Dekada na nadgarstku. Huawei świętuje jubileusz modelem Watch 5 i odświeża serię GT 6

Nie jest to jednak rewolucja technologiczna, a raczej ukłon w stronę kolekcjonerów i osób, które lubią detale podkreślające wyjątkowość ich gadżetów. Huawei właśnie podrzucił nam dwa ciekawe tematy: rocznicowy „sznyt” i mroźny, nowy kolor w linii GT 6.

Huawei Watch 5 10th Anniversary – detale, które robią różnicę

Jubileuszowa edycja Huawei Watch 5 to przede wszystkim gra estetyką. Najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest specjalny pasek wykonany z nylonowego kompozytu o grubym splocie, na którym dumnie widnieje logo „10 Years”. Ten sam symbol znajdziemy wygrawerowany na koronce urządzenia, co nadaje mu nieco bardziej prestiżowego charakteru niż w przypadku standardowej wersji.

Pod względem „bebechów” nie mamy tu jednak do czynienia z nowym modelem – to wciąż ten sam solidny Watch 5, którego znamy. Zegarek dostępny jest w dwóch rozmiarach: 42 mm oraz 46 mm, więc każdy dopasuje go do swojej ręki. Co dostajemy w środku?

Wyświetlacz LTPO AMOLED chroniony szafirowym szkłem, co powinno zapewnić spokój o zarysowania podczas codziennych przygód.

Czujnik X-Tap, który nie tylko mierzy puls, ale oferuje też odczyty EKG, PPG oraz zmienność rytmu zatoki (HRV).

Wsparcie dla eSIM, dzięki czemu możecie wyjść na trening bez telefonu w kieszeni.

Pod względem zasilania, Huawei obiecuje około 5 dni pracy z włączonym ekranem Always-on (AOD) i do 11 dni w trybie oszczędzania energii.

Cena za tę przyjemność zaczyna się od 2799 juanów (ok. 1430 zł) za mniejszą wersję, co czyni go propozycją z nieco wyższej półki.

Watch GT 6 w kolorze „Ice Blue”

Jeżeli jubileuszowe wydanie do Was nie przemawia, być może zrobi to nowa wersja mniejszego modelu Watch GT 6 41 mm. Huawei zaprezentowało wariant „Ice Blue”, który dołącza do i tak już bogatej palety barw (m.in. fioletu, bieli i czerni). Nowy odcień idzie w parze z paskiem z fluoroelastomeru, który jest bardzo odporny na pot i wodę, a jednocześnie miły w dotyku.

Wersja Ice Blue technicznie nie różni się od pozostałych modeli GT 6 41 mm. Nadal oferuje ekran AMOLED o przekątnej 1,32 cala oraz zaawansowany system monitorowania zdrowia TrueSense. Bateria w tym modelu pozwala na około 7 dni użytkowania, co przy tak kompaktowych rozmiarach jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Za mroźny błękit na nadgarstku trzeba będzie zapłacić 1488 juanów, czyli ok. 760 zł.

Jubileuszowa edycja jest już dostępna w sprzedaży (na razie w Chinach), natomiast lodowo-niebieski model GT 6 trafi na półki 1 stycznia 2026 roku. Czy te zmiany wystarczą, by skusić nowych użytkowników? Zapewne tak, bo Huawei od lat pokazuje, że potrafi robić zegarki, które po prostu dobrze wyglądają i długo pracują na jednym ładowaniu. Na razie nie wiadomo, czy producent zdecyduje się wprowadzić je także na globalnym rynku. Pozostaje poczekać na oficjalne wieści.