Allegro One Box chce walczyć z InPostem o rząd dusz i twoje przesyłki

Allegro One Box – paczka dla każdego

Cały proces faktycznie został pomyślany tak, by był maksymalnie bezproblemowy dla nadawcy i dla odbiorcy. Osoba wysyłająca potrzebuje aktywnego konta Allegro z subskrypcją Smart!, co jest dość oczywistym warunkiem. Ciekawiej robi się po stronie odbierającego – tutaj Allegro poszło na łatwiznę i wystarczy telefon, na który przyjdzie SMS z kodem do odbioru. Brak konieczności zakładania konta to spora zaleta w porównaniu z niektórymi konkurencyjnymi rozwiązaniami, które wymagają logowania po obu stronach.

Paczki mogą mieć trzy standardowe rozmiary, które pokrywają większość codziennych potrzeb. Każda z nich może ważyć do 20 kilogramów, co oznacza, że spokojnie wyślemy tym kanałem nawet spory przedmiot. Nie jest to więc rozwiązanie jedynie dla drobiazgów.

Żeby zachęcić do testowania, Allegro przygotowało dwie oferty promocyjne. Pierwsza ma charakter świąteczny i pozwala na trzy pierwsze przesyłki za symboliczną złotówkę, bez konieczności opłacania abonamentu Smart!. To dobry sposób na zachęcenie osób, które mogą być sceptyczne wobec nowej usługi. Druga promocja skierowana jest do regularnych użytkowników z subskrypcją – do końca marca przyszłego roku mogą oni wysłać nawet 100 paczek po obniżonych stawkach. Oczywiście, jeśli skorzystamy z taniej etykiety, a później anulujemy nadanie, limit promocyjny nie zostanie przywrócony.

Czy niższa cena One Box wystarczy?

Standardowa cena, jaką sobie życzy Allegro za trzy gabaryty jest niższa o 4 złote od aktualnych stawek InPostu. Dla kogoś, kto wysyła regularnie nawet kilka paczek miesięcznie, różnica w skali roku robi się całkiem odczuwalna i nawet po dodaniu kosztu rocznego abonamentu Smart!, bilans wciąż wychodzi na korzyść nowego gracza. One Box nie jest natomiast jeszcze w stanie konkurować skalą – sieć automatów One Box liczy obecnie ponad 8000 punktów, co jest wynikiem imponującym, ale wciąż kilkukrotnie mniejszym od zbliżającej się do 30 000 maszyn InPostu. Dla mieszkańców większych miast to może nie być problem, ale w mniejszych miejscowościach dostęp do automatu Allegro może być po prostu utrudniony, co zniweczy całą atrakcyjność cenową.

Allegro wyraźnie liczy na to, że niższe opłaty i prostota procesu przekonają nas do zmiany i może się tu nie mylić – ceny usług często determinują wybór dostawy. Czy wygoda wynikająca z wszechobecności sieci InPostu okaże się ważniejsza niż wyższa cena?. Ostatecznej odpowiedzi dostarczą dopiero najbliższe miesiące, gdy skończą się promocje zachęcające do pierwszego użycia. Wtedy zobaczymy, ile osób zostanie przy One Box na dłużej, a ile wróci do znanych Paczkomatów. Ja w każdym razie mam maszyny obu firm w odległości 50 m od siebie i żadnych uprzedzeń…