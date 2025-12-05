Nie masz jeszcze prezentów? Huawei obniża ceny flagowych zegarków WATCH GT 6 i dodaje świąteczne paski

Podsumowanie artykułu . . .

Firma stawia na dwie rzeczy: długi czas pracy baterii we flagowcach i darmowe dodatki. Szósta generacja zegarków GT, w wersji 46 mm, oferuje imponujący czas działania do 21 dni na jednym ładowaniu, a w mniejszych wariantach 41 mm – do 14 dni. Dodatkowo, w oficjalnym sklepie Huawei można zgarnąć specjalne Christmas Edition zegarków z dodatkowym zielonym lub czerwonym paskiem w prezencie. Jeśli szukasz prezentu, który wytrzyma długo, a do tego jest teraz w lepszej cenie, warto przyjrzeć się tym propozycjom.

Przegląd najlepszych świątecznych cen i edycji specjalnych w Huawei

Promocja dotyczy szerokiej gamy urządzeń, dostępnych u wielu partnerów biznesowych (m.in. Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom) oraz oczywiście na oficjalnej stronie huawei.pl.

Dla fanów najnowszych modeli producent oferuje serię Watch GT 6 w świetnych, iście świątecznych cenach:

WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1789 zł,

WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active: 1389 zł,

WATCH GT 6 46 mm Zielony, Brązowy oraz Active: 949 zł,

WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1149 zł,

WATCH GT 6 41 mm Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active: 949 zł.

Oficjalny sklep Huawei przygotował również unikalne zestawy oznaczone jako Christmas Edition, które w promocyjnej cenie zawierają zegarek z dodatkowym paskiem (czerwonym lub zielonym).

Model Christmas Edition Paski w zestawie Cena promocyjna Najniższa cena 30 dni przed obniżką HUAWEI WATCH GT 6 Pro 46 mm Safari Brązowy kompozytowy + Zielony fluoroelastomerowy 1389 zł 1599 zł HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Active Czarny fluoroelastomerowy + Zielony fluoroelastomerowy 949 zł 1099 zł HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant Stalowa bransoleta + Czerwony fluoroelastomerowy 1149 zł 1299 zł HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 mm Active Czarny fluoroelastomerowy + Zielony fluoroelastomerowy 1199 zł 1199 zł HUAWEI WATCH GT 5 41 mm Classic Biały skórzany + Czerwony fluoroelastomerowy 789 zł 789 zł HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Zielony nylonowy + Czerwony fluoroelastomerowy 799 zł 799 zł HUAWEI WATCH FIT 4 Biały fluoroelastomerowy + Czerwony fluoroelastomerowy 499 zł 499 zł

Oprócz zegarków, promocją objęte są także słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i (dostępne w kolorach czarnym, białym lub różowym), które można teraz kupić za 399 zł. To solidne dokanałówki z aktywną redukcją szumów (ANC).

Klientów oficjalnego sklepu huawei.pl czekają także dodatkowe korzyści:

Możliwość zakupu urządzeń w ratach 0% (RRSO 0%).

Rabat w wysokości 50 zł za zapis do newslettera.

Specjalna oferta na słuchawki HUAWEI FreeArc lub FreeBuds 6i – można je dokupić do zestawu Christmas Edition za jedyne 279 zł.

Świąteczna oferta Huawei to idealny moment na zakup smartwacha. Najnowsza seria WATCH GT 6, z jej rewelacyjnym czasem pracy na baterii, jest teraz dostępna w znacznie niższych, rekomendowanych cenach. Choć warto sprawdzić ceny u wszystkich partnerów, to oficjalny sklep huawei.pl kusi najbardziej unikalnymi Christmas Edition z darmowymi paskami oraz możliwością zakupu słuchawek w niższej cenie. Promocja trwa do 28 grudnia, więc masz czas, by zdecydować, czy pod choinką wyląduje flagowy GT 6 Pro, czy może bardziej budżetowy, ale wciąż atrakcyjny WATCH FIT 4.