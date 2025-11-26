Konkurencja dla AirPodsów Pro? Huawei FreeBuds Pro 5 debiutują z bezstratnym audio i jeszcze lepszym ANC

Podsumowanie artykułu . . .

Nowy model to bezpośrednie uderzenie w segment premium, celujące w pozycję rynkową zajmowaną przez Apple AirPods Pro. FreeBuds Pro 5 wprowadzają szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym znacząco ulepszoną aktywną redukcję szumów (ANC) oraz bezstratną jakość dźwięku, co czyni je jednymi z najciekawszych premier w świecie wearables.

Huawei FreeBuds Pro 5 to słuchawki wręcz naszpikowane technologią

Wyposażono je w podwójne przetworniki audio w każdej z nich. Składają się one z ultra-liniowego podwójnie magnetycznego przetwornika basowego, sparowanego z mikroplanarnym głośnikiem wysokotonowym. Taka konfiguracja ma zapewnić bogaty i szczegółowy dźwięk w całym spektrum.

Kluczowym elementem wyróżniającym jest technologia NearLink E2.0 oraz niestandardowy chipset Kirin A3. Dzięki nim, słuchawki obsługują bezstratne strumieniowanie audio z prędkością do 4.6 Mbps. FreeBuds Pro 5 są kompatybilne z szeroką gamą kodeków audio, w tym AAC, SBC, LDAC oraz L2HC, co zapewnia uniwersalność i najwyższą jakość na różnych urządzeniach.

Jeśli zaś chodzi o ANC, to Huawei obiecuje, że wydajność tej funkcji została zwiększona nawet trzykrotnie w porównaniu do poprzednich generacji, co jest zasługą nowych mikrofonów i wsparcia chipsetu Kirin A3. W praktyce ulepszenia mają oznaczać skuteczniejsze wyciszanie w typowo hałaśliwych przestrzeniach jak komunikacja miejska czy lotniska. Pytanie, jak nowy system poradzi sobie z liderami kategorii – Apple AirPods Pro i Sony WF-1000XM5 wciąż wyznaczają bardzo wysoką poprzeczkę.

Pod względem konstrukcyjnym, słuchawki mają popularny design douszny ze „stemem” (pałąkiem) i są wyposażone w silikonowe końcówki. Etui ładujące ma kształt zaokrąglonej pigułki. Co ważne, oferują też wysoką odporność na wodę i pył w klasie IP57, natomiast etui posiada klasę IP54.

FreeBuds Pro 5 obsługują łączność Bluetooth 6.0 oraz możliwość połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie (multi-device connection). A co z zasilaniem? Tu Huawei podaje solidne liczby:

Z włączonym ANC możemy liczyć nawet na 5 godzin słuchania na jednym ładowaniu i do 22 godzin z etui.

Kiedy wyłączony ANC, czas pracy zwiększa się odpowiednio do 8 i 33 godzin.

Cena i dostępność

https://consumer.huawei.com/cn/headphones/freebuds-pro-5/. Wiadomo, kiedy pojawią się na naszym rynku, będą kosztować więcej ze względu na podatki i dodatkowe opłaty. Co do międzynarodowej premiery, tu nie ma jeszcze szczegółów, ale producent zwykle nie każe zbyt długo czekać na swoje nowości.

Na koniec dodam jeszcze, że FreeBuds Pro 5 trafią do sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych: Earth Gold, Frost Silver, Snow White i Sky Blue. Ten ostatni wariant wyróżnia się wykończeniem z wegańskiej skóry, co może przyciągnąć uwagę osób szukających bardziej ekskluzywnego charakteru.