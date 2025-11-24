Vorwerk z promocjami na Black Week, rabaty sięgają nawet 50%

Podsumowanie artykułu . . .

Robot sprzątający Vorwerk Kobold VR7 dostępny z 50% rabatem

Najbardziej zauważalną obniżką objęto model Kobold VR7. Ten autonomiczny odkurzacz wykorzystuje czujnik ToF, który pozwala mu działać niezależnie od warunków oświetleniowych. System rozpoznaje różnego rodzaju przeszkody – od kabli po pozostawione na podłodze przedmioty – i skutecznie ich unika. Urządzenie radzi sobie z wieloma typami powierzchni, w tym dywanami i panelami podłogowymi.

Kobold VR7 samodzielnie wraca do stacji dokującej RB7 w celu naładowania i opróżnienia pojemnika na kurz. Sterowanie możliwe jest przez aplikację MyKobold, gdzie użytkownicy mogą programować harmonogramy sprzątania, wybierać konkretne strefy do czyszczenia lub śledzić postępy pracy. Rabat w wysokości 50% znacząco obniża próg wejścia w świat zaawansowanych rozwiązań do utrzymania czystości.

Firma obniżyła również ceny zestawów sprzątających marki Kobold o 40%. W promocji znajdziemy różnorodne końcówki, filtry, szczotki oraz kompletne zestawy – wyjątkiem pozostaje limitowana edycja, która nie została objęta obniżkami. Oferta skierowana jest głównie do osób planujących zakup pełnego osprzętu do utrzymania czystości w domu.

Promocja trwa od 28 do 30 listopada.

Mystery Box z termometrem Thermomix Sensor i niedpodziankami od Vorwerk

O ile raczej nie kupimy samego robota Thermomix z rabatem Black Week, to już co do akcesoriów jest z czego wybierać. Przede wszystkim dla entuzjastów kulinariów Vorwerk przygotował specjalny Mystery Box zawierający sześć produktów, wśród których znajduje się inteligentny termometr Thermomix Sensor, który łączy się przez Bluetooth z robotem kuchennym Thermomix oraz aplikacją Cooking Center. Sensor wyposażono w dwa czujniki – jeden mierzy temperaturę wewnątrz potrawy, drugi kontroluje warunki otoczenia.

Rozwiązanie ma pomóc w osiągnięciu idealnego stopnia wypieczenia mięsa, odpowiedniej puszystości ciast czy soczystości ryb. System powiadamia użytkownika, gdy danie osiągnie docelową temperaturę. Cały zestaw termometr + niespodzianki, o wartości 1140 złotych, podczas Black Weekend kosztuje jedynie 459 złotych.

Mystery Box dostępny będzie od 24 listopada.

Akcesoria do Thermomix także w niższych cenach

W ostatnich dniach listopada ruszą promocje na wybrane akcesoria i produkty specjalne do różnych modeli Thermomix. Noże miksujące dostępne będą za 281 złotych zamiast 330 złotych, co oznacza obniżkę o 20%. Dodatkowe naczynie miksujące, przydatne przy przygotowywaniu kilku potraw jednocześnie, kosztować będzie 1062 złote zamiast 1249 złotych – to 15% taniej.

Nakładka krojąca Thermomix 2.0 ze spiralizerem, kompatybilna z modelem TM7, oferowana jest za 612 złotych zamiast 680 złotych, co daje 10% zniżki. W promocji znajdą się także książki kucharskie i gadżety związane z marką. Oferty dostępne są zarówno w sklepie internetowym, jak i u Doradców Klienta.