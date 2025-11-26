W sklepie Steam też rozpętał się Czarny Piątek, cała masa gier jest w dobrej promocji

...
Astrologowie ogłaszają – kupka wstydu na Steam zwiększa się!
Promocją zostały objęte zarówno gry starsze, jak i wydane w ostatnich kilku latach. Nie brak na liście prawdziwych klasyków w dobrych cenach. W ramach wyprzedaży na Czarny Piątek można swoją bibliotekę wzbogacić między innymi o:
- Mount & Blade II: Bannerlord – 114,99 zł (-50%)
- Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe – 137,99 zł (-50%)
- Dying Light: The Beast – 183,99 zł (-20%)
- Dying Light: The Beast Deluxe Edition – 214,40 zł (-20%)
- Red Dead Redemption 2 – 62,47 zł (-75%)
- Marvel’s Spider-Man Remastered – 103,60 zł (-60%)
- Marvel’s Spider-Man 2 – 207,20 zł (-20%)
- STAR WARS Jedi: Ocalały – 44,98 zł (-85%)
- STAR WARS Jedi: Ocalały Edycja Specjalna – 99,97 zł (-75%)
- Dziedzictwo Hogwartu – 40,35 zł (-85%)
- Dziedzictwo Hogwartu Digital Deluxe 46,35 zł (-85%)
- DOOM: The Dark Ages – 149,50 zł (-50%)
- DOOM: The Dark Ages Premium – 214,50 zł (-50%)
- Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT – 155,40 zł (-40%)
- The Last of Us Part I – 129,50 zł (-50%)
- The Last of Us Part II Remastered – 175,20 zł (-20%)
- Horizon Forbidden West Complete Edition – 155,40 zł (-40%)
- Horizon Zero Dawn Remastered – 131,40 zł (-40%)
- Senua’s Saga: Hellblade II – 76,65 zł (-65%)
- DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT – 67,60 zł (-60%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 160,99 zł (-30%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Deluxe – 216,99 zł (-30%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate– 286,99 zł (-30%)
Na przecenę trafił też podstawowy handheld dla graczy, czyli Steam Deck w wersji z ekranem LCD 7″ 60 Hz i pamięcią 256 GB, który można kupić o 20% taniej, za jedyne 1519,20 zł
Pełna lista gier w promocji dostępna jest na stronie wyprzedaży Black Friday. Szykujecie już portfele?