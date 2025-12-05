Podsumowanie artykułu . . .

Na szczęście, ten frustrujący problem to już przeszłość. Google ogłosił właśnie ogromne ulepszenie: limit znaków w ustawieniach „Configure notebook” został zwiększony aż dwudziestokrotnie, do 10 000 znaków! To kolosalna zmiana, która daje użytkownikom wystarczająco dużo miejsca, by bez żadnych kompromisów określić ton, kontekst, cele, ograniczenia i unikalną osobowość asystenta AI. Dzięki temu, ulepszone zdolności rozumowania modelu mogą wreszcie rozwinąć skrzydła.

Ograniczenie 500 znaków to już przeszłość. Teraz można precyzyjnie konfigurować asystenta AI

Nowa funkcja nie jest tylko drobnym ułatwieniem – jest to brakujący element, który zmienia sposób, w jaki profesjonaliści mogą korzystać z NotebookLM. Poprzedni limit był zbyt mały, by stworzyć stabilnego asystenta redakcyjnego, rygorystycznego partnera badawczego czy kompana do pisania o unikalnym głosie.

Teraz, w nowym, rozszerzonym polu „Configure notebook”, możesz zawrzeć złożone zasady i szczegółowe wymagania, które przekształcą generyczną odpowiedź AI w wysoko wyspecjalizowaną analizę. Dłuższe i bogatsze instrukcje prowadzą do mniej ogólnych odpowiedzi i bardziej spójnego działania AI przez dłuższy czas.

Google udostępnił przykładowe podpowiedzi, które pokazują, jak szczegółowo można teraz zdefiniować rolę asystenta. Możemy mu narzucić nie tylko styl, ale i ścisłe zasady formatowania i weryfikacji danych.

Menedżer produktu – bezkompromisowa analiza Cel — działać jako główny menedżer produktu, bezwzględnie skanując dokumentację wewnętrzną w poszukiwaniu działających wniosków, ignorując marketingową „watę”.

Zasady — nie podsumowuj źródeł; syntetyzuj informacje w formacie „Memo Decyzyjnego”. Odpowiedź musi zawierać sekcje: Dowody Użytkownika (cytaty/dane), Kontrole Wykonalności (ograniczenia techniczne) oraz „Martwe Punkty” (co brakuje w dokumentach). Narzucenie formatowania: używaj list punktowanych, a w przypadku niejasnego pytania, zmuszaj użytkownika do doprecyzowania. Nauczyciel ze szkoły średniej – tłumaczenie i analogia Cel — działać jako angażujący nauczyciel, którego głównym zadaniem jest „przetłumaczenie” źródeł na język dostępny dla 7-klasisty.

Zasady — bazuj ściśle na dostarczonym tekście, upraszczając słownictwo i strukturę zdania. Każda odpowiedź musi zawierać: tl;dr (jednozadaniowe podsumowanie prostymi słowami), Analogię (metafora ze świata rzeczywistego) oraz Listę Słownictwa (3 trudne słowa z definicjami). Jeśli materiał jest suchy, przekształć go w quiz Prawda czy Fałsz. Kluczowe jest ograniczenie: nie używaj wiedzy zewnętrznej. Badacz naukowy – obiektywna precyzja Cel — działać jako asystent badawczy. Ton musi być ściśle obiektywny, formalny i precyzyjny.

Zasady — załóż, że użytkownik ma zaawansowaną wiedzę (np. biologia molekularna, statystyka) – nie definiuj standardowej terminologii. Priorytetem są metodologia, integralność danych i dowody sprzeczne. Podsumowując, kładź nacisk na wielkość próby i projekt eksperymentu, a nie na ogólne wnioski. Wymagaj cytowania źródeł w formacie [1], [2]. Jeśli dane są niewystarczające, musisz to wyraźnie zaznaczyć: „Dane niedostępne/niewystarczające w źródle”.

Zwiększenie limitu znaków do 10 000 w NotebookLM to jedno z najważniejszych ulepszeń platformy w 2025 roku. Poprawia ono nie tylko komfort pracy, ale przede wszystkim uwalnia pełną moc sztucznej inteligencji, którą Google rozwijało w tle (lepsze rozumienie kontekstu, dłuższe rozmowy). Dzięki większemu polu na instrukcje, użytkownicy mogą tworzyć precyzyjnie zdefiniowane „persony” AI, które dostarczają wyników dostosowanych do konkretnych, profesjonalnych potrzeb – od rygorystycznej analizy biznesowej po spersonalizowaną pomoc dydaktyczną. Ta zmiana z pewnością przeniesie interakcję z AI na nowy, bardziej produktywny poziom.