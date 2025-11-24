powrót

Vorwerk z promocjami na Black Week, rabaty sięgają nawet 50%

Andrzej Libiszewski
24.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Niemiecka arka Vorwerk znana jest z wysokich cen i jakości swoich produktów. Nie jest jednak odporna na Black Week, więc do końca listopada firma przygotowała specjalne oferty na roboty sprzątające Kobold oraz akcesoria kuchenne Thermomix. Choć ceny podstawowe mogą przyprawić o zawrót głowy, promocje sięgające nawet połowy wartości produktów mogą zachęcić nawet osoby jak do tej pory odporne na uroki marki.
Robot sprzątający Vorwerk Kobold VR7 dostępny z 50% rabatem

Najbardziej zauważalną obniżką objęto model Kobold VR7. Ten autonomiczny odkurzacz wykorzystuje czujnik ToF, który pozwala mu działać niezależnie od warunków oświetleniowych. System rozpoznaje różnego rodzaju przeszkody – od kabli po pozostawione na podłodze przedmioty – i skutecznie ich unika. Urządzenie radzi sobie z wieloma typami powierzchni, w tym dywanami i panelami podłogowymi.

Kobold VR7 samodzielnie wraca do stacji dokującej RB7 w celu naładowania i opróżnienia pojemnika na kurz. Sterowanie możliwe jest przez aplikację MyKobold, gdzie użytkownicy mogą programować harmonogramy sprzątania, wybierać konkretne strefy do czyszczenia lub śledzić postępy pracy. Rabat w wysokości 50% znacząco obniża próg wejścia w świat zaawansowanych rozwiązań do utrzymania czystości.

Firma obniżyła również ceny zestawów sprzątających marki Kobold o 40%. W promocji znajdziemy różnorodne końcówki, filtry, szczotki oraz kompletne zestawy – wyjątkiem pozostaje limitowana edycja, która nie została objęta obniżkami. Oferta skierowana jest głównie do osób planujących zakup pełnego osprzętu do utrzymania czystości w domu.

Promocja trwa od 28 do 30 listopada.

Mystery Box z termometrem Thermomix Sensor i niedpodziankami od Vorwerk

O ile raczej nie kupimy samego robota Thermomix z rabatem Black Week, to już co do akcesoriów jest z czego wybierać. Przede wszystkim dla entuzjastów kulinariów Vorwerk przygotował specjalny Mystery Box zawierający sześć produktów, wśród których znajduje się inteligentny termometr Thermomix Sensor, który łączy się przez Bluetooth z robotem kuchennym Thermomix oraz aplikacją Cooking Center. Sensor wyposażono w dwa czujniki – jeden mierzy temperaturę wewnątrz potrawy, drugi kontroluje warunki otoczenia.

Rozwiązanie ma pomóc w osiągnięciu idealnego stopnia wypieczenia mięsa, odpowiedniej puszystości ciast czy soczystości ryb. System powiadamia użytkownika, gdy danie osiągnie docelową temperaturę. Cały zestaw termometr + niespodzianki, o wartości 1140 złotych, podczas Black Weekend kosztuje jedynie 459 złotych.

Mystery Box dostępny będzie od 24 listopada.

Akcesoria do Thermomix także w niższych cenach

W ostatnich dniach listopada ruszą promocje na wybrane akcesoria i produkty specjalne do różnych modeli Thermomix. Noże miksujące dostępne będą za 281 złotych zamiast 330 złotych, co oznacza obniżkę o 20%. Dodatkowe naczynie miksujące, przydatne przy przygotowywaniu kilku potraw jednocześnie, kosztować będzie 1062 złote zamiast 1249 złotych – to 15% taniej.

Nakładka krojąca Thermomix 2.0 ze spiralizerem, kompatybilna z modelem TM7, oferowana jest za 612 złotych zamiast 680 złotych, co daje 10% zniżki. W promocji znajdą się także książki kucharskie i gadżety związane z marką. Oferty dostępne są zarówno w sklepie internetowym, jak i u Doradców Klienta.

