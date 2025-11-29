Trzy aparaty wystarczą? Render Xiaomi 17 Ultra potwierdza zaskakujące zmiany

Podsumowanie artykułu . . .

Do sieci trafiły właśnie nowe rendery przedstawiające ten model w specjalnym zestawie Photography Kit. Zamiast spodziewanego systemu poczwórnego aparatu, który widzieliśmy w poprzedniku (Xiaomi 15 Ultra), na plecach nowego flagowca znajduje się… potrójny zestaw obiektywów. Choć na pierwszy rzut oka rezygnacja z jednego sensora może brzmieć jak krok wstecz, w rzeczywistości jest to sprytny ruch, stawiający na jakość, a nie ilość.

Xiaomi 17 Ultra planuje pożegnanie z zoomem 3x na rzecz mocy i rozdzielczości

W zeszłorocznym Xiaomi 15 Ultra, firma postawiła na podwójne teleobiektywy. Wygląda na to, że w „siedemnastce” strategia uległa zmianie. Xiaomi ma zrezygnować z jednego z teleobiektywów – konkretnie z sensora 50 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Zamiast tego, firma prawdopodobnie postawi na zwiększenie możliwości pozostałych, kluczowych sensorów, wyposażając je w większe matryce o wyższej rozdzielczości. Choć tracimy jeden moduł, zyskujemy znacznie lepszą ogólną jakość zdjęć, co jest przecież najważniejsze.

Według najnowszych informacji, system trzech aparatów Xiaomi 17 Ultra ma wyglądać następująco:

Główny (szerokokątny) – 50 Mpix OmniVision OVX10500U

– 50 Mpix OmniVision OVX10500U Teleobiektyw (prawdopodobnie peryskopowy) – 200 Mpix Samsung S5KHPE

– 200 Mpix Samsung S5KHPE Ultraszerokokątny – 50 Mpix OmniVision OV50M lub Samsung S5KJN5

Największe wrażenie robi oczywiście matryca 200 Mpix dedykowana teleobiektywowi. Taka rozdzielczość pozwoli na osiągnięcie niezwykłej szczegółowości, a dzięki większym, bardziej zaawansowanym sensorom (jak OmniVision OVX10500U w aparacie głównym), Xiaomi prawdopodobnie zapewni lepszą wydajność przy słabym oświetleniu i ogólną wyższą jakość obrazu. W praktyce oznacza to, że tracąc jeden obiektyw, zyskujemy lepszy sprzęt w każdym kluczowym obszarze. Nie zapomniano także o miłośnikach selfie. Z przodu Xiaomi ma zaimplementować kamerę 50 Mpix OmniVision OV50ME, co z pewnością ucieszy osoby, które używają przedniej kamery nie tylko do rozmów wideo.

Co do samych renderów Photography Kit – zestaw ten wygląda na ewolucję akcesoriów z Xiaomi 15 Ultra. Kit, pokazany w wariantach beżowym i czarnym, zawiera odłączany uchwyt kamery z fizycznym przyciskiem migawki i teksturowanym wykończeniem, co z pewnością docenią entuzjaści mobilnej fotografii, dążący do bardziej ergonomicznego i tradycyjnego chwytu.

Jak wspomniałam, debiut modelu na rynku chińskim planowany jest na grudzień 2025 roku lub początek stycznia 2026. Wersja globalna ma pojawić się krótko po premierze w Chinach, co sugeruje dobrze zaawansowane przygotowania marketingowe. Telefon będzie oferowany w dwóch wariantach, choć szczegóły techniczne różniące modele nie zostały jeszcze ujawnione. Jeśli jednak doniesienia o rychłej premierze na rodzimym rynku producenta się potwierdzą, to w kolejnych tygodniach przecieków na temat Xiaomi 17 Ultra tylko będzie przybywać.