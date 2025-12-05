One UI 8.5 zmieni w smartfonach Samsunga więcej niż myśleliśmy

Podsumowanie artykułu . . .

Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że ten wizualny lifting jest znacznie szerszy, niż sądziliśmy. Wygląda na to, że gigant przygotowuje się do wprowadzenia neomorficznych efektów 3D do kluczowych aplikacji systemowych. Zegary, Kalkulator i przeglądarka Internet mają zmienić się nie do poznania, zyskując nowy, bardziej „plastyczny” wygląd.

Kalkulator i Zegar w zupełnie nowej szacie w One UI 8.5

Aplikacja Kalkulator przejdzie najbardziej radykalną przemianę wizualną. Przyciski zyskają subtelne cienie, które mają stworzyć iluzję lekkiego uniesienia nad tłem ekranu. Ten zabieg, często określany jako neomorficzny, ma dodać interfejsowi głębi i trójwymiarowości. Po wybraniu przycisku zostanie on podświetlony gradientem w odcieniach niebieskiego i zielonego, a całości dopełnią płynne animacje towarzyszące wpisywaniu liczb. Nawet ikona aplikacji stanie się bardziej przestrzenna, co wpisuje się w nową filozofię projektowania.

Poza warstwą estetyczną, Kalkulator ma zyskać też praktyczną funkcję integracji ze schowkiem systemowym. Dzięki niej program będzie mógł automatycznie sugerować liczby lub formuły skopiowane z innych aplikacji, co może przyspieszyć codzienne obliczenia. Warto jednak zauważyć, że cały ten wizualny sznyt będzie najlepiej widoczny w jasnym motywie kolorystycznym. Użytkownicy preferujący ciemny temat mogą nie doświadczyć pełni efektów, co dla niektórych może być pewnym rozczarowaniem.

Czytaj też: Koniec ze spamem? Samsung wreszcie naprawi najbardziej irytujący problem powiadomień w telefonach Galaxy

Aplikacja Zegar nie pozostanie w tyle. Tutaj zmiany będą opierać się głównie na żywszych i bardziej nasyconych kolorach w porównaniu do obecnej wersji. Sekcje timera i stopera zostaną wzbogacone o dekoracyjne elementy graficzne wokół tarcz. Zegar światowy również zyska bardziej przyjazną dla oka formę. Zamiast surowego tekstu, różne strefy czasowe będą prezentowane w dedykowanych, wizualnie odrębnych polach, co poprawi zarówno czytelność, jak i estetykę.

Przeglądarka Samsung Internet doczeka się rozszerzonej galerii teł, a także drobnych, acz zauważalnych poprawek wizualnych. Pasek adresu przesunie się nieco bliżej środka ekranu, a dodany pod nim cień ma podkreślić wrażenie głębi – kolejny przejaw dążenia do spójnego, nowoczesnego wyglądu.

Czytaj też: Samsung ulepsza Bixby i daje nam pełną władzę nad Szybkim Panelem. Oto nowości, jakie wprowadzi One UI 8.5

Przecieki na temat One UI 8.5 sugerują, że Samsung przygotowuje się do jednego z największych wizualnych odświeżeń od lat. Porzucenie płaskiego designu na rzecz neomorficznych, trójwymiarowych efektów w kluczowych aplikacjach, takich jak Kalkulator i Zegar, nada interfejsowi producenta wyjątkowy, bardziej wyrazisty charakter. W połączeniu z praktycznymi ulepszeniami, takimi jak integracja Kalkulatora ze schowkiem, One UI 8.5 ma szansę nie tylko wyglądać nowocześniej, ale i działać inteligentniej. Choć na razie to tylko przecieki, trend jest jasny: południowokoreański gigant stawia na plastyczność i kolory, co z pewnością ucieszy tych, którzy tęsknili za odważniejszym designem w mobilnych interfejsach.