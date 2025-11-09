Xiaomi wypuszcza ważną aktualizację HyperOS 3. Szykujcie się na poprawę płynności

Podsumowanie artykułu . . .

W dobie, gdy płynność działania jest równie ważna, jak sama specyfikacja, Xiaomi obiecuje usprawnienia, które poczują zarówno posiadacze najnowszych flagowców, jak i użytkownicy starszych urządzeń. Jeśli więc ostatnio narzekałeś na delikatne przycięcia w swoim smartfonie Xiaomi, Redmi lub POCO, ta aktualizacja jest dla ciebie.

HyperOS 3 – co zmienia się wewnątrz launchera?

Nowa, globalna aktualizacja launchera, oznaczona numerem RELEASE-6.01.02.1321-10302137, koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach: wydajności i stabilności. Xiaomi dokonało szeregu optymalizacji mających na celu zapewnienie, że codzienne korzystanie z telefonu będzie po prostu przyjemniejsze, a irytujące spowolnienia znikną. Najważniejsze zmiany dotyczą kluczowych aspektów interakcji z telefonem:

Przejścia aplikacji i animacje — poprawiono płynność przejść między aplikacjami oraz animacji systemowych. Ma to sprawić, że nawigacja po interfejsie będzie wydawać się szybsza i bardziej responsywna. Alokacja pamięci — zoptymalizowano zarządzanie pamięcią operacyjną (RAM), co ma bezpośredni wpływ na stabilność i szybkość przełączania się między wieloma aplikacjami.

Według pierwszych testów, te usprawnienia są szczególnie zauważalne na urządzeniach z procesorami ze starszych generacji, takimi jak Snapdragon 7 Gen 1 czy niektóre chipsety z serii Helio. To bardzo dobra wiadomość, gdyż pokazuje, że Xiaomi dba o użytkowników, którzy nie mają najnowszego sprzętu, a wciąż chcą cieszyć się nowoczesnym systemem.

Aktualizacja jest obecnie wdrażana globalnie, co obejmuje nie tylko telefony z systemem Android, ale także chińską wersję HyperOS. Samo wdrożenie HyperOS 3 rozpoczęło się niedawno, a jednym z pierwszych smartfonów, który otrzymał pełną wersję, był Xiaomi 15.

Jednocześnie Xiaomi ogłosiło rozszerzenie listy urządzeń, które mają otrzymać aktualizację HyperOS 3. Wśród nich znajdują się:

smartfony z serii Redmi K80,

telewizory Xiaomi TV S Pro Mini LED,

smartwatche z linii Xiaomi Watch S4,

i wiele innych urządzeń.

Warto jednak odnotować, że firma potwierdziła również, iż część smartfonów i tabletów pominie aktualizację do HyperOS 3.1, co sugeruje, że ich wsparcie może być bardziej selektywne w przyszłości.

Najnowsza globalna aktualizacja launchera HyperOS 3 to obiecujący krok Xiaomi w kierunku poprawy doświadczenia użytkownika na wszystkich poziomach sprzętowych. Skupienie się na optymalizacji animacji i zarządzaniu pamięcią (nawet na starszych procesorach) pokazuje, że chiński producent bierze sobie do serca uwagi o płynności działania. Jeśli posiadasz smartfon Xiaomi, Redmi lub POCO, możesz spodziewać się, że w najbliższym czasie twój telefon dostanie solidny zastrzyk wydajności, co jest świetną wiadomością w oczekiwaniu na pełne wdrożenie systemu Android 16.