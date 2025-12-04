Koniec ze spamem? Samsung wreszcie naprawi najbardziej irytującą problem powiadomień w telefonach Galaxy

Podsumowanie artykułu . . .

Właściciele smartfonów południowokoreańskiego giganta od dawna skarżą się na te powiadomienia, które potrafią zepsuć nawet najbardziej spokojny wieczór. Samsung wydaje się w końcu brać te skargi na poważnie i szykuje mechanizm, który ma przywrócić spokój na ekranie blokady. Zamiast prosić użytkowników o ręczne zagłębianie się w ustawienia każdej z aplikacji, firma chce zautomatyzować cały proces. Nadchodząca wersja systemu ma samodzielnie wykrywać i neutralizować głównych winowajców. To rozwiązanie, na które wielu czekało od lat, choć pytanie brzmi, czy okaże się ono skuteczną tarczą, czy tylko kolejnym półśrodkiem.

Samsung rozwiązuje problem spamu reklamowego. One UI 8.5 wprowadzi automatyczne wyciszanie aplikacji

Mechanizm, będący częścią ustawień Pielęgnacji urządzenia, ma działać na dwóch frontach. Jego celem jest identyfikacja programów, które notorycznie nadużywają powiadomień reklamowych, i wprowadzenie ich w stan głębokiego uśpienia. W praktyce taka aplikacja traci możliwość wyświetlania natrętnych banerów i aktualizowania się w tle, pozostając jednocześnie gotowa do ręcznego uruchomienia przez użytkownika. Dzięki temu problem zostanie wyeliminowany, a jednocześnie użytkownicy nie zostaną całkowicie pozbawieni dostępu do funkcji.

Samsung zaoferuje wybór między prostotą a zaawansowaną automatyzacją. Tryb podstawowy korzysta z wewnętrznej listy aplikacji, które producent już wcześniej oznaczył jako agresywne. Aktywacja daje natychmiastowy efekt, ale jego zakres zależy od aktualizacji tej bazy danych.

Bardziej interesująca jest opcja inteligentna. System ma na bieżąco analizować zachowanie zainstalowanych programów i sam decydować, które z nich przekraczają rozsądne granice. Samsung szczerze przyznaje, że algorytm nie będzie nieomylny. Może się zdarzyć, że potrzebna aplikacja zostanie błędnie zablokowana, zmuszając nas do ręcznej interwencji w ustawieniach. To kluczowy punkt – obietnica automatyzacji zawsze wiąże się z ryzykiem pomyłki.

Szczegóły na temat nowej funkcji wyciekły dzięki informatorowi Tarunowi Vatsie, który podzielił się nimi w serwisie X. Problem jest szczególnie dotkliwy dla osób, które często testują darmowe aplikacje. Często okazuje się, że pozornie użyteczne narzędzie w rzeczywistości służy głównie do zasypywania ekranu blokady ofertami.

To jedna z tych bolączek, przez które niektórzy z nostalgią patrzą w stronę innych systemów, znanych z bardziej restrykcyjnej polityki powiadomień. Wprowadzenie takiego narzędzia przez południowokoreańskiego giganta to wyraźny sygnał, że firma słucha feedbacku. Warto jednak pamiętać, że walka z reklamowym spamem jest jak wyścig zbrojeń – twórcy aplikacji ciągle szukają nowych sposobów na dotarcie do użytkownika.

Aktualizacja One UI 8.5 ma pojawić się w ciągu najbliższych miesięcy. Brakuje oficjalnej daty, co jest dość standardowe dla Samsunga, jednak jej debiut powinien nastąpić razem z serią Galaxy S26. Starsze modele muszą niestety poczekać dłużej. Nowy mechanizm, jeśli będzie działał zgodnie z obietnicą, może stać się tym cichym ulepszeniem, które realnie wpływa na codzienny komfort.