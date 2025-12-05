Cristiano Ronaldo inwestuje w Perplexity. Gwiazda futbolu staje się twarzą platformy AI

Podsumowanie artykułu . . .

Ronaldo stawia na technologię AI

Co ciekawe, nie ma tu mowy o kolejnym kontrakcie reklamowym – Ronaldo został bowiem nie tylko główną twarzą platformy Perplexity, ale także jej inwestorem. Dla Perplexity pozyskanie tak znanej postaci to oczywiście znakomity ruch marketingowy – sportowiec ma za sobą ponad pół miliarda obserwujących w mediach społecznościowych, co daje mu niespotykany zasięg. A firma, która wykorzystuje technologie od OpenAI oraz Google, rywalizuje na coraz bardziej zatłoczonym rynku i wsparcie Ronaldo może jej pomóc się wydatnie wyróżnić.

Christiano Ronaldo od lat inwestuje w hotele, kluby fitness oraz własną markę odzieżową. Wściekle rosnące wyceny firm AI mogą zaś wyglądać dla kogoś z dużą gotówką naprawdę obiecująco, mimo sporego ryzyka i obaw związanych z kreowaniem kolejnej bańki. Nie można też zapominać, że CR7 jest już raczej bliżej niż dalej końca swojej piłkarskiej kariery i z pewnością zadaje sobie pytanie „co dalej?”

Curiosity is a requirement for greatness. You win when you keep asking new questions every day. That’s why I am proud to announce my investment in Perplexity.



Perplexity is powering the world’s curiosity, and together we will inspire everyone to ask more ambitious questions.… pic.twitter.com/gyBgQ3r8yh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 4, 2025

Ciekawość jest niezbędna, aby osiągnąć wielkość. Wygrywasz, gdy codziennie zadajesz nowe pytania. Dlatego z dumą ogłaszam swoją inwestycję w Perplexity. Perplexity napędza ciekawość świata, a razem będziemy inspirować wszystkich do zadawania bardziej ambitnych pytań. – napisał na X CR7

Pytanie, na które trudno dziś znaleźć odpowiedź, brzmi: czy fanom futbolu rzeczywiście zależy na zaawansowanym narzędziu do wyszukiwania informacji? Historie współpracy celebrytów z firmami technologicznymi miewają różne zakończenia. Jest to jednak znacznie bardziej obiecująca sprawa, niż zostanie twarzą firmy motoryzacyjnej czy producenta telefonów. A na pewno ciekawsza.

Specjalne funkcje Perplexity dla fanów CR7

Platforma przygotowała dla zwolenników portugalskiej gwiazdy kilka personalizowanych elementów. Fani mogą obejrzeć interaktywną prezentację podsumowującą karierę piłkarza, a przy wpisywaniu zapytań związanych z Ronaldem wyświetla się specjalna odznaka „CR7 x Perplexity”.