Nowy Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch kusi możliwościami i ceną

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch – pełnozakresowe stereo i subwoofer

Chiński producent postawił na klasyczny układ 2.1 kanałów, który obejmuje główną listwę stereo z dwoma głośnikami szerokopasmowymi oraz zewnętrzny subwoofer wyposażony w 6,5-calowy przetwornik. Łączna moc całego zestawu wynosi 300 W, co z pewnością wystarczy do bloku czy małego salonu w domu.

Układ 2.1 nie jest oczywiście optymalny dla dźwięku przestrzennego i wiele soundbarów z wyższej półki stosuje znacznie bardziej rozbudowane systemy, niemniej Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch całkiem skutecznie obsługuje zaawansowane formaty dźwięku przestrzennego DTS Virtual:X i Dolby Audio, które symulują efekt otoczenia bez konieczności instalacji dodatkowych głośników. Technologie te nie zastąpią w pełni rozbudowanych systemów, ale dla mniej wymagających użytkowników domowych osiągnięty efekt może być wystarczająco dobry.

Urządzenie oferuje sześć predefiniowanych ustawień brzmienia dopasowanych do różnych rodzajów contentu. Tryb filmowy wzmacnia basy i efekty specjalne, ustawienie dla muzyki kładzie nacisk na czystość wokali, a tryb gier minimalizuje opóźnienia i poprawia orientację przestrzenną. Pozostałe profile obejmują standardowe brzmienie, tryb wiadomości oraz konfigurację DTS Virtual:X.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch można podłączyć na wiele sposobów – zalecane jest użycie portu HDMI ARC, umożliwiającego integrację z telewizorem i sterowanie za pomocą pilota od TV, ale sprzęt można podłączyć do TV także wejściem optycznym TOSLINK, portem koncentrycznym, oraz poprzez Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki. Funkcja NFC ułatwia sparowanie ze smartfonami z Androidem 8.1 lub nowszym – wystarczy zbliżyć urządzenie do oznaczonego miejsca na obudowie.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch może się podobać tak jak jego cena

Nagroda Red Dot Design Award przyznana wersjom 2.1 i 2.0 potwierdza walory estetyczne urządzenia – obudowa ze szczotkowanego metalu o strukturze plastra miodu prezentuje się naprawdę stylowo, głośniki oraz wyświetlacz ukryto za metalową siatką, a wszystkie przyciski zostały dyskretnie umieszczone na górnej powierzchni. Sprzęt można zamontować na ścianie, co stanowi dodatkową oszczędność miejsca.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 ch w firmowym sklepie został wyceniony na 799 zł – nie jest co prawda w tej chwili dostępny, ale u resellerów jest dostępny, a jego cena często jest jeszcze korzystniejsza.