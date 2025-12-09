Firefox 146.0 już dostępny. Mozilla rusza na ratunek użytkownikom Windows 10

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe narzędzie: Firefox Backup

Wraz z definitywnym zakończeniem wsparcia dla systemu Windows 10 w październiku 2025 roku (mieszkańcy UE dostali wprawdzie dodatkowy rok, ale koniec i tak nadejdzie), wielu użytkowników zmuszonych jest do migracji na nowsze oprogramowanie. Mozilla chce maksymalnie uprościć ten proces, aby przy zmianie komputera lub systemu nie stracić cennych danych przeglądania.

Nowa funkcja Firefox Backup w wersji 146.0 rozwiązuje problem przenoszenia profilu użytkownika. Do tej pory wymagało to często ręcznego kopiowania folderów lub polegania wyłącznie na chmurze. Nowe narzędzie oferuje bardziej elastyczne podejście:

Backup lokalny kontra Chmura: Użytkownicy mogą wybrać synchronizację przez konto Firefox lub utworzenie fizycznego pliku kopii zapasowej na dysku (np. by przenieść go na pendrive’a lub dysk sieciowy).

Szyfrowanie danych: W przypadku wyboru pełnej kopii zapasowej (zawierającej wrażliwe dane, takie jak zapisane hasła), Firefox wymusi ustawienie hasła szyfrującego – bez niego odtworzenie danych na nowym urządzeniu nie będzie możliwe.

Inteligentne przywracanie: Po zainstalowaniu Firefoksa na nowym systemie (np. Windows 11), przeglądarka automatycznie wykryje obecność kopii zapasowej i zaproponuje przywrócenie ustawień, zakładek i historii.

Co jeszcze nowego w wersji 146.0?

Choć pomysłowe narzędzie do backupu jest „gwiazdą” tego wydania dla użytkowników Windows, posiadacze innych systemów również otrzymali usprawnienia:

macOS: Mozilla wprowadziła nowy dedykowany proces GPU, który obsługuje WebGPU, WebGL i WebRender. Gdy jedna z tych części ulegnie awarii lub napotka błąd krytyczny, przeglądarka nadal działa, zamiast całkowicie się zawieszać.

Linux: Użytkownicy Linuksa doczekali się natywnego wsparcia dla skalowania ułamkowego w sesjach Wayland, co znacząco poprawia ostrość tekstu i interfejsu na monitorach o wysokiej rozdzielczości HiDPI.

Poprawki bezpieczeństwa: Jak w każdym dużym wydaniu, załatano szereg luk bezpieczeństwa.

Aktualizacja jest już wdrażana i powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników poprzez mechanizm automatycznej aktualizacji wewnątrz przeglądarki lub do pobrania ze strony Mozilli.