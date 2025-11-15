OnePlus 15 ledwie zadebiutował, a już zyskał ulepszenia oprogramowania

Podsumowanie artykułu . . .

Kiedy większość producentów potrzebuje tygodni na przygotowanie pierwszej poprawki do nowego flagowca, OnePlus postanowił zaskoczyć. Zaledwie 24 godziny po globalnej premierze OnePlus 15 użytkownicy otrzymali już pierwsze ulepszenia systemowe. To dość nietypowe tempo jak na branżowe standardy. Aktualizacja OxygenOS 16.0.1.303 zaczyna docierać do posiadaczy smartfona w Indiach i krajach Unii Europejskiej. Wdrożenie odbywa się metodą stopniową – najpierw trafia do niewielkiej grupy testerów, a dopiero potem do szerszego grona odbiorców. Takie podejście pozwala wychwycić potencjalne błędy, zanim dotrą do wszystkich urządzeń.

Nowości w oprogramowaniu dla OnePlus 15 – szybkość, styl i bezpieczeństwo

OnePlus położył duży nacisk na to, aby doświadczenia użytkownika były maksymalnie płynne i dopasowane. Wprowadzono kilka istotnych zmian, które poczujesz już od pierwszego dotknięcia:

Szybsze uruchamianie aplikacji — znacznie poprawiono szybkość uruchamiania aplikacji z poziomu ekranu głównego, co ma zapewnić bardziej natychmiastowe doświadczenie.

Elastyczna personalizacja — teraz, podczas edycji wybranych motywów Flux, możesz dowolnie zmieniać rozmiar zegara. Dodano również możliwość zmiany nazw widżetów, co ułatwia organizację i personalizację ekranu głównego.

Widżety w stosach — aby zaoszczędzić miejsce, możesz teraz przeciągać widżety na inne, tej samej wielkości, tworząc z nich schludne stosy.

Wideo jako dzwonek — mała, ale efektowna nowość – teraz możesz ustawić dowolny plik wideo znajdujący się na urządzeniu jako dzwonek.

Nawet standardowe aplikacje systemowe doczekały się ulepszeń, które mają wpływ na codzienną pracę i bezpieczeństwo:

Automatyczne prostowanie zdjęć — aplikacja Zdjęcia zyskała sprytne ulepszenie. Podczas przycinania lub obracania zdjęć portretowych i architektonicznych, system automatycznie sugeruje korekcję perspektywy i prostuje obraz.

Nowa animacja odcisku palca — animacja odblokowywania za pomocą odcisku palca o nazwie „Ring” na ekranie blokady została ulepszona o efekt świetlistego blasku, co ma poprawić estetykę.

Bezpieczeństwo — zintegrowano listopadową łatkę bezpieczeństwa Androida 2025, wzmacniając ochronę systemu. Menedżer Telefonu działa teraz szybciej, skanując w poszukiwaniu zagrożeń.

Producent nie pominął też poprawy wydajności sieciowej, wprowadzając nowy interfejs dla silnika AI LinkBoost Network Engine. Dzięki nowej integracji, użytkownicy zyskują wgląd w to, jak działa optymalizacja sieci:

Szczegółowe statystyki — możesz teraz zobaczyć, ile optymalizacji sieciowych zostało zastosowanych i o ile skrócił się czas opóźnienia.

Testowanie sieci — dodano narzędzia pozwalające na testowanie prędkości, opóźnienia oraz szybkości wysyłania/pobierania danych.

Powiadomienia w czasie rzeczywistym — w sytuacjach ze słabymi warunkami sieciowymi, telefon będzie wyświetlał powiadomienia w czasie rzeczywistym o aktywacji przyspieszenia sieci.

Te ulepszenia są kluczowe, zwłaszcza dla graczy i osób, które często korzystają z transferu danych mobilnych w trudnych warunkach.

Wypuszczenie tak znaczącej aktualizacji dla OnePlus 15 w ciągu zaledwie 24 godzin od jego premiery to solidna deklaracja ze strony firmy. OxygenOS 16.0.1.303 to zestaw zmian, który ma nie tylko zapewnić bezpieczeństwo (listopadowa łatka 2025), ale także udoskonalić każdy aspekt korzystania z telefonu – od szybszego uruchamiania aplikacji i zaawansowanej personalizacji widżetów, po inteligentne optymalizacje sieci. Choć wdrożenie odbywa się stopniowo, warto sprawdzać dostępność aktualizacji, aby jak najszybciej skorzystać z tych wszystkich ulepszeń.