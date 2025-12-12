ChatGPT 5.2 jest już dostępny, OpenAI stawia na klientów biznesowych

Podsumowanie artykułu . . .

Poprawiona analiza wizualna i płynniejsza współpraca agentów

Użytkownicy ChatGPT 5.2 mają do wyboru wersje nastawione na głębokie myślenie (Thinking i Pro) lub na szybkość działania (Instant). Dzięki ogromnej pamięci podręcznej liczącej 400 tys. tokenów można przesyłać modelowi bardzo długie instrukcje oraz znaczną liczbę plików. Baza wiedzy GPT-5.2 została zaktualizowana i obejmuje w tej chwili informacje do końca sierpnia 2025 r. Za dostęp do API 5.2 trzeba zapłacić 1,75 dolara za milion tokenów, czyli o 40% więcej niż w przypadku poprzedniego modelu.

Nowością w modelu 5.2 jest też zauważalny skok w jakości interpretacji obrazów. System potrafi teraz wychwycić znacznie więcej detali na przesłanych grafikach, co bezpośrednio przekłada się na dokładność analiz – dla przedsiębiorstw przetwarzających duże ilości dokumentów, schematów technicznych czy zdjęć z inspekcji to konkretna oszczędność czasu.

Drugim filarem aktualizacji jest usprawnienie mechanizmów koordynacji pomiędzy wieloma wirtualnymi asystentami działającymi równolegle. ChatGPT 5.2 lepiej zarządza pracą zespołu takich agentów, pozwalając na wykonanie bardziej złożonych, wieloetapowych procesów. Przykład podany przez OpenAI – scenariusz z opóźnionym lotem, zgubionym bagażem i koniecznością reorganizacji planu – dobrze ilustruje potencjał tej funkcji i w praktyce może to oznaczać nowe możliwości w automatyzacji obsługi klienta czy zarządzaniu łańcuchami logistycznymi, gdzie problem rzadko bywa prosty i pojedynczy.



Rozpoznawanie obrazu, ChatGPT 5.1 vs 5.2

Bezpieczeństwo i weryfikacja wieku użytkowników wkracza do ChatGPT

Firma pracuje także nad implementacją systemu, który będzie próbował określać wiek osób korzystających z ChatGPT. Ma to pomóc w identyfikacji sytuacji, gdy z zaawansowanych narzędzi AI korzystają nieletni, co budzi coraz większe obawy regulatorów i rodziców. W planach jest również wprowadzenie osobnego trybu dla dorosłych użytkowników, zapowiadanego na pierwszą połowę 2026 roku. Tryb ten prawdopodobnie pozwoli na mniej restrykcyjne odpowiedzi, ale jego dostęp będzie wymagał potwierdzenia pełnoletności.