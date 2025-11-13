OnePlus 15 już w Polsce. Flagowiec dostępny w świetnej cenie i z prezentem na start

Podsumowanie artykułu . . .

Flagowiec bez kompromisów – OnePlus 15 już dostępny w sprzedaży w Polsce

OnePlus 15 zadebiutował w polskich sklepach, a klienci mogą wybierać między dwoma wariantami: podstawowym z 12 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni dyskowej za 3999 złotych oraz rozszerzonym z 16 GB RAM i 512 GB pamięci za 4699 złotych. Warto zaznaczyć, że polska wersja nie różni się specyfikacją od modeli dostępnych na innych rynkach, co jest naprawdę świetną wiadomością, bo nie musimy zadowalać się czymś gorszym.

Co istotne, do 14 grudnia każdy kupujący otrzyma w gratisie smartwatch OnePlus Watch 3 w rozmiarze 43 mm. Dodatkowo wersja 16/512 GB objęta jest zniżką 300 złotych, co obniża jej cenę do 4399 złotych. W porównaniu z poprzednią generacją, gdzie wariant 12/256 GB kosztował 4799 złotych, a topowy 16/512 GB – 5299 złotych, obecna oferta prezentuje się wyraźnie atrakcyjniej.

Co oferuje OnePlus 15?

Do dyspozycji mamy tutaj 6,78-calowy panel LTPO OLED o rozdzielczości 1.5K, który jako pierwszy w branży łączy tak wysoką rozdzielczość z ekstremalnym odświeżaniem 165 Hz. Producent obiecuje, że to połączenie zapewni „nowy poziom płynności ruchu w połączeniu z klarownością i szczegółowością na poziomie siatkówki”. Dodatkowo, panel osiąga jasność do 1800 nitów w trybie HBM i minimalną jasność 1 nit, a certyfikat TÜV Rheinland potwierdza jego bezpieczeństwo dla wzroku.

Smartfon napędzany jest przez topowy chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 firmy Qualcomm – najszybszy obecnie dostępny procesor, który zapewni niespotykaną płynność działania. Za zasilanie odpowiada natomiast potężna bateria 7300 mAh. Ogniwo wykorzystuje technologię Silicon NanoStack z 15% zawartością krzemu, co jest świetną wiadomością dla wszystkich. Bateria obsługuje superszybkie ładowanie przewodowe 120 W SuperVooc i bezprzewodowe 50 W AirVooc. Co równie ważne, OnePlus obiecuje długowieczność: bateria ma zachować co najmniej 80% swojej początkowej pojemności po czterech latach intensywnego użytkowania, a jej konstrukcja pozwala na niezawodne działanie w temperaturach sięgających nawet -20°C. Choć główny nacisk położono na wydajność i gaming, reszta specyfikacji również prezentuje się flagowo. Smartfon debiutuje z systemem OxygenOS 16, opartym na najnowszym Androidzie 16.

Konfiguracja fotograficzna składa się z trzech modułów 50 Mpix. Główny sensor Sony IMX906 i peryskopowy teleobiektyw Samsung S5KJN5 z 3,5-krotnym zoomem optycznym wyposażono w stabilizację optyczną. Aparat ultraszerokokątny wykorzystuje matrycę OmniVision OV50D z kątem widzenia 116 stopni, a przedni moduł do selfie ma rozdzielczość 32 Mpix.

Przy tym wszystkim OnePlus 15 jest również wytrzymały, bo jego konstrukcja cechuje się imponującą odpornością na kurz i wodę, obejmującą stopnie IP66, IP68, IP69 i IP69K.