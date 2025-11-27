Piekło zamarzło? Samsung z nowym monitorem na matrycy LG

Podsumowanie artykułu . . .

W dziedzinie QD-OLED będzie szybciej i jaśniej

Informacje pochodzące z przecieków ujawniają harmonogram wydawniczy Samsunga na pierwsze tygodnie przyszłego roku. Plan zakłada dywersyfikację oferty poprzez łączenie własnych matryc QD-OLED z rozwiązaniami konkurencji. W odświeżonej flagowej linii Odyssey można się spodziewać między innymi:

S27FG604SC – 27-calowy monitor QD-OLED o rozdzielczości 1440p (2K) z imponującym odświeżaniem 500 Hz. Ma to być propozycja dla najbardziej wymagających graczy e-sportowych i można się go spodziewać zaraz po nowym roku

– 27-calowy monitor QD-OLED o rozdzielczości 1440p (2K) z imponującym odświeżaniem 500 Hz. Ma to być propozycja dla najbardziej wymagających graczy e-sportowych i można się go spodziewać zaraz po nowym roku S27HG612SC – 27-calowy monitor QD-OLED o rozdzielczości 1440p (2K) z odświeżaniem 240 Hz. Ma to być uproszczona wersja G61SD z montażem bez regulacji wysokości i obracania, a zobaczymy go zapewne w połowie lutego

– 27-calowy monitor QD-OLED o rozdzielczości 1440p (2K) z odświeżaniem 240 Hz. Ma to być uproszczona wersja G61SD z montażem bez regulacji wysokości i obracania, a zobaczymy go zapewne w połowie lutego Modele 4K 240 Hz – Na początku maja zadebiutować mają odświeżone wersje popularnych monitorów 4K (27 i 32 cale) – modele S27HG802SC oraz S32HG802SC, w stosunku do starszych wariantów są dozbrojone w zasilanie PD 90 W dla urządzeń oraz DisplayPort 2.1

Samsung z panelem LG WOLED? Dlaczego nie 🙂

Najciekawszą informacją jest jednak debiut modelu S27HG702WC. Będzie to pierwszy monitor Samsunga wykorzystujący panel WOLED od LG Display. Urządzenie ma oferować funkcję Dual-Mode, znaną już z monitorów LG i ASUSa, która pozwala użytkownikowi przełączać się między dwoma trybami pracy:

4K przy 165 Hz (dla gier fabularnych i wysokiej szczegółowości). FHD przy 330 Hz (dla szybkich gier sieciowych).

Decyzja o sięgnięciu po matryce LG (White OLED) podyktowana jest chęcią uzupełnienia luki w ofercie. Samsung Display skupia się na produkcji paneli QD-OLED, ale zapotrzebowanie na rynku na różnorodne specyfikacje sprawia, że dział produkujący monitory coraz chętniej sięga po rozwiązania „odwiecznego rywala” (może jednak nie tak wielkiego), czyli LG.