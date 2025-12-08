Koniec czekania, Apple Fitness+ zmierza do Polski

Podsumowanie artykułu . . .

Co właściwie kryje się pod nazwą Apple Fitness+

Platforma Apple Fitness+ oferuje dwanaście oddzielnych kategorii aktywności, począwszy od podstawowego treningu siłowego, przez jogę, pilates, kickboxing, aż po różne formy tańca. Długość pojedynczej sesji waha się między pięcioma minutami a trzykwadransowym, intensywnym wyzwaniem. Ciekawostką jest audio-seria „Czas na spacer”, dostępna w aplikacji na iPhonie i Apple Watchu – użytkownik może wybrać się na wirtualny spacer w towarzystwie znanej osoby, słuchając jej opowieści. Od 8 grudnia dostępny jest nowy odcinek z udziałem kierowcy Formuły 1 Yukim Tsunodą z zespołu Red Bull Racing, a pośród starszych jest np. odcinek z Jane Fondą.

Biblioteka aktywności zawiera także dwanaście rodzajów medytacji, ukierunkowanych na wyciszenie, poprawę jakości snu czy odprężenie przy dźwiękach natury. W erze permanentnego pośpiechu ten moduł może okazać się dla wielu równie ważny co sekcja z ćwiczeniami fizycznymi – to co, „jestem liściem lotosu unoszącym się na spokojnej tafli jeziora?”

Jak to u Apple’a, usługa sprawdzi się najlepiej w ekosystemie

Prawdziwa wartość tej usługi ujawnia się w połączeniu z innymi produktami marki. Fitness+ jest zaprojektowany do ścisłej współpracy z Apple Watchem, AirPods Pro 3, iPhone’em, iPadem oraz Apple TV. Podczas oglądania treningu na ekranie wyświetlane są na żywo kluczowe parametry: tętno, spalanie kalorii czy postęp w zapełnianiu słynnych „pierścieni aktywności”.

Nowością jest pomiar tętna bez konieczności noszenia zegarka – jeśli mamy słuchawki AirPods Pro 3 lub Powerbeats Pro 2 oraz urządzenie z najnowszymi systemami: iOS 26, iPadOS 26 lub tvOS 26. Cały proces jest maksymalnie uproszczony. Uruchomienie treningu w aplikacji Fitness+ automatycznie rozpoczyna sesję na sparowanym Apple Watchu. Na ekranie widać również pasek wysiłku, pozwalający – w pewnym zakresie – porównać swoje tempo z innymi osobami wykonującymi ten sam zestaw ćwiczeń.

Plany własne i własna motywacja

Platforma stawia na personalizację poprzez funkcję „Plany Własne”. System, analizując wybory użytkownika – preferowane rodzaje treningów, ich długość, ulubionych trenerów i gatunek muzyki – generuje automatyczny harmonogram aktywności.

Do wyboru są trzy ścieżki. „Zachowaj regularność” to plan dostosowany do typowego, codziennego grafiku. „Daj z siebie więcej” podkręca intensywność dla tych, którzy szukają wyzwań. „Zaczynamy” to opcja dla początkujących, oparta na popularnych lub początkowo wybranych aktywnościach. Dodatkowo treningi pogrupowane są w „Kolekcje” – zestawy o konkretnym celu jak przygotowanie do pierwszego biegu na 5 km, zaawansowany pilates czy ćwiczenia wykonywane boso.

Apple nie mogło pominąć integracji z Apple Music. Tło muzyczne w treningach czerpie z szerokiej palety gatunków: od energetycznych rockowych hymnów, przez aktualne hity, hip-hop, R&B, po rytmy latynoskie. Nowością jest dodanie całej kategorii K-Pop, która będzie dostępna we wszystkich rodzajach ćwiczeń.