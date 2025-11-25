Chcesz wymienić monitor? Zobacz, jakie promocje przygotowała marka Titan Army na Black Friday

Rozkład ról jest prosty. P2712V to 27-calowe 4K z „Dual Mode”, w którym wieczorem docenisz filmową plastykę obrazu, a rano przełączysz się na profil pod dynamiczną rozgrywkę. C24A1H stawia na 240 Hz w 24 calach: szybkie, zwarte stanowisko, które pozwala trzymać kursor tam, gdzie trzeba. Jeśli liczysz każdą klatkę, C27A1H podkręca tempo do 300 Hz przy 27 calach, co daje więcej przestrzeni i jeszcze krótsza droga od ruchu do reakcji. A gdy szukasz „złotego środka”, P2710S łączy 27 cali z 240 Hz, bez kompromisów na czytelności i płynności.

Black Friday na AliExpress: jak skorzystać?

Zamiast polować na „ukryte” warunki, tutaj wszystko jest opisane wprost. Wyprzedaż trwa od 20 listopada do 3 grudnia, a każdy z monitorów ma z góry określone kody rabatowe i cenę końcową po ich zastosowaniu. Zasada jest prosta: w koszyku wpisujesz oba kody przypisane do wybranego modelu (one się nie wykluczają), sprawdzasz, czy zgadza się kwota po zniżce i… gotowe.

P2712V 4K Dual Mode — 27 cali ostrości i elastyczności

Jeśli w grach zwracasz uwagę na faktury, drobne napisy i odległe detale, P2712V w rozdzielczości 4K porządkuje obraz tak, że „schodki” na krawędziach przestają istnieć. Na 27 calach to gęstość pikseli, którą czuć natychmiast: mapy taktyczne są czytelniejsze, interfejs nie krzyczy, a pojedyncze obiekty w open-worldach mają wreszcie konsekwentny kontur. Atutem jest Dual Mode, zestaw profili, którymi zmienisz charakter obrazu pod scenariusz: bardziej „kinowy” single-player wieczorem, bardziej „reaktywny” profil do dynamicznej strzelanki rano.

W przerwach między sesjami 4K ma też pragmatyczny sens: na pulpicie mieści się więcej okien, łatwiej montować wideo z timeline’em na szerokość, obrabiać zdjęcia i czytać drobne PDF-y bez powiększania. To dobry wybór, jeśli chcesz jednego monitora do grania i pracy, bez kompromisu na ostrości i bez rozbudowy całego komputera pod wielkie przekątne.

Model P2712V 4K Dual Mode: użyj kodów CHIP10 + BFPL40, aby kupić w cenie $231.09 (ok. 924 zł).

C24A1H 240 Hz — kompakt, który daje przewagę na krótkim dystansie

24 cale to format pod granie „z bliska”: krótsze ruchy oczu, mniej śledzenia narożników, łatwiej utrzymać kursor dokładnie tam, gdzie trzeba. Dodaj do tego 240 Hz i dostajesz obraz, który „klepie” mikroruchy bez smużenia w flickach, śledzeniu sylwetek czy szybkich korektach sensu to ma znaczenie większe niż cokolwiek innego. To ekran, który lubią gracze FPS i MOBA, a jednocześnie nie zjada biurka.

Poza e-sportem sprawdza się jako drugi szybki monitor do streamu: na głównym grasz, na C24A1H trzymasz dashboard, czat i alerty, wysoka częstotliwość pomaga płynnie przewijać, bez „szarpania” okien. To też rozsądny upgrade do małych pokoi i stanowisk, gdzie każdy centymetr blatu jest na wagę złota.

Do zakupu modelu C24A1H 240Hz użyj kodów CPPL05 + BFPL15, aby otrzymać cenę $99.57 (ok. 398 zł).

C27A1H 300 Hz — kiedy naprawdę czujesz różnicę między „szybko” a „najszybciej”

Są gry i rankedy, w których 240 Hz to dopiero początek. C27A1H podbija stawkę do 300 Hz przy 27 calach, łącząc bardzo krótką drogę od ruchu do reakcji z większą przestrzenią na HUD i peryferia. Jeśli trenujesz flicki, lubisz szybkie TTK i potrafisz „wycisnąć” klatki z mocnego GPU, dodatkowy zapas częstotliwości to różnica, którą czuć w pierwszych rundach.

Większa przekątna pomaga też w ergonomii: mniej gwałtownego panoramowania głową, łatwiejszy podgląd mini-mapy, czatu i statystyk bez tracenia z oczu centrum akcji. To ekran dla osób, które budują przewagę z drobnych procentów, powtarzalność, timing, konsekwencja; dokładnie tam 300 Hz ma sens.

Chcesz kupić C27A1H 300Hz? Użyj kodów CPPL10 + BFPL20, dzięki czemu zamówisz go w cenie $133.51 (ok. 534 zł).

P2710S 240 Hz — złoty środek, który nie udaje wszystkiego naraz

Jeśli 24″ jest za ciasne, ale chcesz zostać przy 240 Hz, P2710S trafia w „sweet spot”. 27 cali to wygodna przestrzeń do FPS-ów i wyścigów, gdzie liczysz na płynność i czytelny HUD jednocześnie. Wysokie odświeżanie utrzymuje ciągłość ruchu, a większy obszar roboczy sprawia, że i praca poza grami przestaje być kompromisem.

To monitor do jednego, uniwersalnego setupu: po pracy zostajesz przy tym samym ekranie, odpalasz grę i nie masz wrażenia, że coś „dusi” ruch albo poszarpane czcionki psują odbiór. Dobre rozwiązanie dla tych, którzy szukają równowagi i rozsądnego rachunku przy aktualizacji stanowiska.

Wybierając model P2710S 240Hz, użyj kodów 10CHIP + BFPL30 i zamów go w cenie $196.23 (ok. 725 zł).

Black Friday na AliExpress to rzadki przypadek, gdy wybór naprawdę jest prosty: wybierasz ekran pod swój styl gry i otrzymujesz świetną ofertę dzięki łączonym kodom. P2712V to wejście w 4K bez kombinowania, C24A1H daje czystą prędkość w kompaktowej formie, C27A1H dokłada zapas 300 Hz tam, gdzie liczy się timing, a P2710S trzyma rozsądną równowagę 27″/240 Hz.