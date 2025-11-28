Ta promocja VPN na Black Friday daje ci ponad 2 lata bezpieczeństwa online – za mniej niż koszt kawy

W tym roku plany roczne i 24-miesięczne są tańsze o dodatkowe 30%, a flagowa oferta na 24 miesiące obejmuje 81% rabatu + 4 miesiące gratis. To aż 28 miesięcy ochrony za 2,44 USD/mies. — mniej niż płacisz dziś za kawę. Promocja trwa do 1 grudnia, czyli do końca Cyber Monday.
Co zyskujesz dzięki ExpressVPN
ExpressVPN nie bez powodu jest uznawany za lidera branży VPN. Technologia stoi tu na najwyższym poziomie, a polityka prywatności i brak logów zostały potwierdzone przez ponad 23 niezależne audyty — więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego dostawcy VPN.
W praktyce otrzymujesz:
- Szyfrowanie AES-256 — bezpieczne przeglądanie w kawiarniach, hotelach, na lotniskach i w każdej współdzielonej sieci Wi-Fi.
- 10+ jednoczesnych połączeń — aplikacje na telefony, laptopy i tablety, a także możliwość instalacji na wybranych Smart TV, konsolach i routerach Wi-Fi.
- Ultraszybką sieć 10 Gb/s — idealną do streamingu i gier, opartą na autorskim protokole Lightway.
- 170+ lokalizacji w 105 krajach — stabilny dostęp do aplikacji i kont podczas podróży, nawet jeśli są wrażliwe na zmiany IP.
- Wartościowe dodatki — menedżer haseł Keys i Advanced Protection, czyli zestaw narzędzi anty-malware.
- Pulpit nawigacyjny „one-tap” — obsługa jednym dotknięciem, także dla mniej technicznych użytkowników.
Jak ExpressVPN poprawia twoją codzienną cyfrową rutynę
To zestaw funkcji, który realnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo — niezależnie od tego, gdzie jesteś i z czego korzystasz.
Zadbaj o prywatność
Szyfruj całe połączenie i ukrywaj swój prawdziwy adres IP. Chroń bankowość internetową, pracę i codzienne przeglądanie. ExpressVPN ogranicza też profilowanie reklamowe, dzięki czemu zobaczysz mniej natrętnych reklam i staniesz się mniej podatny na podszywanie się czy złośliwe śledzenie.
Streamuj ulubione treści z domu – nawet za granicą
Zmieniaj lokalizację w kilka sekund, aby zachować dostęp do swoich polskich bibliotek streamingowych. Ultraszybkie serwery 10 Gb/s minimalizują buforowanie i pomagają utrzymać jakość tam, gdzie Wi-Fi bywa słabsze.
Graj szybciej i stabilniej
Unikaj throttlingu i utrzymuj niski ping w grach online. ExpressVPN jest ceniony przez graczy za stabilne połączenia i brak opóźnień — a instalacja na routerze chroni wszystkie konsole w domu.
Dlaczego plan długoterminowy to najlepsza opcja?
Miesięczna subskrypcja wygląda na elastyczną, ale zwykle oznacza wyższe koszty. W promocji Black Friday przelicznik jest prosty:
- 2,44 USD/mies.
- 4 miesiące gratis
- 28 miesięcy ochrony łącznie
- 81% oszczędności względem ceny miesięcznej
Zero kodów promocyjnych, zero szukania zniżek – jedna decyzja daje ponad dwa lata spokoju i stałą miesięczną cenę. Jeśli liczysz realny koszt bezpieczeństwa cyfrowego w dłuższej perspektywie, trudno o lepszą okazję.
Nie przegap okazji
Wejdź na stronę ExpressVPN, wybierz plan 24 miesiące + 4 gratis (lub tańszy o 30% plan roczny), sfinalizuj zakup i zainstaluj aplikacje. Od tego momentu szyfrowanie działa automatycznie — bez względu na to, z jakiej sieci Wi-Fi korzystasz.
Po 1 grudnia oferta znika – a wraz z nią najniższa cena roku. To idealny moment, by zabezpieczyć połączenia i urządzenia w najlepszej ofercie Black Friday.