Ta promocja VPN na Black Friday daje ci ponad 2 lata bezpieczeństwa online – za mniej niż koszt kawy

W tym roku plany roczne i 24-miesięczne są tańsze o dodatkowe 30%, a flagowa oferta na 24 miesiące obejmuje 81% rabatu + 4 miesiące gratis. To aż 28 miesięcy ochrony za 2,44 USD/mies. — mniej niż płacisz dziś za kawę. Promocja trwa do 1 grudnia, czyli do końca Cyber Monday.

Co zyskujesz dzięki ExpressVPN

ExpressVPN nie bez powodu jest uznawany za lidera branży VPN. Technologia stoi tu na najwyższym poziomie, a polityka prywatności i brak logów zostały potwierdzone przez ponad 23 niezależne audyty — więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego dostawcy VPN.

W praktyce otrzymujesz:

Szyfrowanie AES-256 — bezpieczne przeglądanie w kawiarniach, hotelach, na lotniskach i w każdej współdzielonej sieci Wi-Fi.

10+ jednoczesnych połączeń — aplikacje na telefony, laptopy i tablety, a także możliwość instalacji na wybranych Smart TV, konsolach i routerach Wi-Fi.

Ultraszybką sieć 10 Gb/s — idealną do streamingu i gier, opartą na autorskim protokole Lightway.

170+ lokalizacji w 105 krajach — stabilny dostęp do aplikacji i kont podczas podróży, nawet jeśli są wrażliwe na zmiany IP.

Wartościowe dodatki — menedżer haseł Keys i Advanced Protection, czyli zestaw narzędzi anty-malware.

Pulpit nawigacyjny „one-tap” — obsługa jednym dotknięciem, także dla mniej technicznych użytkowników.

Jak ExpressVPN poprawia twoją codzienną cyfrową rutynę

To zestaw funkcji, który realnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo — niezależnie od tego, gdzie jesteś i z czego korzystasz.

Zadbaj o prywatność

Szyfruj całe połączenie i ukrywaj swój prawdziwy adres IP. Chroń bankowość internetową, pracę i codzienne przeglądanie. ExpressVPN ogranicza też profilowanie reklamowe, dzięki czemu zobaczysz mniej natrętnych reklam i staniesz się mniej podatny na podszywanie się czy złośliwe śledzenie.

Streamuj ulubione treści z domu – nawet za granicą

Zmieniaj lokalizację w kilka sekund, aby zachować dostęp do swoich polskich bibliotek streamingowych. Ultraszybkie serwery 10 Gb/s minimalizują buforowanie i pomagają utrzymać jakość tam, gdzie Wi-Fi bywa słabsze.

Graj szybciej i stabilniej

Unikaj throttlingu i utrzymuj niski ping w grach online. ExpressVPN jest ceniony przez graczy za stabilne połączenia i brak opóźnień — a instalacja na routerze chroni wszystkie konsole w domu.

Dlaczego plan długoterminowy to najlepsza opcja?

Miesięczna subskrypcja wygląda na elastyczną, ale zwykle oznacza wyższe koszty. W promocji Black Friday przelicznik jest prosty:

2,44 USD/mies.

4 miesiące gratis

28 miesięcy ochrony łącznie

81% oszczędności względem ceny miesięcznej

Zero kodów promocyjnych, zero szukania zniżek – jedna decyzja daje ponad dwa lata spokoju i stałą miesięczną cenę. Jeśli liczysz realny koszt bezpieczeństwa cyfrowego w dłuższej perspektywie, trudno o lepszą okazję.

Nie przegap okazji

Wejdź na stronę ExpressVPN, wybierz plan 24 miesiące + 4 gratis (lub tańszy o 30% plan roczny), sfinalizuj zakup i zainstaluj aplikacje. Od tego momentu szyfrowanie działa automatycznie — bez względu na to, z jakiej sieci Wi-Fi korzystasz.

Po 1 grudnia oferta znika – a wraz z nią najniższa cena roku. To idealny moment, by zabezpieczyć połączenia i urządzenia w najlepszej ofercie Black Friday.

Zdobądź ExpressVPN od 2,44 USD/mies.