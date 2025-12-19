Huawei Watch Ultimate 2 z dużą aktualizacją. eSIM w końcu staje się praktyczny

Podsumowanie artykułu . . .

Nowa kompilacja systemu HarmonyOS (wersja 6.0.0.156) waży ponad 1 GB, co jasno sugeruje, że nie mamy do czynienia jedynie z kosmetyką, ale z solidnym “remontem” pod maską. Update trafia już do użytkowników w Europie i wprowadza funkcje, które realnie zmieniają sposób, w jaki możemy korzystać z tego luksusowego urządzenia bez telefonu w kieszeni.

eSIM, który nie boi się oszczędzania energii

Największą bolączką nowoczesnych smartwatchy z łącznością komórkową jest to, że funkcja eSIM potrafi błyskawicznie “wyssać” baterię. Do tej pory przejście w tryb oszczędzania energii często oznaczało odcięcie nas od świata. Huawei postanowił to naprawić. Po aktualizacji Watch Ultimate 2 potrafi obsługiwać połączenia głosowe oraz wiadomości SMS przez eSIM nawet wtedy, gdy zegarek pracuje w trybie oszczędzania energii.

To drobna zmiana w kodzie, ale ogromna w praktyce. Jeśli jesteś na długiej wędrówce lub kończysz wymagający trening i poziom naładowania baterii zaczyna być niepokojąco niski, wciąż możesz pozostać w kontakcie z bliskimi, nie martwiąc się, że zegarek padnie za 15 minut. Dodatkowo Huawei włączył domyślnie obsługę VoLTE dla wspieranych operatorów. Nie trzeba już niczego szukać w ustawieniach – jeśli Twój dostawca usług to oferuje, jakość rozmów prowadzonych prosto z nadgarstka będzie po prostu lepsza i czystsza.

Huawei Watch Ultimate 2 jeszcze lepiej zadba o sportowców

Druga część aktualizacji powinna zainteresować osoby, które traktują sport nieco poważniej niż tylko jako okazjonalne wyjście na spacer. Choć Watch Ultimate 2 posiada świetne czujniki tętna na nadgarstku, to w pewnych dyscyplinach – jak kolarstwo czy treningi interwałowe – nic nie zastąpi dedykowanego sprzętu zewnętrznego. Dzięki nowemu oprogramowaniu zegarek może teraz bezpośrednio łączyć się z zewnętrznymi akcesoriami przez Bluetooth. Na liście wspieranych urządzeń znalazły się:

Pasy do pomiaru tętna na klatkę piersiową, które oferują wyższą precyzję podczas nagłych zmian intensywności treningu.

Mierniki mocy, niezbędne dla kolarzy chcących precyzyjnie monitorować swój wysiłek.

Czujniki prędkości i kadencji, które pozwolą zamienić zegarek w pełnoprawny licznik rowerowy.

To sprawia, że Watch Ultimate 2 mocno zbliża się do typowo sportowych kombajnów takich marek jak Garmin czy Suunto. Huawei wyraźnie chce pokazać, że ich flagowiec to nie tylko stylowy dodatek do garnituru czy pianki nurkowej, ale też profesjonalne narzędzie treningowe.

W aktualizacji znalazło się też miejsce na drobniejsze ulepszenia

Oprócz wymienionych funkcji, paczka danych o rozmiarze 1 GB zawiera standardowy zestaw optymalizacji systemu i poprawki stabilności. Producent nie zdradza co prawda szczegółowej listy zmian „za kulisami”, ale użytkownicy mogą spodziewać się nieco płynniejszej pracy interfejsu. Aktualizacja jest wdrażana etapami, więc jeśli jeszcze nie widzisz powiadomienia na swoim ekranie, uzbrój się w chwilę cierpliwości. Możesz sprawdzić jej dostępność na dwa sposoby: