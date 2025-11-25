TeamGroup Expert P35S, dysk SSD z przyciskiem samozniszczenia danych

Podsumowanie artykułu . . .

TeamGroup Expert P35S – jedyne czego mu brakuje, to zasilania na pokładzie

Firma opracowała zewnętrzny dysk SSD wyposażony w mechanizm natychmiastowego niszczenia informacji. Ma on w kilka sekund fizycznie unicestwić pamięć i trwale wymazać wszystkie zapisane dane – system samozniszczenia w Expert P35S działa poprzez wysłanie impulsu elektrycznego o wysokim napięciu bezpośrednio do komórek pamięci NAND. Oznacza to szybkie i gwałtowne spopielenie układów przechowujących dane – metoda jest znacznie bardziej brutalna i radykalna niż standardowe metody usuwania plików i znacznie szybsza niż usuwanie z nadpisaniem danych losowymi wartościami.

Według zapewnień producenta, układy wysmażone impulsem elektrycznym nie nadają się do niczego, a odzyskanie z nich jakichkolwiek informacji staje się technicznie niemożliwe. To istotna różnica w porównaniu z tradycyjnym kasowaniem, które zwykle jedynie oznacza dane jako usunięte, nie niszcząc ich fizycznej struktury. Wielokrotne nadpisywanie sektorów daje podobny efekt, ale wymaga czasu, którego w sytuacji kryzysowej zwykle brakuje.

Funkcja autodestrukcji działa wyłącznie przy podłączonym zasilaniu – nośnik nie został wyposażony we własne źródło zasilania, zatem bez dostępu do prądu niemożliwe jest wygenerowanie impulsu o wymaganym napięciu. Oznacza to, że w kluczowym momencie użytkownik musi dysponować portem USB i kilkoma sekundami na reakcję. Jeśli tego zabraknie – zostaje szyfrowanie jako ostatnia linia obrony. Brak własnego zasilania awaryjnego wystarczającego do wykonania autodestrukcji może być jego największą słabością.

Przycisk samozniszczenia wymaga oczywiście dwuetapowej aktywacji, by zapobiec przypadkom – najpierw należy go wcisnąć, a następnie przesunąć. To rozwiązanie znane z innych urządzeń wymagających potwierdzenia krytycznych operacji, a dodatkowo przycisk posiada czerwone oznaczenie ostrzegawcze i wbudowany mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem. Producent zapewnia, że taki system praktycznie eliminuje ryzyko nieumyślnej aktywacji (nikt, nigdy: potrzymaj mi kota).

Parametry techniczne i dostępność

Expert P35S ma trafić do sprzedaży w czterech wariantach pojemnościowych: 256 GB, 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Producent deklaruje prędkości odczytu i zapisu do 1000 MB/s dzięki wykorzystaniu złącza USB 3.2 Gen 2 – rekordów wydajności to ten dysk na pewno nie pobije. Całość waży zaledwie około 42,5 grama.

Warto podkreślić, że TeamGroup nie jest nowicjuszem w dziedzinie niszczenia danych – firma oferuje już wewnętrzny model P250Q Self-Destruct SSD, który wykorzystuje tę samą technologię wysokonapięciową. Ten dysk kierowany jest głównie do sektora obronnego i przemysłu. Expert P35S zaprezentowany został na targach Computex i jak na razie nie znamy ani cen za jego różne warianty, ani kiedy będzie go można kupić.