Samsung aktualizuje harmonogram wsparcia. Sprawdź, czy Twój Galaxy wciąż będzie dostawał łatki

Zamiast szukać po omacku informacji o przyszłych łatkach, użytkownicy urządzeń Galaxy mogą zajrzeć do oficjalnego harmonogramu aktualizacji zabezpieczeń. To właśnie tam koreański gigant precyzyjnie określa, które modele i z jaką częstotliwością będą otrzymywały poprawki. Grudniowa aktualizacja tego zestawienia jest w dużej mierze kontynuacją dotychczasowej polityki, choć nie obyło się bez drobnego, acz istotnego uzupełnienia.

Które modele Samsunga dostają najnowsze poprawki zabezpieczeń?

Harmonogram aktualizacji u południowokoreańskiego giganta dzieli się na trzy główne kategorie: miesięczne, kwartalne i półroczne. Co ciekawe, w grudniu nie wprowadzono żadnych zmian w listach miesięcznych i półrocznych, co oznacza stabilność wsparcia dla większości flagowców i najstarszych modeli.

1. Comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń

Ta kategoria to absolutna czołówka – urządzenia, które dostają łatki bezpieczeństwa najszybciej, czyli co miesiąc. Obejmuje ona praktycznie wszystkie najnowsze i najważniejsze urządzenia, w tym całą linię Galaxy Z Fold i Flip (od Z Fold4/Flip4 do najnowszych Z Fold7/Flip7 oraz modeli Wx) oraz niemal całą serię Galaxy S (od S21 FE do S25 Ultra).

Składane i flagowce S: Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, aż do Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 FE; Galaxy S21 FE 5G, cała seria S22, S23, S24 (włącznie z modelami FE) oraz seria S25 (włącznie z modelami Edge i FE).

Modele średniej półki: w tej grupie wciąż króluje Galaxy A56 5G.

w tej grupie wciąż króluje Galaxy A56 5G. Modele enterprise: do kategorii miesięcznej wchodzą również wybrane modele biznesowe, w tym Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro i XCover7 Pro.

2. Kwartalne aktualizacje zabezpieczeń

To najszersza kategoria, obejmująca starsze flagowce (takie jak seria S21 i Z Fold3/Flip3) oraz ogromną liczbę popularnych i budżetowych modeli z serii A, M i F. Urządzenia te nadal są chronione, ale aktualizacje pojawiają się co trzy miesiące.

Starsze flagowce: Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 5G.

Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 5G. Seria A/M/F: znajdziemy tu niemal całą masę smartfonów ze średniej i niższej półki, od Galaxy A13, A23, A33, A73, po najnowsze (Galaxy A07, A17, A36 5G, Galaxy M56 5G).

znajdziemy tu niemal całą masę smartfonów ze średniej i niższej półki, od Galaxy A13, A23, A33, A73, po najnowsze (Galaxy A07, A17, A36 5G, Galaxy M56 5G). Tablety: kwartalne wsparcie obejmuje szeroki wachlarz tabletów z serii Galaxy Tab S (od S8 do S11 Ultra) oraz popularne modele Galaxy Tab A9 i nowo dodany Galaxy Tab A11 Plus.

3. Półroczne aktualizacje zabezpieczeń

To ostatni przystanek dla najstarszych i najbardziej budżetowych urządzeń, które nadal otrzymują krytyczne poprawki zabezpieczeń, ale tylko dwa razy w roku.

Najstarsze modele: kategoria ta obejmuje Galaxy A03, Galaxy A03 core oraz Galaxy Tab A8.

Co, jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście?

Jeśli Twój smartfon lub tablet nie figuruje na żadnej z powyższych list, oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem nie otrzyma już żadnej aktualizacji oprogramowania. Jest to sygnał alarmowy, ponieważ brak łatek bezpieczeństwa wystawia urządzenie na nowo odkryte luki, które mogą zostać wykorzystane przez złośliwe oprogramowanie. W takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli telefon wciąż jest używany do bankowości, zakupów i przechowywania wrażliwych danych, Samsung sam zaleca rozważenie przejścia na nowszy model. Na szczęście, dzięki nowym politykom firmy, wiele flagowców (od S24 wzwyż) kwalifikuje się nawet do siedmiu lat wsparcia aktualizacjami, co powinno zapewnić spokój ducha na długie lata. Natomiast ci, którzy nie chcą wydawać tyle na nowy model, mogą sprawdzić też średnią półkę, bo jest tam kilka smartfonów, które dostały (dość losowo) 6 lat wsparcia.