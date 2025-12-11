Adobe Photoshop Express i Acrobat trafiają do ChatGPT. Skorzystasz z nich za darmo

Podsumowanie artykułu . . .

Edycja obrazów w Adobe Photoshop poprzez czat

Kluczową częścią współpracy jest włączenie silnika napędzającego Adobe Photoshopa do ChatGPT. Działanie jest proste: zamiast samodzielnie szukać odpowiednich filtrów czy suwaków, wystarczy opisać żądaną zmianę. Można poprosić o rozjaśnienie konkretnego fragmentu zdjęcia, zwiększenie nasycenia kolorów lub dodanie efektu specjalnego – bot przetworzy polecenie i zwróci zmodyfikowany plik. Co istotne, operacje edycyjne nie pogarszają jakości oryginalnego obrazu.

Drugim elementem pakietu jest Adobe Express, narzędzie do projektowania wizualnych treści. W kontekście czatu działa to jak współpraca z niezwykle szybkim grafikiem – użytkownik wybiera szablon z ogromnej biblioteki, np. do posta na Instagram lub ulotki, a następnie – w trakcie konwersacji – prosi o podmianę zdjęć, zmianę tekstu czy animację elementów. Proces jest iteracyjny i bardzo intuicyjny, co może zachęcić do zabawy osoby bez doświadczenia graficznego.

Skoro można ze zdjęciami, to dlaczego by nie z PDF?



Integracja obejmuje również funkcje Acrobata związane z plikami PDF. W oknie chatbota można łączyć wiele dokumentów w jeden, wyodrębniać z nich tekst i tabele oraz kompresować rozmiary plików. Interesującą opcją jest możliwość automatycznego redagowania, czyli usuwania poufnych danych z dokumentu.

Wszystkie trzy narzędzia są oferowane bezpłatnie w ramach ChatGPT na komputery, w wersji przeglądarkowej oraz na urządzenia z iOS. Posiadacze Androida mają już dostęp do Adobe Express, a wsparcie dla Photoshopa i Acrobata na tej platformie ma pojawić się w niedalekiej przyszłości. Jak by nie patrzeć, dla niedoświadczonych użytkowników świetna sprawa, profesjonaliści jednak raczej nie porzucą dedykowanych, rozbudowanych interfejsów na rzecz rozmowy z botem. W każdym razie jeszcze nie teraz.