Netflix przejmuje Warner Bros. w historycznej transakcji wartej 82,7 mld dolarów

Podsumowanie artykułu . . .

Kwota, jaką Netflix położył na stół robi wrażenie

W ramach transakcji Netflix przejmuje wytwórnię filmową Warner Bros. Pictures, studia telewizyjne Warner Bros., markę HBO oraz serwis streamingowy Max. Wraz z tym ostatnim do biblioteki Netflixa trafiają jedne z najbardziej dochodowych franczyz w historii popkultury, w tym Harry Potter, uniwersum DC Comics (Batman, Superman), Gra o Tron oraz Władca Pierścieni.

Transakcja jest uwarunkowana wcześniejszym wydzieleniem tradycyjnych kanałów telewizji linearnej należących do WBD (takich jak CNN, TNT, TBS i Eurosport) – te aktywa trafią do nowej, osobnej spółki notowanej na giełdzie pod nazwą Discovery Global. Zgodnie z warunkami umowy każdy akcjonariusz WBD otrzyma 23,25 USD w gotówce oraz 4,501 USD w akcjach zwykłych Netflix za każdą akcję zwykłą WBD pozostającą w obrocie w momencie zamknięcia transakcji. Wycena Warner Bros. Discovery opiewa na 27,75 USD za akcję, co oznacza łączną wartość kapitału własnego wynoszącą około 72,0 mld USD oraz wartość przedsiębiorstwa wynoszącą około 82,7 mld USD.

Ted Sarandos, współ-CEO Netflixa, podkreślił historyczny wymiar tego połączenia:

„Naszą misją zawsze było dostarczanie rozrywki całemu światu. Łącząc niesamowitą bibliotekę Warner Bros. – od ponadczasowych klasyków po współczesne hity – z naszym modelem dystrybucji, będziemy mogli realizować ten cel lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. To nowy rozdział w historii storytellingu.”

Obecny CEO Warner Bros. Discovery, David Zaslav, zaznaczył, że umowa zapewni najlepszą przyszłość dla dorobku studia:

„Przez ponad stulecie Warner Bros. zachwycało widownię na całym świecie. Połączenie z Netflixem gwarantuje, że te historie będą żyły dalej i trafiały do kolejnych pokoleń widzów w nowej erze cyfrowej.”

Na widoczne zmiany w Netflixie trochę poczekamy

Nie należy spodziewać się szybkich zmian na naszych ekranach – zamknięcie transakcji zaplanowano dopiero na trzeci kwartał 2026 roku. Do tego czasu musi zostać dopełnionych kilka kluczowych formalności – poza wspomnianym już wydzieleniem Discovery Global, konieczne jest uzyskanie zgód organów regulacyjnych na całym świecie oraz ostateczna akceptacja akcjonariuszy Warner Bros. Discovery. Zarządy obu firm co prawda jednogłośnie zatwierdziły porozumienie, ale to dopiero wstępny krok.

Obecna umowa to efekt zażartej wojny cenowej między najpotężniejszymi firmami medialnymi. Paramount Skydance dążył do przejęcia całego konglomeratu, podczas gdy Netflix i Comcast interesowali się głównie segmentem odpowiedzialnym za produkcję i streaming. Ostatecznie oferta Netflixa, skoncentrowana i agresywna finansowo, okazała się najbardziej przekonująca.

Eksperci rynkowi wskazują, że jest to największa konsolidacja w mediach od czasu przejęcia 21st Century Fox przez Disneya. Analitycy przewidują jednak trudną drogę regulacyjną – połączenie największego serwisu streamingowego na świecie z jednym z największych producentów treści z pewnością przyciągnie uwagę organów antymonopolowych w USA i Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia dla płynności całej procedury może okazać się też wyrażona już dezaprobata Donalda Trumpa, który zdecydowanie faworyzował w całej sprawie bardziej mu sprzyjającą grupę Paramount i być może będzie chciał wpływać na przebieg procedur.