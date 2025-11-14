Aktualizacja, na którą wszyscy czekali. HyperOS 3 z Androidem 16 trafia na 13 urządzeń Xiaomi i Redmi

Podsumowanie artykułu . . .

Proces wdrażania rozpoczął się od najnowszych modeli, a teraz rozszerzył się na kolejne 13 smartfonów i tabletów. Biorąc pod uwagę wagę i ilość zmian, musimy przygotować się na solidny kawałek danych – rozmiar aktualizacji waha się w granicach od 7,3 GB do 7,6 GB. Jeśli posiadasz jedno z urządzeń z listy, czas zrobić miejsce w pamięci i przygotować się na spore odświeżenie.

HyperOS 3 – lista urządzeń, które już otrzymują stabilną wersję

W pierwszej, dużej fali aktualizacji HyperOS 3, Xiaomi skupiło się przede wszystkim na swoich flagowych modelach i najnowszych składakach, a także na popularnej serii Redmi K, teraz z kolei producent przechodzi do nieco starszych modeli, choć wciąż z wyższej półki.

Oto pełna lista 13 urządzeń Xiaomi i Redmi, dla których oficjalna, stabilna kompilacja HyperOS 3 jest już wdrażana:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultimate Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Fakt, że paczka aktualizacyjna waży ponad 7 GB, świadczy o tym, że HyperOS 3 wprowadza głębokie zmiany w samym rdzeniu systemu. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim znaczących ulepszeń wydajności, nowej estetyki interfejsu (UI) oraz usprawnień w zarządzaniu pamięcią i baterią, które czerpią z ulepszeń w bazowym systemie Android 16.

Czytaj też: OnePlus 15 już w Polsce. Flagowiec dostępny w świetnej cenie i z prezentem na start

Oczywiście, na tych 13 modelach lista się nie kończy. Xiaomi ma w planach aktualizację kolejnych urządzeń, w tym szerokiej gamy smartfonów z popularnych serii POCO i Redmi Note. Oto lista smartfonów i tabletów, które również mają otrzymać aktualizację do HyperOS 3 w najbliższej przyszłości:

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO X7 Pro

POCO X7 Pro Iron Man Edition

POCO X7

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14

Czytaj też: Grudniowa lista Oppo. Sprawdź, kiedy Twój smartfon dostanie ColorOS 16 z Androidem 16 i super AI

Pamiętajmy, że wdrażanie stabilnych aktualizacji, szczególnie tak dużych, zazwyczaj odbywa się falami. Oznacza to, że nawet jeśli Twój model znajduje się na liście „już aktualizowanych”, musisz uzbroić się w cierpliwość. Aktualizacja może pojawić się na Twoim urządzeniu w ciągu najbliższych dni lub tygodni, w zależności od regionu i operatora. Warto regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji w ustawieniach systemowych.