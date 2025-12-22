powrót

Czym są platformy telemetryczne i kto może skorzystać z potencjału takich rozwiązań?

Redakcja
22.12.2025|Przeczytasz w 4 minuty
Nowoczesne systemy telemetryczne to technologiczne rozwiązania, które w znacznym stopniu usprawniają procesy w branży TSL. Jak to możliwe? Otóż rozwiązania takie jak AI Video Telematics, czyli zaawansowana telematyka wideo mogą być wykorzystywane do redukcji kosztów operacyjnych, ochrony kierowców oraz redukowania ryzyka popełnienia błędów, np. w procesie planowania tras w firmie zajmującej się tranzytem towarów. A więc jak działają telemetryczne platformy online i kto naprawdę może z nich korzystać? Poznaj szczegóły i zalety takich rozwiązań.
Jak działa technologia AI Video Telematics w praktyce?

Technologia AI Video Telematics łączy obraz z kamery z danymi z pojazdu. System zapisuje i analizuje zachowanie kierowcy oraz warunki jazdy. W logistycznym transporcie daje realny wgląd w to, co dzieje się na drodze i w kabinie pojazdu.

System Video Telematics montuje w ciężarówkach i busach kamery oraz sensory. Kamera rejestruje wideo z trasy, a system telematyczny zbiera dane jak prędkość, przyspieszenie czy pozycja GPS. Sztuczna inteligencja analizuje nagrania w czasie rzeczywistym i szuka ryzykownych zachowań (np. rozproszenie uwagi, ostre hamowanie). Gdy wykryje zagrożenie, od razu wysyła alert lub zapisuje zdarzenie do późniejszej analizy.

Dla firm logistycznych to narzędzie do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pojazdów. Po wypadku nagranie i dane pomagają jasno ustalić przebieg zdarzenia i skrócić proces rozliczenia szkód, a przy okazji wspiera optymalizację tras i zmniejsza ryzyko kosztownych błędów operacyjnych.

Telematyka pojazdów z wykorzystaniem AI – dlaczego to dobre rozwiązanie dla firm logistyczno-transportowych?

Telematyka pojazdów oparta na AI łączy kamery, czujniki i analizę obrazu w jednym systemie. Działa w czasie rzeczywistym i reaguje na zdarzenia na drodze. Dla firm TSL oznacza to lepszą kontrolę floty i mniej nieprzewidzianych kosztów.

Korzyści z wykorzystania AI Video Telematics Platform w logistyce i transporcie:

  • bieżące monitorowanie zachowań kierowcy, takich jak rozproszenie uwagi, zmęczenie czy gwałtowne manewry;
  • wczesne wykrywanie zagrożeń na drodze i alerty w czasie rzeczywistym, zanim dojdzie do zdarzenia;
  • obiektywne nagrania wideo, które ułatwiają wyjaśnianie kolizji i roszczeń;
  • lepsza ochrona kierowców i pojazdów dzięki analizie sytuacji przed i po zdarzeniu;
  • wsparcie w spełnianiu wymagań operacyjnych i bezpieczeństwa, w tym zgodności z DVS 2024;
  • niższe koszty operacyjne dzięki mniejszej liczbie wypadków i przestojów;
  • spójne zarządzanie flotą w jednej platformie, bez ręcznej analizy danych.

W praktyce system działa jak cyfrowy obserwator trasy i kabiny. Analizuje obraz i dane, a nie domysły. Rozwiązania oferowane przez FleetSafe.ai pomagają firmom transportowym zwiększać bezpieczeństwo, chronić reputację i stabilizować koszty w codziennej pracy floty.

False Positives w telematyce transportowej – o co tu chodzi?

False positives to błędnie zaklasyfikowane zdarzenia, które system uznaje za niebezpieczne, choć w praktyce takie nie są. W transporcie drogowym zdarzają się często i bez właściwej analizy mogą wprowadzać w błąd.

W nowoczesnej telematyce transportowej problem ten rozwiązuje połączenie danych z kamerą w pojeździe. Wideo pokazuje pełny kontekst sytuacji na drodze. Sztuczna inteligencja analizuje obraz i dane jazdy jednocześnie. Dzięki temu możliwa jest szybka i trafna weryfikacja zdarzeń.

Przykładem jest gwałtowne hamowanie spowodowane unikaniem przeszkody. Innym przykładem jest szybki skręt na rondzie przy niskiej prędkości. System bez kontekstu uznałby to za niebezpieczne zachowanie.

W telematyce wideo kontekst daje obraz z kamery. Widać sytuację drogową, innych uczestników i warunki. To zmienia ocenę zdarzenia. AI analizuje obraz klatka po klatce. Sprawdza prędkość, dystans i trajektorię. Porównuje je z modelem normalnej jazdy. Jeśli warunki usprawiedliwiają manewr, zdarzenie traci wagę. Wtedy trafia do koszyka false positives.

W jakim zakresie firmy logistyczne mogą korzystać z platform udostępniających rozwiązania telematyczne?

To proste. Jeśli prowadzisz firmę transportowo-logistyczną i chcesz wygodnie zarządzać czasem pracy kierowców, flotą aut oraz dbać o bezpieczeństwo zleceń transportowych, wtedy platforma AI Video Telematics może Ci się przydać.

Takie rozwiązania gwarantują dostęp do:

  • rozwiązań zasilanych sztuczną inteligencją, np. analiza warunków drogowych i ich wpływu na czas oraz bezpieczeństwo transportu;
  • bieżących danych o zachowaniu kierowcy i statusie prowadzonego pojazdu;
  • telematyki opierającej się na sztucznej inteligencji, w ramach której można szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości.

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku jest platforma udostępniana przez FleetSafe, czyli nowoczesna telematyka wideo z AI, dzięki której da się realnie zredukować ryzyko występowania wypadków, opóźnień transportowych, a także można zoptymalizować koszty serwisowania pojazdów we flocie przedsiębiorstwa – głównie za sprawą inteligentnego skanowania.

Lokowanie produktu: fleetsafe.ai
