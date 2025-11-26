powrót

W sklepie Steam też rozpętał się Czarny Piątek, cała masa gier jest w dobrej promocji

Andrzej Libiszewski
26.11.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Promocje na gry w serwisie Steam to nieodłączna część serwisu – popularność tej formy sprzedaży jest tak wielka, że wielu graczy tylko w ten sposób uzupełnia swoje biblioteki. Black Friday (czy szerzej Black Week) to zaś wielka uczta przecen i promocji w serwisie. No i okazja, by zasilić kupkę wstydu o kolejne pozycje.
...

Astrologowie ogłaszają – kupka wstydu na Steam zwiększa się!

Promocją zostały objęte zarówno gry starsze, jak i wydane w ostatnich kilku latach. Nie brak na liście prawdziwych klasyków w dobrych cenach. W ramach wyprzedaży na Czarny Piątek można swoją bibliotekę wzbogacić między innymi o:

  • Mount & Blade II: Bannerlord – 114,99 zł (-50%)
  • Mount & Blade II: Bannerlord Digital Deluxe – 137,99 zł (-50%)
  • Dying Light: The Beast – 183,99 zł (-20%)
  • Dying Light: The Beast Deluxe Edition – 214,40 zł (-20%)
  • Red Dead Redemption 2 – 62,47 zł (-75%)
  • Marvel’s Spider-Man Remastered – 103,60 zł (-60%)
  • Marvel’s Spider-Man 2 – 207,20 zł (-20%)
  • STAR WARS Jedi: Ocalały – 44,98 zł (-85%)
  • STAR WARS Jedi: Ocalały Edycja Specjalna – 99,97 zł (-75%)
  • Dziedzictwo Hogwartu – 40,35 zł (-85%)
  • Dziedzictwo Hogwartu Digital Deluxe 46,35 zł (-85%)
  • DOOM: The Dark Ages – 149,50 zł (-50%)
  • DOOM: The Dark Ages Premium – 214,50 zł (-50%)
  • Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT – 155,40 zł (-40%)
  • The Last of Us Part I – 129,50 zł (-50%)
  • The Last of Us Part II Remastered – 175,20 zł (-20%)
  • Horizon Forbidden West Complete Edition – 155,40 zł (-40%)
  • Horizon Zero Dawn Remastered – 131,40 zł (-40%)
  • Senua’s Saga: Hellblade II – 76,65 zł (-65%)
  • DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT – 67,60 zł (-60%)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 160,99 zł (-30%)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Deluxe – 216,99 zł (-30%)
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Ultimate– 286,99 zł (-30%)
Steam

Czytaj też: Claude Opus 4.5 już dostępny. Znacząco lepszy w kodowaniu i codziennych zadaniach

Na przecenę trafił też podstawowy handheld dla graczy, czyli Steam Deck w wersji z ekranem LCD 7″ 60 Hz i pamięcią 256 GB, który można kupić o 20% taniej, za jedyne 1519,20 zł

Pełna lista gier w promocji dostępna jest na stronie wyprzedaży Black Friday. Szykujecie już portfele?

UdostępnijTwitter