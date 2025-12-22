Smartwatch czy biżuteria? Rogbid Vogue to najcieńsza opaska, jaką widzieliście

Podsumowanie artykułu . . .

Tym, na co najbardziej zwracamy uwagę w przypadku Rogbid Vogue, jest konstrukcja

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej ma zaledwie 2,8 mm grubości, co według producenta czyni ją najcieńszą inteligentną opaską zdrowotną na świecie. Urządzenie ma około 4,6 cm długości i niecałe 2 cm szerokości, co sprawia, że na ręku prezentuje się wyjątkowo smukło. Mimo filigranowego wyglądu, nie jest to piórkowa waga – z metalową bransoletą zestaw waży około 41,2 g. Czuć więc, że mamy do czynienia z solidnym kawałkiem metalu, a nie tanim plastikiem. Rogbid oferuje też sporą personalizację:

Wymienne paski — do wyboru mamy stal, silikon oraz nylon.

Kolory — opaska dostępna jest w trzech eleganckich odcieniach: Radiant Gold (złoty), Lunar Silver (srebrny) oraz Chrome Shadow (chromowany grafit).

Zamiast wielkiego, kolorowego wyświetlacza, który rozprasza powiadomieniami, w metalowy korpus wkomponowano wąski ekran. Służy on głównie do sprawdzania godziny oraz szybkich powiadomień o połączeniach czy wiadomościach. To podejście „glance-and-go” – rzucasz okiem i wracasz do swoich zajęć. Jeśli przywykliście do wielkich ekranów od Xiaomi czy Huawei, tutaj możecie poczuć pewien minimalizm, ale taki był zamysł projektantów.

Zdrowie w wersji „light” i odporność na medal

Pod tą cienką warstwą stali kryje się procesor OM6626B oraz moduł Bluetooth 5.3, co zapewnia stabilne połączenie ze smartfonami z Androidem i iOS. Rogbid Vogue nie udaje profesjonalnego zegarka sportowego, ale oferuje solidną bazę funkcji zdrowotnych:

Monitoring 24/7 – śledzenie tętna, poziomu natlenienia krwi (SpO2) oraz faz snu.

Dla kobiet — funkcja śledzenia cyklu i kalendarzyk zdrowia.

Aktywność — kilka trybów sportowych dostępnych z poziomu dedykowanej aplikacji.

Co ciekawe, mimo tak smukłej budowy, producent deklaruje wodoszczelność na poziomie 10 ATM. Teoretycznie oznacza to, że opaska powinna przetrwać nie tylko mycie rąk, ale i codzienne wystawienie na wodę. Jeśli chodzi o baterię, Vogue wytrzymuje od 5 do 7 dni normalnego użytkowania, co jest przyzwoitym wynikiem, biorąc pod uwagę, jak mało miejsca zostało na ogniwo zasilające.

Rogbid Vogue, wyceniony na 59,99 dolarów (ok. 220 zł), to produkt bardzo konkretnie sprofilowany. Nie kupią go maratończycy ani osoby potrzebujące analizować każdy parametr swojego treningu. To propozycja dla tych, którzy cenią design i chcą mieć na ręku elegancki dodatek, który przy okazji policzy kroki i dyskretnie powiadomi o SMS-ie.

Dodatkowym atutem jest obecna oferta promocyjna: do każdego zakupu Rogbid dorzuca gratisowe słuchawki Bluetooth (warte około 30 dolarów), zapasowy silikonowy pasek i świąteczną kartkę z życzeniami. W tej cenie dostajemy więc nie tylko najcieńszą inteligentną bransoletkę na rynku, ale całkiem sensowny pakiet startowy. To świetny przykład na to, że technologia ubieralna w końcu zaczyna rozumieć, że czasem „mniej znaczy więcej” – zwłaszcza w kwestii milimetrów na nadgarstku.