Koniec z Mi AI, nadchodzi Mi Chat. Xiaomi intensyfikuje wyścig AI i celuje w jeszcze bardziej złożony ekosystem

Podsumowanie artykułu . . .

Plotka, szczegółowo opisana przez konto „Du Jia” w serwisie WeChat, sugeruje, że początkowa wersja produktu została już ukończona. Premiera Mi Chat ma być publiczną demonstracją rosnącej potęgi Xiaomi w dziedzinie sztucznej inteligencji, a co najważniejsze – ma to być klucz do głębokiej integracji AI z ich rozwijającą się strategią „Human x Car x Home” (człowiek x samochód x dom).

MiMo-7B-RL – mały model, wielkie możliwości i tajna broń Mi Chat

Sercem nowego asystenta ma być autorski duży model językowy Xiaomi, nazwany MiMo-7B-RL. Ten model został zaprezentowany wcześniej w tym roku jako część strategii ekspansji AI firmy.

Choć model ten ma „jedynie” 7 miliardów parametrów, co w świecie AI wydaje się skromną liczbą, już udowodnił, że potrafi zaskoczyć. We wcześniejszych testach, MiMo pokonał większych i bardziej znanych konkurentów w kluczowych benchmarkach. W testach AIME 24/25 i LiveCodeBench v5, model Xiaomi wyprzedził nawet modele OpenAI (o1-mini) i Alibaba (Qwen QwQ-32B-Preview). To sugeruje, że inżynierowie firmy znaleźli sposób na wydobycie wyjątkowej mocy obliczeniowej z mniejszego modelu, koncentrując się na jego zdolnościach rozumowania.

Spodziewamy się, że Mi Chat będzie pełnił rolę interfejsu front-end dla skalowanego modelu MiMo. Dzięki temu, Xiaomi będzie mogło przenieść zaawansowane funkcje rozumowania bezpośrednio do codziennych scenariuszy konsumenckich, daleko wykraczających poza proste polecenia głosowe.

Inwestycje i nowi liderzy AI

Rozwój Mi Chat i modelu MiMo akurat teraz nie jest przypadkowy. Lu Weibing, CEO Xiaomi, oficjalnie potwierdził, że firma od kilku kwartałów inwestuje znaczące środki w AI, a postępy w rozwoju dużych modeli przekroczyły pierwotne oczekiwania. Jak stwierdził, następnym strategicznym celem chińskiego giganta jest głęboka integracja AI ze światem fizycznym, co jest bezpośrednim odniesieniem do strategii „człowiek x samochód x dom”.

W celu umocnienia zespołu, założyciel Xiaomi, Lei Jun, rzekomo osobiście zaangażował się w wzmacnianie kadry AI, a kluczowym elementem tej strategii było pozyskanie Luo Fuliego, który dołączył do działu MiMo z firmy DeepSeek w tym roku. Luo Fuli został wymieniony jako jeden z autorów korespondencyjnych w niedawno opublikowanym artykule naukowym, powstałym we współpracy z Uniwersytetem Pekińskim.

Kiedy Xiaomi zdradzi szczegóły?

Więcej konkretów na temat Mi Chat i jego roli w ekosystemie firmy powinno zostać ujawnionych już wkrótce. Lu Weibing i Luo Fuli mają przedstawić szczegóły na wydarzeniu Human Car Home Ecosystem Partner Conference w Pekinie, które odbędzie się 17 grudnia. Ta impreza ma szansę definiować, jak Xiaomi zamierza wykorzystać możliwości swoich nowych rozwiązań, aby połączyć telefony, inteligentne domy i pojazdy w jeden, płynnie działający ekosystem sterowany zaawansowaną sztuczną inteligencją.