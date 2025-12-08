Cenzura czy błąd techniczny? OnePlus wyłącza narzędzie AI Writer po oskarżeniach o chińską stronniczość

Podsumowanie artykułu . . .

Użytkownicy na platformach takich jak Reddit i X masowo donosili, że AI Writer odmawia generowania treści na tematy takie jak Tybet, Dalajlama czy indyjski stan Arunachal Pradesh. Zamiast oczekiwanych notatek, narzędzie miało wyświetlać prośbę: „Spróbuj wpisać coś innego”. W odpowiedzi na ten kryzys, OnePlus wydał oświadczenie, w którym potwierdza problem i tymczasowo wyłącza funkcję AI Writer.

Architektura hybrydowa i zobowiązanie do neutralności – co na to OnePlus?

Skarga użytkowników, którzy poczuli się niekomfortowo z powodu ograniczeń w globalnej wersji oprogramowania, dotknęła sedna problemu: czy globalna technologia powinna podlegać lokalnym regulacjom politycznym? Chociaż pewne restrykcje w Chinach są zrozumiałe, ich obecność w wersjach przeznaczonych na rynek międzynarodowy wywołała uzasadnione niezadowolenie.

OnePlus szybko zareagował, publikując wyjaśnienie na swoim oficjalnym forum społecznościowym. Firma potwierdziła, że otrzymała doniesienia o „niekonsekwencjach technicznych” z działaniem AI Writer w aplikacji Notatki. W oficjalnym komunikacie producent oświadczył:

Ponieważ rozwiązanie problemu wymaga więcej czasu, tymczasowo wyłączamy AI Writer w Notatkach, aby zapewnić spójne wrażenia użytkownika podczas dopracowywania bazowego problemu technicznego. OnePlus pozostaje zaangażowany w dostarczanie technologii, w której społeczność jest na pierwszym miejscu, a każde nieoczekiwane zachowanie jest niezamierzone.

Firma przyznała też, że rozpoczęła wewnętrzne dochodzenie i opublikowała wstępną informację na temat swojej „hybrydowej architektury AI” i współpracy z „globalnymi partnerami modelowymi”. To sugeruje, że problem mógł leżeć w integracji lub konfiguracji różnych modeli AI, które mogły w różny sposób interpretować lub przetwarzać wrażliwe frazy. Obecnie narzędzie AI Writer faktycznie jest wyłączone na urządzeniach. Firma nie podała, kiedy możemy spodziewać się jego ponownego udostępnienia, co sugeruje, że rozwiązanie problemu technicznego i politycznego może być bardziej złożone, niż pierwotnie zakładano.

Globalna sztuczna inteligencja, lokalne ograniczenia

Cała historia pokazuje szerszy dylemat związany z wdrażaniem sztucznej inteligencji na światowym rynku. To, co jest dopuszczalne lub wręcz wymagane w Chinach, może nie przystawać do oczekiwań użytkowników w Europie czy Ameryce. Granica między regionalnymi regulacjami a globalną funkcjonalnością bywa bardzo cienka, zwłaszcza gdy korzysta się z tych samych modeli językowych.

Jeśli system AI został wytrenowany z poszanowaniem restrykcji obowiązujących w jednym kraju, te ograniczenia mogą – zupełnie niezamierzenie – przedostać się do wersji międzynarodowych. Fakt, że narzędzie działało poprawnie jeszcze kilka dni przed awarią, sugeruje jednak inną możliwość. Być może przyczyną była aktualizacja lub zmiana dostawcy modelu, która wprowadziła błędne ustawienia regionalne. To mogłoby tłumaczyć sytuację bez odwoływania się do teorii o celowej cenzurze.

Teraz przed firmą stoi zadanie odbudowy zaufania. Kluczowa będzie transparentność – użytkownicy chcą wiedzieć, co dokładnie się stało i jak firma zamierza zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Póki co, AI Writer pozostaje nieaktywny, a data jego powrotu jest nieznana.