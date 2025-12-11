powrót

Adobe Photoshop Express i Acrobat trafiają do ChatGPT. Skorzystasz z nich za darmo

Andrzej Libiszewski
11.12.2025|Przeczytasz w 2 minuty
AI od dawna służy do tworzenia grafiki i znalazła sobie miejsce także programach do jej edycji. Tego jednak, by program do edycji grafiki znalazł sobie miejsce wewnątrz czatbota się nie spodziewałem, wyobraźcie sobie zatem moje zaskoczenie, gdy OpenAI oraz Adobe połączyły swoje systemy, oferując użytkownikom ChatGPT dostęp do wybranych, narzędzi kreatywnych bez konieczności opuszczania rozmowy z asystentem.
Edycja obrazów w Adobe Photoshop poprzez czat

Kluczową częścią współpracy jest włączenie silnika napędzającego Adobe Photoshopa do ChatGPT. Działanie jest proste: zamiast samodzielnie szukać odpowiednich filtrów czy suwaków, wystarczy opisać żądaną zmianę. Można poprosić o rozjaśnienie konkretnego fragmentu zdjęcia, zwiększenie nasycenia kolorów lub dodanie efektu specjalnego – bot przetworzy polecenie i zwróci zmodyfikowany plik. Co istotne, operacje edycyjne nie pogarszają jakości oryginalnego obrazu.

Adobe

Drugim elementem pakietu jest Adobe Express, narzędzie do projektowania wizualnych treści. W kontekście czatu działa to jak współpraca z niezwykle szybkim grafikiem – użytkownik wybiera szablon z ogromnej biblioteki, np. do posta na Instagram lub ulotki, a następnie – w trakcie konwersacji – prosi o podmianę zdjęć, zmianę tekstu czy animację elementów. Proces jest iteracyjny i bardzo intuicyjny, co może zachęcić do zabawy osoby bez doświadczenia graficznego.

Adobe

Skoro można ze zdjęciami, to dlaczego by nie z PDF?


Integracja obejmuje również funkcje Acrobata związane z plikami PDF. W oknie chatbota można łączyć wiele dokumentów w jeden, wyodrębniać z nich tekst i tabele oraz kompresować rozmiary plików. Interesującą opcją jest możliwość automatycznego redagowania, czyli usuwania poufnych danych z dokumentu.

Adobe

Wszystkie trzy narzędzia są oferowane bezpłatnie w ramach ChatGPT na komputery, w wersji przeglądarkowej oraz na urządzenia z iOS. Posiadacze Androida mają już dostęp do Adobe Express, a wsparcie dla Photoshopa i Acrobata na tej platformie ma pojawić się w niedalekiej przyszłości. Jak by nie patrzeć, dla niedoświadczonych użytkowników świetna sprawa, profesjonaliści jednak raczej nie porzucą dedykowanych, rozbudowanych interfejsów na rzecz rozmowy z botem. W każdym razie jeszcze nie teraz.

