W sklepie Steam też rozpętał się Czarny Piątek, cała masa gier jest w dobrej promocji

Astrologowie ogłaszają – kupka wstydu na Steam zwiększa się!

Promocją zostały objęte zarówno gry starsze, jak i wydane w ostatnich kilku latach. Nie brak na liście prawdziwych klasyków w dobrych cenach. W ramach wyprzedaży na Czarny Piątek można swoją bibliotekę wzbogacić między innymi o:

Mount & Blade II: Bannerlord – 114,99 zł (-50%)

Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe – 137,99 zł (-50%)

Dying Light: The Beast – 183,99 zł (-20%)

Dying Light: The Beast Deluxe Edition – 214,40 zł (-20%)

Red Dead Redemption 2 – 62,47 zł (-75%)

Marvel’s Spider-Man Remastered – 103,60 zł (-60%)

Marvel’s Spider-Man 2 – 207,20 zł (-20%)

STAR WARS Jedi: Ocalały – 44,98 zł (-85%)

STAR WARS Jedi: Ocalały Edycja Specjalna – 99,97 zł (-75%)

Dziedzictwo Hogwartu – 40,35 zł (-85%)

Dziedzictwo Hogwartu Digital Deluxe 46,35 zł (-85%)

DOOM: The Dark Ages – 149,50 zł (-50%)

DOOM: The Dark Ages Premium – 214,50 zł (-50%)

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT – 155,40 zł (-40%)

The Last of Us Part I – 129,50 zł (-50%)

The Last of Us Part II Remastered – 175,20 zł (-20%)

Horizon Forbidden West Complete Edition – 155,40 zł (-40%)

Horizon Zero Dawn Remastered – 131,40 zł (-40%)

Senua’s Saga: Hellblade II – 76,65 zł (-65%)

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT – 67,60 zł (-60%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 160,99 zł (-30%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Deluxe – 216,99 zł (-30%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate– 286,99 zł (-30%)

Na przecenę trafił też podstawowy handheld dla graczy, czyli Steam Deck w wersji z ekranem LCD 7″ 60 Hz i pamięcią 256 GB, który można kupić o 20% taniej, za jedyne 1519,20 zł

Pełna lista gier w promocji dostępna jest na stronie wyprzedaży Black Friday. Szykujecie już portfele?