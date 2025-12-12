Hogwarts Legacy za darmo! Absolutny hit do odebrania w Epic Games Store

Podsumowanie artykułu . . .

Za darmo to zawsze uczciwa cena

Gdy Epic Games zapowiada „tajemnicze gry” na koniec roku, oczekiwania są zawsze wysokie, ale tym razem sklep przeszedł samego siebie – z pewnym opóźnieniem spowodowanym The Game Awards na promocję trafiła bowiem gra Dziedzictwo Hogwartu, osadzona w świecie Harry’ego Pottera. Jej premiera miała miejsce w kwietniu 2023 roku i od tego czasu sprzedała się w milionach egzemplarzy. Po licznych promocjach nadszedł TEN moment – i w Epic Game Store możemy odebrać grę zupełnie za darmo.

Jak odebrać grę?

Procedura jest standardowa i wymaga jedynie posiadania konta w sklepie Epic Games.

Zaloguj się na swoje konto w Epic Games Store (przez przeglądarkę lub aplikację). Przejdź do sekcji „Darmowe Gry” na stronie głównej. Kliknij baner Hogwarts Legacy. Wybierz opcję „Pobierz” i sfinalizuj darmową transakcję.

Świat Dziedzictwa Hogwartu

Dziedzictwo Hogwartu to rasowy erpeg z otwartym światem, osadzony w XIX wieku, zatem na długo przed wydarzeniami znanymi z książek o Harrym Potterze. Sercem akcji jest Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie i nie zawsze najbliższe okolice Zamku Hogwart

Tworzysz własnego czarodzieja: Kreator postaci pozwala na pełną personalizację.

Kreator postaci pozwala na pełną personalizację. Eksploracja: Możesz swobodnie zwiedzać zamek Hogwart, Hogsmeade, Zakazany Las, okoliczne wioski i kopalnie goblinów

Możesz swobodnie zwiedzać zamek Hogwart, Hogsmeade, Zakazany Las, okoliczne wioski i kopalnie goblinów Magia: Uczysz się zaklęć, warzysz eliksiry, hodujesz magiczne rośliny i oswajasz fantastyczne zwierzęta.

Świat gry i lokalizacje (ze szczególnym uwzględnieniem zamku) są bardzo ładne i z przyjemnością można stracić masę czasu na samo zwiedzanie. Linia fabularna jest natomiast pewnym zawodem, producenci bowiem nie ustrzegli się odrobiny sztamy, a bohaterowie niezależni i dialogi są trochę drewniane. Najciekawsze są misje poboczne związane z Czarną Magią. Mimo pewnych wad spędziłem w grze sporo godzin i jeśli jeszcze tam nie zajrzeliście, to tym bardziej polecam.

Promocja Epic Games, oferta jest ograniczona czasowo – grę można odebrać za darmo do 18 grudnia. Biorąc pod uwagę kaliber tego tytułu, warto się pospieszyć.