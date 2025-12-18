ChatGPT tworzy playlisty w Apple Music. Rozmowa zamiast przeglądania.

Podsumowanie artykułu . . .

ChatGPT i Apple Music w jednym stali domku

Działa to zaskakująco prosto – wystarczy poprosić chatbota o zestaw utworów dopasowany do nastroju lub okazji, a ten samodzielnie skompletuje playlistę w Apple Music. Możliwości wydają się niemal nieograniczone – od precyzyjnych próśb o muzykę konkretnego gatunku z danej dekady po bardziej abstrakcyjne opisy, jak „coś energetycznego do sprzątania” czy „nostalgiczne kawałki o lecie”.

ChatGPT potrafi też wyłapywać kontekst rozmowy i sam zasugerować stworzenie playlisty, gdy rozmowa zbiegnie na temat muzyki, jak przystało na oprogramowanie mające być asystentem. Wprost z chatu nie odsłuchamy jednak kompletnej playlisty – nowa funkcja służy przede wszystkim do odkrywania i organizowania muzyki, nie do jej odsłuchiwania, zatem podobnie jak w przypadku Spotify, w oknie czatu dostępne są jedynie 30-sekundowe próbki utworów. Pełne strumieniowanie wymaga przejścia do aplikacji Apple Music.

Uruchomienie nowej funkcji nie powinno zająć więcej niż minutę – w ustawieniach ChatGPT, w sekcji „Aplikacje”, znajduje się opcja podłączenia Apple Music. Po jednorazowej autoryzacji integracja jest gotowa do użycia. Dostęp do niej mają wszyscy użytkownicy ChatGPT, także ci z darmowego planu. Istnieje jednak warunek konieczny: aktywna subskrypcja Apple Music. Dla chcących przetestować serwis Apple oferuje standardowy, miesięczny okres próbny.

Spotify jako darmowa alternatywa

Integracja z Apple Music nie jest jedyną tego typu – ChatGPT można też podpiąć do Spotify, wszystko działa na tych samych zasadach, co w Apple Music, tyle, że w przypadku Spotify można korzystać z darmowego konta, reklamowego.

ChatGPT łączy się zresztą z wieloma innymi aplikacjami takimi jak Tripadvisor czy Peloton, czy wspomniany wyżej Photoshop. W zamierzeniu asystent ma się stać uniwersalnym interfejsem do zarządzania różnymi aspektami życia cyfrowego. Pomysł zastąpienia skomplikowanych menu i filtrów prostą rozmową może okazać się dla wielu użytkowników atrakcyjny, szczególnie jeśli AI dobrze trafi w gust. Z tym jednak bywa różnie.