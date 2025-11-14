powrót

Aktualizacja, na którą wszyscy czekali. HyperOS 3 z Androidem 16 trafia na 13 urządzeń Xiaomi i Redmi

Joanna Marteklas
14.11.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Firma Xiaomi nie kazała długo czekać użytkownikom swoich najnowszych i najbardziej zaawansowanych urządzeń. Po miesiącach testów, gigant technologiczny oficjalnie rozpoczął globalne wdrożenie stabilnej wersji HyperOS 3, nowej nakładki opartej na systemie Android 16. To nie jest drobna aktualizacja, to nowa wizja systemu operacyjnego producenta, wnosząca liczne ulepszenia, zmiany wizualne i funkcjonalne.
...

Proces wdrażania rozpoczął się od najnowszych modeli, a teraz rozszerzył się na kolejne 13 smartfonów i tabletów. Biorąc pod uwagę wagę i ilość zmian, musimy przygotować się na solidny kawałek danych – rozmiar aktualizacji waha się w granicach od 7,3 GB do 7,6 GB. Jeśli posiadasz jedno z urządzeń z listy, czas zrobić miejsce w pamięci i przygotować się na spore odświeżenie.

HyperOS 3 – lista urządzeń, które już otrzymują stabilną wersję

W pierwszej, dużej fali aktualizacji HyperOS 3, Xiaomi skupiło się przede wszystkim na swoich flagowych modelach i najnowszych składakach, a także na popularnej serii Redmi K, teraz z kolei producent przechodzi do nieco starszych modeli, choć wciąż z wyższej półki.

Oto pełna lista 13 urządzeń Xiaomi i Redmi, dla których oficjalna, stabilna kompilacja HyperOS 3 jest już wdrażana:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70 Ultimate Edition
  • Redmi K70
  • Redmi K70E

Fakt, że paczka aktualizacyjna waży ponad 7 GB, świadczy o tym, że HyperOS 3 wprowadza głębokie zmiany w samym rdzeniu systemu. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim znaczących ulepszeń wydajności, nowej estetyki interfejsu (UI) oraz usprawnień w zarządzaniu pamięcią i baterią, które czerpią z ulepszeń w bazowym systemie Android 16.

Oczywiście, na tych 13 modelach lista się nie kończy. Xiaomi ma w planach aktualizację kolejnych urządzeń, w tym szerokiej gamy smartfonów z popularnych serii POCO i Redmi Note. Oto lista smartfonów i tabletów, które również mają otrzymać aktualizację do HyperOS 3 w najbliższej przyszłości:

  • POCO F7 Pro
  • POCO F7
  • POCO X7 Pro
  • POCO X7 Pro Iron Man Edition
  • POCO X7
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14

Pamiętajmy, że wdrażanie stabilnych aktualizacji, szczególnie tak dużych, zazwyczaj odbywa się falami. Oznacza to, że nawet jeśli Twój model znajduje się na liście „już aktualizowanych”, musisz uzbroić się w cierpliwość. Aktualizacja może pojawić się na Twoim urządzeniu w ciągu najbliższych dni lub tygodni, w zależności od regionu i operatora. Warto regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji w ustawieniach systemowych.

