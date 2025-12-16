Koniec niechcianych treści. Google daje Ci słowa kluczowe, by okiełznać kanał Discover

Podsumowanie artykułu . . .

Wygląda na to, że Google ma już dość tych pomyłek i zamierza oddać stery z powrotem w ręce użytkownika. Ostatnio na Reddicie pojawiły się zrzuty ekranu nowej funkcji testowanej w programie Search Labs. Eksperyment o nazwie “Tailor your feed” (Dostosuj swój kanał) pozwala nareszcie za pomocą naturalnego języka – czyli po prostu własnymi słowami – opisać gigantowi, jakiego rodzaju treści oczekujesz, a jakich nie chcesz widzieć w Discover. To nie tylko ulepszenie, to próba wykorzystania sztucznej inteligencji, aby dostosować Twój kanał do Twoich konkretnych potrzeb i… nastroju.

Powiedz Google’owi, co chcesz widzieć w Discover

Dla wielu użytkowników sekcja Discover, znajdująca się zaraz obok głównej wyszukiwarki Google, to cenne źródło informacji. Problem w tym, że algorytm często wpada w pętlę, serwując zbyt ogólne lub nieistotne treści. Obecnie, jeśli chcesz ograniczyć dany temat, musisz kliknąć ikonę trzech kropek przy historii i wybrać opcje takie jak “Mniej treści tego typu” lub “Nie pokazuj treści z tego źródła”. To działa, ale jest to bardzo żmudna i nieprecyzyjna robota.

Nowy eksperyment zmienia tę dynamikę, wprowadzając pole tekstowe, które komunikuje się bezpośrednio ze sztuczną inteligencją. Użytkownicy mogą “Poinformować swój kanał Discover, co chcą zobaczyć, własnymi słowami”. Możliwości są naprawdę szerokie:

Precyzyjne filtrowanie — możesz poprosić Discover, aby pokazywał Ci wyłącznie przepisy kulinarne, które uwzględniają konkretne preferencje dietetyczne (np. bezglutenowe lub wegańskie).

Wąskie specjalizacje — masz dość ogólnych wiadomości technologicznych? Możesz zażądać, aby kanał skupił się tylko na plotkach związanych z nowymi modelami telefonów Pixel.

Wybieranie i wykluczanie źródeł — możesz w łatwy sposób dodawać lub usuwać konkretne źródła informacji.

Abstrakcyjne życzenia — najbardziej intrygującą opcją jest możliwość wprowadzenia bardziej abstrakcyjnych zapytań. Możesz na przykład poprosić, aby Twój kanał miał określony “vibe” – być może bardziej optymistyczny, naukowy lub minimalistyczny.

Źródło: Reddit

Jak aktywować nową funkcję?

Nowość jest obecnie dostępna wyłącznie w ramach programu Search Labs. Aby ją wypróbować, musisz się zarejestrować w programie. Następnie w aplikacji Google (na telefonie) poszukaj nowej ikony Labs w lewym górnym rogu i w nią kliknij, a potem przewiń do sekcji “Tailor your feed” i wybierz „Włącz”. Jeśli Twój Discover często pokazuje treści, które Cię irytują, i jesteś gotów poświęcić chwilę na dokładniejsze poinformowanie giganta o swoich zainteresowaniach, ta opcja jest stworzona dla Ciebie. Daje to nadzieję na znacznie bardziej relewantne i mniej męczące doświadczenie mobilne.

Warto jednak pamiętać, że na razie mówimy tylko o eksperymencie. Google regularnie testuje w Search Labs dziesiątki pomysłów, z których tylko nieliczne trafiają później do głównego obiegu. Sama idea wydaje się jednak trafiona i odpowiada na wyraźną potrzebę większej kontroli nad strumieniem informacji. Jeśli feedback od testujących będzie pozytywny, jest spora szansa, że sposób personalizacji za pomocą języka naturalnego na stałe zagości w naszych smartfonach. To może być właśnie ten brakujący element, który sprawi, że Discover z chaotycznej tablicy pełnej ciekawostek zmieni się w naprawdę personalizowane źródło wartościowych treści.