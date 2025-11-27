T-Mobile zmienia regulamin. Co się zmienia od 26 listopada 2025

Podsumowanie artykułu . . .

Usługa Rok ważności konta w T-Mobile

Choć sama usługa nie jest nowością, operator postanowił dokładnie określić zasady jej funkcjonowania. Za jednorazową opłatę 30 złotych otrzymujemy przedłużenie ważności konta na 365 dni, przy czym usługa nie odnawia się automatycznie – po roku trzeba samodzielnie pamiętać o ponownej aktywacji. Operator nie wysyła w tym celu żadnych powiadomień, więc lepiej zapisać sobie datę w kalendarzu.

Kluczowa zmiana regulaminowa dotyczy limitu czasowego – nowe zapisy wyraźnie wskazują, że nie można przekroczyć 365 dni ważności konta, kolejne aktywacje się nie kumulują, nie ma zatem możliwości wielokrotnej aktywacji „na zapas”.

Aktywacja usługi

Samą aktywację usługi można przeprowadzić na kilka sposobów – najwygodniejsza jest z pewnością aplikacja Mój T-Mobile, gdzie wystarczy kilka kliknięć. Alternatywnie można wybrać metodę starszą – wpisać kod \508\1# i nacisnąć przycisk połączenia. Trzecią opcją jest wysłanie SMS-a o treści AKTRWK na numer 8018.

Usługę da się aktywować nawet przy zablokowanych połączeniach wychodzących, warunkiem jest posiadanie wymaganych 30 złotych na koncie. To rozwiązanie problemu osób, które zapomniały o doładowaniu i straciły możliwość dzwonienia. Wprowadzono jednak ograniczenie czasowe – ponowna aktywacja możliwa jest dopiero po 48 godzinach – trudno wyobrazić sobie potrzebę częstszego korzystania z tej opcji, jednak zapisy na wszelki wypadek także to precyzują.

Przedłużenie dotyczy wyłącznie ważności konta głównego. Nie obejmuje pakietów danych, jednostek promocyjnych ani innych bonusów – te wygasają zgodnie z własnymi terminami. Niewykorzystane gigabajty czy SMS-y nie zostaną uratowane przez tę usługę.

Dla kogo ta opcja ma największy sens? Głównie dla osób używających telefonu okazjonalnie – na przykład do weryfikacji dwuetapowej czy jako zapasowy numer kontaktowy. Zamiast regularnych doładowań co kilka miesięcy, wystarczy jednorazowy wydatek 30 złotych rocznie. Sprawdza się też w przypadku telefonów dla dzieci, które służą głównie do kontaktu w nagłych sytuacjach.

Pełen tekst regulaminu znajdziecie tutaj.