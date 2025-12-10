powrót

Koniec z Mi AI, nadchodzi Mi Chat. Xiaomi intensyfikuje wyścig AI i celuje w jeszcze bardziej złożony ekosystem

Joanna Marteklas
10.12.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Xiaomi nie zamierza pozostać w tyle w globalnym wyścigu sztucznej inteligencji. Choć firma od lat rozwija własne systemy AI dla swojego rozległego ekosystemu urządzeń, teraz przyszedł czas na prawdziwie zaawansowanego asystenta konwersacyjnego. Według najnowszych przecieków, chiński gigant technologiczny jest w trakcie intensywnego rozwoju nowego, inteligentnego chatbota z pytaniami i odpowiedziami, nazwanego roboczo „Mi Chat”.
Plotka, szczegółowo opisana przez konto „Du Jia” w serwisie WeChat, sugeruje, że początkowa wersja produktu została już ukończona. Premiera Mi Chat ma być publiczną demonstracją rosnącej potęgi Xiaomi w dziedzinie sztucznej inteligencji, a co najważniejsze – ma to być klucz do głębokiej integracji AI z ich rozwijającą się strategią „Human x Car x Home” (człowiek x samochód x dom).

MiMo-7B-RL – mały model, wielkie możliwości i tajna broń Mi Chat

Sercem nowego asystenta ma być autorski duży model językowy Xiaomi, nazwany MiMo-7B-RL. Ten model został zaprezentowany wcześniej w tym roku jako część strategii ekspansji AI firmy.

Choć model ten ma „jedynie” 7 miliardów parametrów, co w świecie AI wydaje się skromną liczbą, już udowodnił, że potrafi zaskoczyć. We wcześniejszych testach, MiMo pokonał większych i bardziej znanych konkurentów w kluczowych benchmarkach. W testach AIME 24/25 i LiveCodeBench v5, model Xiaomi wyprzedził nawet modele OpenAI (o1-mini) i Alibaba (Qwen QwQ-32B-Preview). To sugeruje, że inżynierowie firmy znaleźli sposób na wydobycie wyjątkowej mocy obliczeniowej z mniejszego modelu, koncentrując się na jego zdolnościach rozumowania.

Spodziewamy się, że Mi Chat będzie pełnił rolę interfejsu front-end dla skalowanego modelu MiMo. Dzięki temu, Xiaomi będzie mogło przenieść zaawansowane funkcje rozumowania bezpośrednio do codziennych scenariuszy konsumenckich, daleko wykraczających poza proste polecenia głosowe.

Inwestycje i nowi liderzy AI

Rozwój Mi Chat i modelu MiMo akurat teraz nie jest przypadkowy. Lu Weibing, CEO Xiaomi, oficjalnie potwierdził, że firma od kilku kwartałów inwestuje znaczące środki w AI, a postępy w rozwoju dużych modeli przekroczyły pierwotne oczekiwania. Jak stwierdził, następnym strategicznym celem chińskiego giganta jest głęboka integracja AI ze światem fizycznym, co jest bezpośrednim odniesieniem do strategii „człowiek x samochód x dom”.

W celu umocnienia zespołu, założyciel Xiaomi, Lei Jun, rzekomo osobiście zaangażował się w wzmacnianie kadry AI, a kluczowym elementem tej strategii było pozyskanie Luo Fuliego, który dołączył do działu MiMo z firmy DeepSeek w tym roku. Luo Fuli został wymieniony jako jeden z autorów korespondencyjnych w niedawno opublikowanym artykule naukowym, powstałym we współpracy z Uniwersytetem Pekińskim.

Kiedy Xiaomi zdradzi szczegóły?

Więcej konkretów na temat Mi Chat i jego roli w ekosystemie firmy powinno zostać ujawnionych już wkrótce. Lu Weibing i Luo Fuli mają przedstawić szczegóły na wydarzeniu Human Car Home Ecosystem Partner Conference w Pekinie, które odbędzie się 17 grudnia. Ta impreza ma szansę definiować, jak Xiaomi zamierza wykorzystać możliwości swoich nowych rozwiązań, aby połączyć telefony, inteligentne domy i pojazdy w jeden, płynnie działający ekosystem sterowany zaawansowaną sztuczną inteligencją.

