Twoje konto na Facebooku było blokowane bez powodu? Meta w końcu wie, co poszło nie tak

https://about.fb.com/news/2025/12/making-it-easier-to-access-account-support-on-facebook-and-instagram/ nowych, znacznie uproszczonych sposobów uzyskiwania pomocy oraz poprawę bezpieczeństwa kont, a wszystko to dzięki dynamicznemu rozwojowi systemów opartych na sztucznej inteligencji. Główna zasada jest prosta: pomoc w sprawach konta ma być łatwo dostępna i szybka.

AI jako asystent — nowy hub wsparcia i szybsze odzyskiwanie kont na Facebooku i Instagramie

Kluczem do sukcesu ma być system zabezpieczeń analizujący szeroki zakres sygnałów w czasie rzeczywistym, by odróżnić normalną aktywność od ataku. System nieustannie monitoruje mnóstwo parametrów, od lokalizacji logowania i typu urządzenia po charakterystyczne wzorce zachowania danego użytkownika. Gdy algorytmy wychwycą coś niepokojącego, mogą automatycznie zablokować próbę dostępu, zanim haker cokolwiek zdąży zrobić.

Co ważne, technologia ma też identyfikować konta, które już zostały przejęte, i to często zanim ich prawowity właściciel zorientuje się w sytuacji. To kluczowe, bo przestępcy po włamaniu działają bardzo szybko, na przykład rozsyłając wiadomości do znajomych ofiary. Meta przyznaje, że wcześniejsze wersje systemu czasem myliły się, blokując dostęp zupełnie normalnym użytkownikom. Teraz podobno takie fałszywe alarmy zdarzają się rzadziej, a procedura odwołania jest mniej skomplikowana.

Firma całkowicie przeprojektowała też mechanizm odzyskiwania dostępu

Nowy system ma dostosowywać dostępne opcje weryfikacji do konkretnej sytuacji użytkownika. Inne kroki zaproponuje osobie, która po prostu zapomniała hasła, a inne komuś, kto stracił dostęp do wszystkich powiązanych urządzeń i adresów e-mail.

Jedną z ciekawszych nowości jest weryfikacja tożsamości za pomocą krótkiego nagrania wideo selfie. To ma być odpowiedź na sytuacje, w których haker zmienia dane kontaktowe na koncie i sam próbuje udowodnić, że jest jego właścicielem. Algorytm porównuje nagranie ze zdjęciami użytkownika dostępnymi w serwisie. Dodatkowo, systemy mają lepiej rozpoznawać znane i zaufane urządzenia, co ma ograniczyć irytujące blokady podczas logowania się z własnego komputera czy telefonu. W razie prawdziwie podejrzanej aktywności, na przykład z zupełnie nowej lokalizacji, użytkownik ma otrzymać bardziej czytelny alert SMS.

Meta centralizuje pomoc w nowym centrum i testuje asystenta AI. Spadek liczby incydentów sięga 30%

Po stronie wsparcia użytkowników Meta wprowadza zunifikowane centrum pomocy w aplikacjach na Androida i iOS. Ma ono zebrać wszystkie narzędzia w jednym miejscu, a wyszukiwarka zasilana sztuczną inteligencją ma pomóc szybko znaleźć rozwiązanie problemu.

Firma przypomina też o podstawowych narzędziach, takich jak przeprojektowana Kontrola bezpieczeństwa na Facebooku i Instagramie, która pozwala na szybki przegląd ustawień. Wciąż zaleca się włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego, a od czerwca 2025 roku na Facebooku i Messengerze dostępna jest też opcja klucza dostępu. Na horyzoncie jest też testowany globalnie asystent wsparcia oparty na AI, który na razie działa w Facebooku, a w przyszłości może trafić do innych aplikacji firmy.

Czy to wszystko przekłada się na realny efekt? Meta podaje, że liczba udanych włamań na konta spadła globalnie o ponad 30% w ciągu ostatniego roku, co robi wrażenie. Należy jednak pamiętać, że branża bezpieczeństwa to nieustanny wyścig zbrojeń. Każda nowa bariera prędzej czy później zostaje przeskoczona, więc utrzymanie tego trendu będzie dla Mety długotrwałym i kosztownym wyzwaniem. Na razie zmiany wyglądają na krok w dobrą stronę i pozostaje poczekać, by sprawdzić, jak przyjmą to użytkownicy.