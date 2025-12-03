Kupiłam wszystko… bez szukania. Czy Asystent AI Allegro naprawdę ogarnia cały koszyk?

Równolegle Allegro startuje z testem wyszukiwania z Asystentem AI, na razie dla wybranych grup, co jest pierwszym krokiem w kierunku zakupów, w których opisujesz potrzebę językiem naturalnym, a nie polujesz na jedyne „właściwe” słowo kluczowe. Wszystko to ma działać bez wstrząsów po stronie użytkownika: zmiany „dzieją się w tle”, żeby przyzwyczajenia mogły nadążyć za technologią. Tak przynajmniej zapowiada zespół Allegro, przedstawiając tę aktualizację jako początek „strategicznej ewolucji” platformy w najbliższych miesiącach.

Nowy ekran główny: mniej wchodzenia w karty, więcej sensownych podpowiedzi

Odświeżenie widać od pierwszego uruchomienia: strona główna jest lżejsza, czytelniejsza i bardziej „akcyjna”. Już z tego widoku możesz dodać ofertę do koszyka albo zapisać ją do ulubionych, to drobiazg, który w praktyce skraca drogę pomiędzy „o, to ciekawe” a „kupione”. Największą zmianą są jednak moduły inspiracyjne: „Shop the Look” (z gotowymi setami rzeczy, które do siebie pasują) i formaty wideo, które podsuwają produkty z różnych kategorii, w rodzaju „wszystko ze zdjęcia do urządzenia pokoju”.

Na dole ekranu pojawiają się niekończące się rekomendacje dopasowane do Twojego zachowania, co ważne, „uczą się” w trakcie tej samej sesji, więc jeśli zmieniasz trop zakupowy, aplikacja „skręca” razem z Tobą, zamiast uparcie powtarzać te same propozycje. To nie jest tylko kosmetyka UI, ale zmiana rytmu poruszania się po aplikacji: mniej cofania, mniej zakładek, więcej sensownych skrótów i kontekstu.

Asystent AI w wyszukiwaniu: pierwszy rzut oka

Drugi filar aktualizacji to Asystent AI w wyszukiwaniu. Na razie nie trafia do wszystkich, to test wśród wybranych użytkowników i tylko w najnowszej wersji aplikacji, ale warto wiedzieć, czego się spodziewać. Idea jest prosta: zamiast wpisywać sekwencję krótkich haseł i filtrować wyniki ręcznie, opisujesz potrzebę bardziej naturalnie, a asystent pomaga zawęzić strumień ofert do sensownych propozycji.

Allegro nie mówi tu o wielkiej rewolucji z dnia na dzień, raczej o stopniowym wdrażaniu, które ma oswoić nowych użytkowników bez psucia przyzwyczajeń tych, którzy z aplikacji korzystają od dawna. To podejście nie jest przypadkowe: według badania Danae dla Allegro aż 86% kupujących online sięga po AI na etapie zbierania informacji o produktach, niemal połowa, bo aż 48% używa jej do szukania inspiracji, natomiast tylko 13% deklaruje aktywne traktowanie AI jako narzędzia zakupowego. Czyli: potencjał jest ogromny, ale warto wdrażać go tak, żeby nie zgubić najważniejszych aspektów po drodze.

Co realnie zyskujesz i na co zwrócić uwagę w pierwszych dniach?

W praktyce ta aktualizacja jest po to, by skrócić i „wygładzić” ścieżkę zakupową i zrobić to w sposób, który nie wymaga uczenia się aplikacji od nowa. Jeśli często kupujesz na szybko, docenisz akcje z poziomu ekranu głównego i to, że inspiracje są wreszcie czymś więcej niż losową karuzelą. Jeśli lubisz przeglądać oferty „z głową”, pomogą Ci rekomendacje, które reagują na zachowanie w czasie rzeczywistym, zamiast trzymać się Twojej historii sprzed tygodnia. A jeśli wejdziesz do grupy testowej Asystenta AI, od razu zobaczysz, czy naturalny opis potrzeby takie hasła jak „zestaw do małego biura w salonie, neutralne kolory, budżet X” szybciej dowiezie pierwszą, sensowną shortlistę niż ręczne filtrowanie.

Na dziś ważne są dwa warunki techniczne: zaktualizowana aplikacja (iOS 8.47.0 / Android 9.47.0) oraz świadomość, że dostęp do Asystenta AI jest limitowany i przyznawany losowym użytkownikom aplikacji. Brak tej funkcji po aktualizacji nie oznacza błędu, tylko to, że nie jesteś jeszcze w testowej grupie użytkowników.

„Ewolucja, nie rewolucja”: co z tego wynika na dłużej?

W oficjalnych wypowiedziach zespół Allegro mocno akcentuje, że to dopiero pierwszy krok w dłuższej drodze. „Asystent AI to odpowiedź na rosnącą rolę generatywnej sztucznej inteligencji w procesie zakupowym”, a zmiany mają być wdrażane tak, by użytkownik „przyzwyczajał się do nowości naturalnie”, bez poczucia, że aplikacja została przemeblowana z dnia na dzień.

To rozsądna deklaracja, w e-commerce użytkownicy karzą pochopne ruchy szybciej niż konkurencja. Pojawia się też obietnica, że moduły inspiracyjne, wideo i „Shop the Look” nie są jednorazowym eksperymentem, tylko stałym kierunkiem rozwoju. W praktyce oznacza to, że Allegro chce spinać dwa światy: zakupy zadaniowe (wiem, czego potrzebuję) i zakupy odkrywcze (pozwól mi się zainspirować), a AI ma kleić je w jeden, spójny przepływ.

Jak skorzystać już teraz? Zaktualizuj Allegro do wersji 8.47.0 (iOS) lub 9.47.0 (Android) i sprawdź odświeżony ekran główny: skróty do koszyka i ulubionych z poziomu listingu, moduły „Shop the Look” i wideo oraz dynamiczne rekomendacje, które zmieniają się w trakcie sesji. Jeśli pojawi Ci się test Asystenta AI w wyszukiwaniu, warto sprawdzić, jak radzi sobie z opisowym zapytaniem; jeśli nie, to „wejście w AI” i tak już działa w tle, zasilając personalizację treści. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się kierunek, w którym idzie Allegro i nie mogę doczekać się kolejnych pomysłów ułatwiających planowanie zakupów.