Miało być turbodoładowanie, a wyszło jak zwykle. Galaxy Watch 6 z problemami po aktualizacji. Jak to naprawić?

Lagowanie jest szczególnie zauważalne w panelu szybkich ustawień, co wywołało falę skarg na forach, takich jak Reddit. Choć niektórzy twierdzą, że Galaxy Watch 6 bywał już wcześniej powolny, nowa aktualizacja z pewnością pogorszyła sytuację.

Trzy kroki do płynności. Jak naprawić problemy po aktualizacji Galaxy Watch 6?

Na forach internetowych pojawiły się konkretne sposoby radzenia sobie z nowymi problemami. Kilka sprawdzonych rozwiązań na przywrócenie płynności działania zebrali sami użytkownicy, którzy zmierzyli się z podobnymi trudnościami. Najprostszym rozwiązaniem jest restart urządzenia. Można to zrobić na dwa sposoby: przechodząc przez menu Ustawienia > Ogólne > Uruchom ponownie lub przytrzymując jednocześnie przyciski Home i Back przez około 10 sekund. To podstawowy krok, który często rozwiązuje drobne problemy systemowe.

Kolejna opcja wiąże się z kompromisem między estetyką a wydajnością. Efekty wizualne, takie jak przezroczystość i rozmycie, choć atrakcyjne wizualnie, znacząco obciążają procesor. Warto zajrzeć do Ustawienia > Wyświetlacz > Zmniejsz przezroczystość i rozmycie – wielu użytkowników zauważyło natychmiastową poprawę responsywności interfejsu po wyłączeniu tych opcji.

Jeśli żadna z powyższych metod nie zadziałała, czas na bardziej zaawansowany krok – wyczyszczenie partycji pamięci podręcznej (cache). Pliki cache zgromadzone przed aktualizacją mogą być niekompatybilne z nowym systemem, co prowadzi do spowolnień. Wielu użytkowników na forach potwierdza, że ta operacja poprawia płynność zegarka.

Co warto zaznaczyć, ta procedura jest bezpieczna i nie usuwa Twoich danych osobowych ani aplikacji, ale wymaga wejścia w menu serwisowe zegarka.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Home i Wstecz, aż ekran zgaśnie. Gdy ekran jest czarny, trzymaj wciśnięty tylko przycisk Home (górny). Po kilku sekundach pojawi się menu rozruchowe. Użyj górnego przycisku Home, aby przewinąć listę i znaleźć opcję Recovery mode. Przytrzymaj górny przycisk, aby wejść w ten tryb. W menu Recovery, użyj dolnego przycisku Wstecz, aby przewinąć do opcji Wipe cache partition. Naciśnij górny przycisk, aby wybrać tę opcję. Następnie użyj dolnego przycisku, aby podświetlić Yes, i naciśnij górny, aby potwierdzić. Po wyczyszczeniu cache zegarek wróci do menu Recovery, z podświetloną opcją Reboot system now. Naciśnij górny przycisk, aby zrestartować urządzenie.

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy użytkownicy Galaxy Watch 6 zgłaszają problemy z wydajnością po aktualizacji. Część społeczności twierdzi, że pewne spowolnienia występowały już wcześniej, co może sugerować bardziej złożone przyczyny niż tylko sama aktualizacja systemu. Jeśli zauważyłeś pogorszenie działania swojego zegarka po ostatniej aktualizacji, powyższe metody powinny pomóc w przywróceniu komfortu użytkowania. Zacznij od najprostszego restartu, a jeśli to nie przyniesie efektów, sięgnij po bardziej zaawansowane opcje. Samsung nie wydał jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie zgłaszanych problemów, więc na razie użytkownicy muszą polegać na własnych doświadczeniach i wsparciu społeczności.