HyperOS 3 kontynuuje podbój świata. Redmi Note 14 i Xiaomi Band 10 właśnie dostały dużą aktualizację

Xiaomi kontynuuje systematyczne rozszerzanie dostępności swojego najnowszego systemu HyperOS 3. Po flagowych modelach z serii 15, które otrzymały aktualizację na rynku indyjskim, przyszła pora na urządzenia z niższych półek cenowych. Stabilna wersja HyperOS 3 trafia właśnie do użytkowników smartfona Redmi Note 14 4G oraz opaski fitness Xiaomi Band 10.

To znak, że Xiaomi traktuje HyperOS jako fundament dla całej swojej gamy produktów – od budżetowych gadżetów fitness, po popularne smartfony ze średniej półki. Co ciekawe, na tapecie jest nie tylko nowa estetyka, ale i poważne zmiany “pod maską”, zasilane przez najnowszy system Android 16. Jeśli masz któreś z tych urządzeń, szykuj się na sporą metamorfozę.

Redmi Note 14 4G – co zmienia HyperOS 3?

Dla użytkowników smartfona Redmi Note 14 4G aktualizacja do HyperOS 3 jest prawdziwym, cyfrowym trzęsieniem ziemi. Cały pakiet oprogramowania, oznaczony jako OS3.0.4.0.WOGMIXM, waży aż 5.3 GB – co potwierdza, że nie są to tylko kosmetyczne poprawki.

Nowa wersja oprogramowania przynosi szereg ulepszeń skupiających się na doświadczeniu użytkownika:

Płynność — zobaczymy znaczną poprawę w zakresie płynności animacji i czułości reakcji na dotyk. Xiaomi od dawna pracuje nad optymalizacją, a HyperOS 3 ma to w końcu dowieźć.

— zobaczymy znaczną poprawę w zakresie płynności animacji i czułości reakcji na dotyk. Xiaomi od dawna pracuje nad optymalizacją, a HyperOS 3 ma to w końcu dowieźć. Nowy silnik — choć Xiaomi stawia na swoją nakładkę, sercem systemu jest najnowszy Android 16, co oznacza poprawki bezpieczeństwa i nowoczesne zarządzanie zasobami.

— choć Xiaomi stawia na swoją nakładkę, sercem systemu jest najnowszy Android 16, co oznacza poprawki bezpieczeństwa i nowoczesne zarządzanie zasobami. Optymalizacje wydajności — licz się ze znacznymi poprawkami w zarządzaniu baterią oraz ogólnymi optymalizacjami wydajności procesora.

Najbardziej widoczną i interesującą nowością w interfejsie jest „Hyper Island”. To dynamiczny panel aktywności na żywo, który prezentuje na górze ekranu informacje o trwających zadaniach, takich jak: odtwarzanie muzyki, przypomnienia czy aktywny timer. Działanie i wygląd tego elementu są łudząco podobne do funkcji Dynamic Island firmy Apple. Fakt, że Xiaomi wprowadza taką innowację do średniej półki cenowej (Redmi Note 14), pokazuje, jak bardzo firma stawia na unifikację doświadczenia, niezależnie od ceny urządzenia.

HyperOS 3 to także obietnica lepszej integracji z ekosystemem Xiaomi, co jest kluczowe dla użytkowników posiadających wiele urządzeń tej marki. Oprócz tego, aktualizacja tradycyjnie zawiera najnowsze poprawki bezpieczeństwa, co jest standardem przy tak dużych wdrożeniach.

Xiaomi Band 10 – nowości też na nadgarstku

Najnowsza generacja kultowej opaski Xiaomi też doczeka się odświeżenia, choć tu warto od razu zaznaczyć, że jedynie na rynku chińskim, ale jest to jasny sygnał, że firma planuje zainstalować swój nowy system nawet w najmniejszych i najtańszych urządzeniach. Chociaż szczegółowy changelog dla opaski nie został ujawniony w przecieku, można się spodziewać ujednolicenia interfejsu, poprawy stabilności oraz lepszej synchronizacji z telefonami z tym samym systemem.

Strategia etapowego wdrażania aktualizacji pozwala Xiaomi na wykrycie potencjalnych problemów i ich naprawę przed globalnym rollout’em. Użytkownicy z innych krajów mogą spodziewać się aktualizacji w nadchodzących tygodniach lub miesiącach, w zależności od regionu. Rozszerzenie HyperOS 3 na urządzenia z różnych segmentów cenowych potwierdza, że chiński gigant traktuje swoją najnowszą nakładkę systemową jako długoterminową inwestycję. Firma nie ogranicza się do flagowców, dbając również o użytkowników tańszych modeli, którzy stanowią trzon jej bazy klientów.