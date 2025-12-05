powrót

Nie masz jeszcze prezentów? Huawei obniża ceny flagowych zegarków WATCH GT 6 i dodaje świąteczne paski

Joanna Marteklas
05.12.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Zbliżają się Święta, a to oznacza, że producenci elektroniki prześcigają się w ofertach. Huawei właśnie ogłosił dużą promocję, która potrwa do 28 grudnia 2025 roku, obejmując swoje najnowsze smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 6 oraz przystępne cenowo słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i.
Firma stawia na dwie rzeczy: długi czas pracy baterii we flagowcach i darmowe dodatki. Szósta generacja zegarków GT, w wersji 46 mm, oferuje imponujący czas działania do 21 dni na jednym ładowaniu, a w mniejszych wariantach 41 mm – do 14 dni. Dodatkowo, w oficjalnym sklepie Huawei można zgarnąć specjalne Christmas Edition zegarków z dodatkowym zielonym lub czerwonym paskiem w prezencie. Jeśli szukasz prezentu, który wytrzyma długo, a do tego jest teraz w lepszej cenie, warto przyjrzeć się tym propozycjom.

Przegląd najlepszych świątecznych cen i edycji specjalnych w Huawei

Promocja dotyczy szerokiej gamy urządzeń, dostępnych u wielu partnerów biznesowych (m.in. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom) oraz oczywiście na oficjalnej stronie huawei.pl.

Dla fanów najnowszych modeli producent oferuje serię Watch GT 6 w świetnych, iście świątecznych cenach:

  • WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1789 zł,
  • WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active: 1389 zł,
  • WATCH GT 6 46 mm Zielony, Brązowy oraz Active: 949 zł,
  • WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1149 zł,
  • WATCH GT 6 41 mm Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active: 949 zł.

Oficjalny sklep Huawei przygotował również unikalne zestawy oznaczone jako Christmas Edition, które w promocyjnej cenie zawierają zegarek z dodatkowym paskiem (czerwonym lub zielonym).

Model Christmas EditionPaski w zestawieCena promocyjnaNajniższa cena 30 dni przed obniżką
HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm SafariBrązowy kompozytowy + Zielony fluoroelastomerowy1389 zł1599 zł
HUAWEI WATCH GT 6 46 mm ActiveCzarny fluoroelastomerowy + Zielony fluoroelastomerowy949 zł1099 zł
HUAWEI WATCH GT 6 41 mm ElegantStalowa bransoleta + Czerwony fluoroelastomerowy1149 zł1299 zł
HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm ActiveCzarny fluoroelastomerowy + Zielony fluoroelastomerowy1199 zł1199 zł
HUAWEI WATCH GT 5 41 mm ClassicBiały skórzany + Czerwony fluoroelastomerowy789 zł789 zł
HUAWEI WATCH FIT 4 ProZielony nylonowy + Czerwony fluoroelastomerowy799 zł799 zł
HUAWEI WATCH FIT 4Biały fluoroelastomerowy + Czerwony fluoroelastomerowy499 zł499 zł

Oprócz zegarków, promocją objęte są także słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i (dostępne w kolorach czarnym, białym lub różowym), które można teraz kupić za 399 zł. To solidne dokanałówki z aktywną redukcją szumów (ANC).

Klientów oficjalnego sklepu huawei.pl czekają także dodatkowe korzyści:

  • Możliwość zakupu urządzeń w ratach 0% (RRSO 0%).
  • Rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera.
  • Specjalna oferta na słuchawki HUAWEI FreeArc lub FreeBuds 6i – można je dokupić do zestawu Christmas Edition za jedyne 279 zł.

Świąteczna oferta Huawei to idealny moment na zakup smartwacha. Najnowsza seria WATCH GT 6, z jej rewelacyjnym czasem pracy na baterii, jest teraz dostępna w znacznie niższych, rekomendowanych cenach. Choć warto sprawdzić ceny u wszystkich partnerów, to oficjalny sklep huawei.pl kusi najbardziej unikalnymi Christmas Edition z darmowymi paskami oraz możliwością zakupu słuchawek w niższej cenie. Promocja trwa do 28 grudnia, więc masz czas, by zdecydować, czy pod choinką wyląduje flagowy GT 6 Pro, czy może bardziej budżetowy, ale wciąż atrakcyjny WATCH FIT 4.

