powrót

Hogwarts Legacy za darmo! Absolutny hit do odebrania w Epic Games Store

Andrzej Libiszewski
12.12.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Epic Games Store, znany ze swoich hojnych akcji promocyjnych, wytoczył najcięższe działa w tegorocznej świątecznej ofercie. Na promocji – tej najlepszej – znajdziemy bowiem Dziedzictwo Hogwartu
Hogwarts Legacy test kart, Hogwarts Legacy test GPU
...

Za darmo to zawsze uczciwa cena

Gdy Epic Games zapowiada „tajemnicze gry” na koniec roku, oczekiwania są zawsze wysokie, ale tym razem sklep przeszedł samego siebie – z pewnym opóźnieniem spowodowanym The Game Awards na promocję trafiła bowiem gra Dziedzictwo Hogwartu, osadzona w świecie Harry’ego Pottera. Jej premiera miała miejsce w kwietniu 2023 roku i od tego czasu sprzedała się w milionach egzemplarzy. Po licznych promocjach nadszedł TEN moment – i w Epic Game Store możemy odebrać grę zupełnie za darmo.

Hogwart

Jak odebrać grę?

Procedura jest standardowa i wymaga jedynie posiadania konta w sklepie Epic Games.

  1. Zaloguj się na swoje konto w Epic Games Store (przez przeglądarkę lub aplikację).
  2. Przejdź do sekcji „Darmowe Gry” na stronie głównej.
  3. Kliknij baner Hogwarts Legacy.
  4. Wybierz opcję „Pobierz” i sfinalizuj darmową transakcję.
Hogwart

Czytaj też: Sonda MAVEN zbierała dane na temat komety 3l/ATLAS. Nagle NASA utraciła z nią łączność i nie wiemy, dlaczego

Świat Dziedzictwa Hogwartu

Dziedzictwo Hogwartu to rasowy erpeg z otwartym światem, osadzony w XIX wieku, zatem na długo przed wydarzeniami znanymi z książek o Harrym Potterze. Sercem akcji jest Szkoła Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie i nie zawsze najbliższe okolice Zamku Hogwart

  • Tworzysz własnego czarodzieja: Kreator postaci pozwala na pełną personalizację.
  • Eksploracja: Możesz swobodnie zwiedzać zamek Hogwart, Hogsmeade, Zakazany Las, okoliczne wioski i kopalnie goblinów
  • Magia: Uczysz się zaklęć, warzysz eliksiry, hodujesz magiczne rośliny i oswajasz fantastyczne zwierzęta.
Hogwart

Świat gry i lokalizacje (ze szczególnym uwzględnieniem zamku) są bardzo ładne i z przyjemnością można stracić masę czasu na samo zwiedzanie. Linia fabularna jest natomiast pewnym zawodem, producenci bowiem nie ustrzegli się odrobiny sztamy, a bohaterowie niezależni i dialogi są trochę drewniane. Najciekawsze są misje poboczne związane z Czarną Magią. Mimo pewnych wad spędziłem w grze sporo godzin i jeśli jeszcze tam nie zajrzeliście, to tym bardziej polecam.

Promocja Epic Games, oferta jest ograniczona czasowo – grę można odebrać za darmo do 18 grudnia. Biorąc pod uwagę kaliber tego tytułu, warto się pospieszyć.

UdostępnijTwitter