Czym są platformy telemetryczne i kto może skorzystać z potencjału takich rozwiązań?

Jak działa technologia AI Video Telematics w praktyce?

Technologia AI Video Telematics łączy obraz z kamery z danymi z pojazdu. System zapisuje i analizuje zachowanie kierowcy oraz warunki jazdy. W logistycznym transporcie daje realny wgląd w to, co dzieje się na drodze i w kabinie pojazdu.

System Video Telematics montuje w ciężarówkach i busach kamery oraz sensory. Kamera rejestruje wideo z trasy, a system telematyczny zbiera dane jak prędkość, przyspieszenie czy pozycja GPS. Sztuczna inteligencja analizuje nagrania w czasie rzeczywistym i szuka ryzykownych zachowań (np. rozproszenie uwagi, ostre hamowanie). Gdy wykryje zagrożenie, od razu wysyła alert lub zapisuje zdarzenie do późniejszej analizy.

Dla firm logistycznych to narzędzie do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pojazdów. Po wypadku nagranie i dane pomagają jasno ustalić przebieg zdarzenia i skrócić proces rozliczenia szkód, a przy okazji wspiera optymalizację tras i zmniejsza ryzyko kosztownych błędów operacyjnych.

Telematyka pojazdów z wykorzystaniem AI – dlaczego to dobre rozwiązanie dla firm logistyczno-transportowych?

Telematyka pojazdów oparta na AI łączy kamery, czujniki i analizę obrazu w jednym systemie. Działa w czasie rzeczywistym i reaguje na zdarzenia na drodze. Dla firm TSL oznacza to lepszą kontrolę floty i mniej nieprzewidzianych kosztów.

Korzyści z wykorzystania AI Video Telematics Platform w logistyce i transporcie:

bieżące monitorowanie zachowań kierowcy, takich jak rozproszenie uwagi, zmęczenie czy gwałtowne manewry;

wczesne wykrywanie zagrożeń na drodze i alerty w czasie rzeczywistym, zanim dojdzie do zdarzenia;

obiektywne nagrania wideo, które ułatwiają wyjaśnianie kolizji i roszczeń;

lepsza ochrona kierowców i pojazdów dzięki analizie sytuacji przed i po zdarzeniu;

wsparcie w spełnianiu wymagań operacyjnych i bezpieczeństwa, w tym zgodności z DVS 2024;

niższe koszty operacyjne dzięki mniejszej liczbie wypadków i przestojów;

spójne zarządzanie flotą w jednej platformie, bez ręcznej analizy danych.

W praktyce system działa jak cyfrowy obserwator trasy i kabiny. Analizuje obraz i dane, a nie domysły. Rozwiązania oferowane przez FleetSafe.ai pomagają firmom transportowym zwiększać bezpieczeństwo, chronić reputację i stabilizować koszty w codziennej pracy floty.

False Positives w telematyce transportowej – o co tu chodzi?

False positives to błędnie zaklasyfikowane zdarzenia, które system uznaje za niebezpieczne, choć w praktyce takie nie są. W transporcie drogowym zdarzają się często i bez właściwej analizy mogą wprowadzać w błąd.

W nowoczesnej telematyce transportowej problem ten rozwiązuje połączenie danych z kamerą w pojeździe. Wideo pokazuje pełny kontekst sytuacji na drodze. Sztuczna inteligencja analizuje obraz i dane jazdy jednocześnie. Dzięki temu możliwa jest szybka i trafna weryfikacja zdarzeń.

Przykładem jest gwałtowne hamowanie spowodowane unikaniem przeszkody. Innym przykładem jest szybki skręt na rondzie przy niskiej prędkości. System bez kontekstu uznałby to za niebezpieczne zachowanie.

W telematyce wideo kontekst daje obraz z kamery. Widać sytuację drogową, innych uczestników i warunki. To zmienia ocenę zdarzenia. AI analizuje obraz klatka po klatce. Sprawdza prędkość, dystans i trajektorię. Porównuje je z modelem normalnej jazdy. Jeśli warunki usprawiedliwiają manewr, zdarzenie traci wagę. Wtedy trafia do koszyka false positives.

W jakim zakresie firmy logistyczne mogą korzystać z platform udostępniających rozwiązania telematyczne?

To proste. Jeśli prowadzisz firmę transportowo-logistyczną i chcesz wygodnie zarządzać czasem pracy kierowców, flotą aut oraz dbać o bezpieczeństwo zleceń transportowych, wtedy platforma AI Video Telematics może Ci się przydać.

Takie rozwiązania gwarantują dostęp do:

rozwiązań zasilanych sztuczną inteligencją, np. analiza warunków drogowych i ich wpływu na czas oraz bezpieczeństwo transportu;

bieżących danych o zachowaniu kierowcy i statusie prowadzonego pojazdu;

telematyki opierającej się na sztucznej inteligencji, w ramach której można szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości.

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku jest platforma udostępniana przez FleetSafe, czyli nowoczesna telematyka wideo z AI, dzięki której da się realnie zredukować ryzyko występowania wypadków, opóźnień transportowych, a także można zoptymalizować koszty serwisowania pojazdów we flocie przedsiębiorstwa – głównie za sprawą inteligentnego skanowania.