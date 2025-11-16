Belkin wycofuje tysiące power banków i stacji ładowania. Wszystko z powodu ryzyka pożaru i poparzeń

Podsumowanie artykułu . . .

Power banki i stacje ładowania Belkin stanowią zagrożenie?

Problem dotyczy trzech konkretnych modeli, które przez ostatnie pięć lat trafiały do rąk konsumentów. Chodzi o power banki BoostCharge 20K USB-C PD z kodami BPB002 i PB0003 oraz stację Auto-Tracking Stand Pro dla iPhone’a oznaczoną jako MMA008. Ten ostatni gadżet reklamowano jako inteligentne rozwiązanie do automatycznego śledzenia użytkownika podczas wideorozmów.

Przyczyna kłopotów tkwi w wadliwych ogniwach litowo-jonowych podatnych na przegrzewanie. Amerykańska Komisja Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich podaje, że tylko w Stanach Zjednoczonych wycofano około 83 500 sztuk, a w Kanadzie kolejne 2 385 urządzeń. Łączna skala sięga więc ponad 85 tysięcy egzemplarzy sprzedawanych między sierpniem 2020 a sierpniem 2025 roku.

Firma odnotowała już 15 zgłoszeń dotyczących przegrzewania się urządzeń z różnych zakątków świata. Dwa przypadki zakończyły się lekkimi oparzeniami użytkowników, a jeden incydent w USA doprowadził do pożaru powodującego szkody majątkowe szacowane na blisko 38 tysięcy dolarów (około 150 tysięcy złotych). Te liczby pokazują, że mamy do czynienia z realnym, a nie teoretycznym zagrożeniem. Warto podkreślić, że wycofanie obejmuje wyłącznie wymienione trzy modele. Inne bezprzewodowe ładowarki Belkin oraz pozostałe produkty tej marki nie są objęte procedurą.

Producent zaleca natychmiastowe zaprzestanie używania sprzętu i odłączenie go od zasilania. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Belkin, do czego potrzebny będzie numer modelu, numer seryjny i najlepiej dowód zakupu. Jeśli zachowałeś paragon, otrzymasz pełny zwrot kosztów. W sytuacji braku potwierdzenia zakupu, ale przy podaniu numeru seryjnego, Belkin oferuje zwrot średniej ceny sprzedaży produktu lub kredyt sklepowy powiększony o 20 procent. To dobre rozwiązanie, zwłaszcza że niektóre urządzenia mogły być kupione nawet pięć lat temu.

Kluczową kwestią pozostaje właściwa utylizacja. Wadliwych power banków nie wolno wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci ani nawet do pojemników na recykling. Baterie litowo-jonowe mogą stanowić zagrożenie pożarowe w śmieciarkach i na składowiskach, dlatego Belkin rekomenduje oddanie ich do certyfikowanych punktów zbierania takich odpadów.

To nie pierwszy raz, gdy Belkin musi wycofywać swoje produkty

W zeszłym roku firma odwołała bezprzewodową ładowarkę i power bank BoostCharge Pro dla Apple Watch z podobnych powodów. Problem jednak wykracza daleko poza jedną markę. Od 2020 roku podobne wycofania dotknęły produkty takich firm jak Anker, Baseus czy SnapWireless. Tylko w Australii z rynku zniknęło ponad 17 modeli power banków różnych producentów. To pokazuje, że branża elektroniki przenośnej wciąż boryka się z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem baterii.

Power banki o dużej pojemności to w gruncie rzeczy miniaturowe magazyny energii, które w niewielkiej obudowie mieszczą spory ładunek mocy. Nawet uznani producenci mogą mieć problemy z kontrolą jakości, a wadliwa bateria noszona w kieszeni czy plecaku stanowi realne niebezpieczeństwo.

Belkin od lat budował reputację marki oferującej bezpieczne i wysokiej jakości akcesoria. Obecna sytuacja pokazuje, że nawet najbardziej renomowani gracze nie są wolni od potknięć.