Smartwatch ze słuchawkami od Huawei powróci w nowej odsłonie

Podsumowanie artykułu . . .

Huawei Watch Buds 2 – premiera smartwatcha ze słuchawkami przewidziana na 2025 rok

Pierwowzór tego rozwiązania pojawił się na chińskim rynku pod koniec 2022 roku, by kilka miesięcy później trafić do sprzedaży globalnej. Pomysł był prosty, lecz zarazem genialny – w obudowie zegarka zmieścić parę bezprzewodowych słuchawek dousznych. Mechanizm otwarcia pozwalał na dostęp do słuchawek po lekkim naciśnięciu tarczy urządzenia. Taka konstrukcja odpowiadała na codzienny problem osób korzystających zarówno ze smartwatcha, jak i słuchawek. Zamiast nosić przy sobie dwa oddzielne urządzenia, użytkownik otrzymywał kompaktowe rozwiązanie, gdzie zegarek pełnił dodatkowo funkcję etui ładującego. Słuchawki zawsze były naładowane i gotowe do użycia, nie zajmując przy tym dodatkowego miejsca.

Informacje na temat następcy Watch Buds krążą w mediach społecznościowych, a chiński leaker @FixedFocus z platformy Weibo sugeruje, że urządzenie jest już w produkcji. Według jego doniesień, Huawei Watch Buds 2 może zadebiutować jeszcze przed końcem 2025 roku. Istnieje jednak alternatywny scenariusz, w którym Huawei rozpocznie intensywną promocję w 2025 roku, a faktyczna premiera rynkowa nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 2026 roku.

Czytaj też: Globalna wersja OnePlus 15 nas nie zawiedzie. Producent nie planuje pogorszenia specyfikacji

Na chwilę obecną, dokładna data premiery pozostaje niejasna, ale jedno jest pewne: wraz ze zbliżaniem się do końca roku, możemy spodziewać się coraz więcej przecieków na temat kluczowych usprawnień, jakie wprowadzi nowa generacja w stosunku do poprzednika.

Czego możemy oczekiwać po Watch Buds 2?

W drugiej generacji Huawei najprawdopodobniej udoskonali tę innowacyjną formułę stanowiącą połączenie smartwatcha z etui na słuchawki. Oczekuje się, że Watch Buds 2 zaoferuje znacznie poprawione doświadczenie zarówno w zakresie smartwatcha, jak i słuchawek. Główne udoskonalenia mogą obejmować:

Sztuczna Inteligencja (AI) – wprowadzenie ulepszonych funkcji AI, które mogą dotyczyć zarówno monitorowania zdrowia, jak i inteligentnego zarządzania dźwiękiem.

System operacyjny- zegarek prawdopodobnie będzie działał pod kontrolą najnowszej wersji HarmonyOS, co przełoży się na płynniejszą obsługę i lepszą integrację z ekosystemem Huawei.

Design – choć główny zamysł pozostanie ten sam, możemy spodziewać się subtelnych zmian w projekcie, które poprawią wygodę noszenia zegarka i łatwość dostępu do słuchawek.

Warto podkreślić, że pierwsza generacja była nie tylko innowacyjna, ale i bogata w funkcje – od monitorowania zdrowia po efektywną jakość dźwięku. Watch Buds 2 ma szansę wynieść te doświadczenia na wyższy poziom.

Czytaj też: Xiaomi wypuszcza ważną aktualizację HyperOS 3. Szykujcie się na poprawę płynności

Po trzech latach od debiutu pierwszego modelu, Huawei musi sprostać znacznie wyższym oczekiwaniom. Rynek elektroniki noszonej dynamicznie się rozwija, a konkurenci nie pozostają bierni. Ciekawie będzie obserwować, czy producent utrzyma technologiczną przewagę w tej specyficznej kategorii produktów, która łączy funkcje dwóch oddzielnych urządzeń w jednym.