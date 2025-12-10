Google Pixel z nową funkcją Organizator Powiadomień – AI pomoże ci nad nimi zapanować

Podsumowanie artykułu . . .

Organizator powiadomień dla Pixeli 9 i 10, ale… nie dla wszystkich

Funkcja trafia obecnie na smartfony z serii Pixel 9 oraz Pixel 10. Jest jednak jeden wyraźny wyjątek w tym gronie – model Pixel 9a został pominięty i właściwie trudno powiedzieć dlaczego. Marketing? Brak mocy obliczeniowej? Możecie zgadywać równie dobrze, jak ja. Aby Organizator Powiadomień się pojawił, telefon musi działać pod kontrolą systemu Android 16 QPR2 – aktualizacja jest już rozsyłana na urządzenia, więc jeśli jeszcze jej nie mamy, to zapewne wystarczy ręczne sprawdzenie dostępności w ustawieniach urządzenia.

Kluczowa innowacja polega na sposobie, w jaki system kategoryzuje alerty – zamiast prostego grupowania wszystkich powiadomień z danej aplikacji, wykorzystuje on model sztucznej inteligencji działający lokalnie na urządzeniu. AI przygląda się treści każdego komunikatu osobno, próbując zrozumieć jego kontekst i znaczenie.

Oznaczać to może, że dwie wiadomości z tej samej aplikacji trafią do różnych folderów. Na przykład powiadomienie z aplikacji Google informujące o ważnych wiadomościach ze świata może zostać oznaczone jako „Wiadomości”. Alert o promocji na usługę Google One z tego samego źródła zostanie natomiast automatycznie przesunięty do kategorii „Promocje”. Początkowo aktywne są tylko te dwie kategorie, ale użytkownik może ręcznie dodać kolejne: „Społeczności” oraz „Sugerowane”.

Wszystkie posegregowane w ten sposób powiadomienia lądują w sekcji „Ciche”. Nie towarzyszą im wibracje, dźwięki ani rozświetlanie ekranu. Cisza i spokój.

Funkcja już jest, ale… nie dla Polski

Największą przeszkodą dla większości polskich użytkowników są restrykcje terytorialne i językowe. Notification Organizer wymaga, aby głównym językiem systemu operacyjnego był angielski. To od razu eliminuje wszystkich, którzy wolą polski interfejs. Dodatkowo telefon musi być skonfigurowany dla jednego z obsługiwanych regionów, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy kilka innych krajów i Polski na tej liście oczywiście nie znajdziemy. jeśli chcecie przetestować działanie nowej funkcji, musicie zatem przestawić swój telefon na angielski i odpowiednio zmienić region – zabieg niezbyt wygodny i dla wielu nieakceptowalny. Nie wiadomo niestety kiedy (i czy w ogóle) Google planuje rozszerzyć zasięg Notification Organizer na Polskę i język polski.

Czy AI to przyszłość zarządzania powiadomieniami?

Pomysł, by telefon samodzielnie i inteligentnie filtrował napływające komunikaty, analizując ich sens, a nie tylko źródło, jest kuszący, ale czy okaże się rzeczywiście użyteczny, zależy między innymi od dokładności rozpoznawania i popełnianych błędów. Jeśli miałbym z czymś porównać nowy pomysł, to z filtrem antyspamowym – świetny pomysł, dopóki nie zacznie wycinać krytycznych maili i to samo dotyczy powiadomień.

Tak czy owak, na razie możemy używać Organizatora Powiadomień wyłącznie eksperymentalnie i po specjalnych zabiegach. Polscy użytkownicy na swoją kolej jeszcze poczekają. Oby niezbyt długo.

