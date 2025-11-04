Polacy z Robotec.ai zbudowali robota magazynowego korzystając z ogólnodostępnych układów AMD

Podsumowanie artykułu . . .

Jak wygląda praktyczne działanie robota Robotec.ai w magazynie

W rzeczywistym środowisku robot funkcjonuje w przestrzeni o mieszanym ruchu, wykonując polecenia wydawane przez ludzi w języku naturalnym. Operator nie musi programować skomplikowanych sekwencji ruchów – wystarczy, że werbalnie wskaże zadanie do wykonania. System samodzielnie planuje optymalną trasę, unika napotkanych przeszkód i reaguje na niespodziewane zdarzenia. Maszyna pełni też funkcję mobilnego systemu monitoringu bezpieczeństwa – wykrywa potencjalne zagrożenia, takie jak rozlane substancje czy zablokowane drogi ewakuacyjne, i autonomicznie inicjuje działania naprawcze. W przypadku identyfikacji nieprawidłowości natychmiast powiadamia personel.

Nowa maszyna to efekt partnerstwa Robotec.ai z AMD oraz firmą Liquid AI. Podstawę systemu stanowi model LFM2-VL od Liquid AI – multimodalny model fundamentowy integrujący percepcję wzrokową, zdolność rozumowania i interpretację języka. Kluczową różnicą w stosunku do wielu konkurencyjnych rozwiązań jest lokalne przetwarzanie danych bezpośrednio na robocie – brak zależności od chmury obliczeniowej przekłada się na minimalne opóźnienia i wyższą niezawodność działania.

Procesor AMD Ryzen AI sprawdził się jako efektywny „mózg” dla całego systemu. Jednocześnie obsługuje cały stos oprogramowania robotycznego, utrzymując wysoką wydajność przy relatywnie niskim poborze mocy. Firma zapowiada migrację na jednoukładowe rozwiązanie AMD x86, co ma dodatkowo zoptymalizować funkcjonowanie platformy. Interesujący jest również sposób, w jaki Robotec.ai testowało swoją platformę. Zamiast ryzykownych i kosztownych prób w rzeczywistym magazynie, wykorzystano symulacje opracowane w Open 3D Engine. Dane syntetyczne z tych testów posłużyły do dostrojenia modelu LFM2-VL pod kątem specyficznych wymagań robotyki magazynowej. Takie podejście umożliwiło przetestowanie systemu bez narażania ludzi i sprzętu na potencjalne niebezpieczeństwo.

Prezentacja polskiego robota sugeruje, że w pełni autonomiczne maszyny przemysłowe to nieodległa przyszłość. Gdy agentowa sztuczna inteligencja spotyka się z wydajnym sprzętem i zaawansowanymi modelami językowymi, powstają systemy zdolne do samodzielnego „myślenia” i podejmowania decyzji. Robotec.ai zaś pokazał, że skutecznych rozwiązań nie trzeba koniecznie szukać za granicą.