120 W, drugie w tym czasie może zaoferować do 45 W, co daje łącznie 165 W mocy jednocześnie. Maksymalna wydajność portu USB-A wynosi 22,5 W – przy trzech urządzeniach podłączonych nie ma oczywiście mowy o utrzymaniu maksymalnej wydajności portów typu C.

Jakby nie patrzeć, wydajność ładowania jest imponująca – flagowy smartfon Xiaomi 17 Pro osiąga pełną baterię w niecałe 40 minut, a Redmi K90 w około 50 minut. Urządzenie obsługuje wszystkie popularne standardy szybkiego ładowania, co eliminuje problemy z kompatybilnością. Ciekawie prezentuje się kolorowy wyświetlacz, który pokazuje nie tylko stan naładowania, ale także aktualną prędkość ładowania i szacowany czas do jego zakończenia.

Wewnątrz Xiaomi PB2165 posiada 4 ogniwa litowo-jonowe, po 5000 mAh @3.7 V każde, które dla napięcia 5V mają łączną pojemność znamionową na poziomie 11000 mAh. Daje to łącznie 70,56 Wh energii do oddania. Powerbank spełnia wymogi linii lotniczych związane z przewożeniem tego typu sprzętu na pokładach samolotów.

Sam powerbank można ładować mocą maksymalną 90 W, a proces napełniania pustej baterii jest stosunkowo szybki – Xiaomi PB2165 w około 2 godziny i 40 minut osiąga pełną pojemność. Producent zadbał o zabezpieczenia, implementując dziewięć warstw ochrony przed typowymi problemami. Wbudowany pleciony kabel radzi sobie z prądem do 6A i można go schować w obudowie lub wykorzystać jako rączkę do przenoszenia. Urządzenie o wymiarach 157,8 × 54 × 43,5 mm kosztuje na chińskim rynku 299 juanów (około 155 zł, bez podatków etc).