Google wprowadza obsługę AirDrop w Androidzie bez zgody Apple’a

Google rozwiązał problem kompatybilności z AirDrop bez pomocy Apple’a

To, co przez lata wydawało się niemożliwe bez ścisłej współpracy obu gigantów, stało się faktem dzięki jednostronnej innowacji Google. Firma potwierdziła, że rozszerzenie usługi tak, by działała międzyplatformowo zostało zrealizowane poprzez „własną implementację”, co w praktyce oznacza skuteczną inżynierię wsteczną zamkniętych protokołów Apple, bez choćby bezpośredniego udziału producenta iPhone’ów.

Mechanizm jest przy tym zaskakująco prosty dla użytkownika, choć skomplikowany technologicznie. Aby przesłać zdjęcie lub dokument z Pixela 10 na iPhone’a, iPada lub Maca, użytkownik sprzętu Apple musi jedynie ustawić widoczność AirDrop na tryb „Wszyscy przez 10 minut”. Pixel 10 wykrywa wtedy urządzenie Apple jako dostępnego odbiorcę, nawiązując bezpośrednie połączenie peer-to-peer. Transfer odbywa się lokalnie, bez użycia chmury czy zewnętrznych serwerów, co gwarantuje szybkość i prywatność.

Zdając sobie sprawę z wrażliwości tego rozwiązania, Google położyło ogromny nacisk na bezpieczeństwo. Kluczowym elementem jest wykorzystanie języka programowania Rust, który zapewnia bezpieczeństwo pamięci i chroni przed atakami typu buffer overflow. Dodatkowo całe rozwiązanie przeszło niezależny audyt bezpieczeństwa przeprowadzony przez renomowaną firmę NetSPI, która oceniła zabezpieczenia jako „znacząco silniejsze” niż standardy branżowe.

Hej, wyglądam inaczej, ale też jestem iPhone’m

Na chwilę obecną AirDrop jest dostępna wyłącznie dla serii Pixel 10 (w tym modelu Pro Fold), ale Google zapowiada rozszerzenie jej na starsze modele oraz inne urządzenia z Androidem w przyszłości. Posiadacze smartfonów Samsung Galaxy muszą uzbroić się w cierpliwość – wsparcie dla nich spodziewane jest w późniejszym terminie, prawdopodobnie wraz z aktualizacją One UI 9.

W chwili, gdy to piszę, wymiana informacji między moim prywatnym Pixelem 10 Pro XL i iPhonem 16 Pro Max nie jest jeszcze możliwa – Google zapewne udostępnia nową usługę etapami, jak to ma w zwyczaju i zapewne za kilka dni praktycznie sprawdzę, jak się sprawy mają.

Apple udostępnieniem AirDrop na Androidzie raczej zachwycone nie będzie, w przeciwieństwie do użytkowników. Czy wykona w związku z tym jakieś kroki, by zablokować działanie? Oby nie, może zresztą mieć z tym kłopot, Google bowiem na tyle dokładnie odwzorował działanie usługi, że iPhone zachowuje się tak, jakby otrzymał informację od innego iPhone’a i rozpoznanie, że jest inaczej, może nie być proste. Apple może oczywiście spróbować także kroków prawnych, wymierzonych w Google… Do momentu publikacji tego tekstu Apple nie wydało oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.