Roboty trafiają do Polski, a ty masz niepowtarzalną okazję adoptować cyberpsa lub robokumpla

Roboty, które do tej pory widzieliśmy głównie na filmikach z YouTube’a, jak robią fikołki albo otwierają drzwi, trafiły do oficjalnej polskiej dystrybucji. Sklep x-kom postanowił bowiem, że brakuje nam humanoidalnego robota za równowartość luksusowego samochodu. Zatem jeśli zawsze marzyłeś o własnym Terminatorze (wersja demo) albo psie, który nie gubi sierści i nie potrzebuje karmy, a jedynie solidnego gniazdka z prądem, to masz teraz niepowtarzalną okazję. Ceny? Cóż, powiedzmy, że to zabawki dla dużych chłopców (i dziewczynek) z jeszcze większym budżetem.

Oto pełne „menu” cyberprzyjaciół, którzy czekają na adopcję (ceny i stan konta po zakupie zalecamy sprawdzać na siedząco i w obecności lekarza):

Robo-psy (dla tych, co wolą cztery łapy):

Unitree Go 2 Air – Budżetowy wybór na start. Biega, skacze, a kosztuje tyle, co niezły laptop gamingowy i rower razem wzięte: 12 000 zł

– Budżetowy wybór na start. Biega, skacze, a kosztuje tyle, co niezły laptop gamingowy i rower razem wzięte: MagicLab MagicDog Pro – Magiczny piesek, droższy od poprzednika, pewnie zna lepsze sztuczki: 18 000 zł

– Magiczny piesek, droższy od poprzednika, pewnie zna lepsze sztuczki: Unitree Go 2 Pro – Wersja Pro, czyli szybciej, wyżej, mocniej (i drożej): 22 000 zł

– Wersja Pro, czyli szybciej, wyżej, mocniej (i drożej): MagicLab MagicDog Edu – Wersja edukacyjna. Prawdopodobnie nauczy Cię fizyki, zanim zorientujesz się, ile wydałeś: 45 000 zł

– Wersja edukacyjna. Prawdopodobnie nauczy Cię fizyki, zanim zorientujesz się, ile wydałeś: Unitree B2 z LiDAR 3D – To już poważny sprzęt, widzi w 3D i kosztuje tyle, co kawalerka w mniejszym mieście: 270 000 zł

– To już poważny sprzęt, widzi w 3D i kosztuje tyle, co kawalerka w mniejszym mieście: Unitree B2-W z LiDAR 3D – Wersja na kołach? A może po prostu „w” jak „więcej pieniędzy”?: 349 000 zł

Unitree H2

Roboty humanoidalne (gdy wolisz, żeby coś stało na dwóch nogach):

Unitree R1 Basic – Twój podstawowy humanoidalny kumpel. Jeszcze nie Terminator, ale już robi wrażenie: 46 000 zł

– Twój podstawowy humanoidalny kumpel. Jeszcze nie Terminator, ale już robi wrażenie: Unitree G1 Basic – Tu wchodzimy w strefę premium. Wygląda jak przyszłość i kosztuje tyle, co nowe auto klasy średniej: 115 000 zł

– Tu wchodzimy w strefę premium. Wygląda jak przyszłość i kosztuje tyle, co nowe auto klasy średniej: Unitree R1 Edu U4 – Edukacja kosztuje, a w wydaniu robotycznym kosztuje krocie: 138 000 zł

– Edukacja kosztuje, a w wydaniu robotycznym kosztuje krocie: Unitree G1 Edu-U2 – Zaawansowany model. Za tę cenę mógłby chociaż sam chodzić do pracy i na siebie zarabiać: 220 000 zł

– Zaawansowany model. Za tę cenę mógłby chociaż sam chodzić do pracy i na siebie zarabiać: Unitree H2 Edu – Król balu. Najdroższy w zestawieniu. Kosztuje tyle, że boisz się przy nim kichnąć: 380 000 zł

Drobne dodatki (do koszyka przy kasie):

Wymienna końcówka do Unitree Go 2 (jakby piesek zdarł buty): 300 zł

Zapasowa bateria do MagicDog (bo energia to życie): 2 500 zł

Trójpalczasta ręka robota (przyda się do podawania szklanki wody na starość): 36 000 zł – 44 000 zł

Po zamówieniu mamy sporo czasu na kontemplacje własnego rozsądku, albowiem większość sprzętu dostępna jest w okolicach końca lutego przyszłego roku. Podsumowując: jeśli masz wolne 12 tysięcy, możesz zacząć zabawę. Jeśli masz wolne pół miliona… cóż, możesz kupić mechanicznego stróża, który przeżyje apokalipsę zombie. Wybór należy do ciebie, o czym uprzejmie donosi Ministerstwo Szczęścia, Zdrowia i Wszelkiej Pomyślności!