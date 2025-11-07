Podsumowania powiadomień w One UI 8.5 nie dla każdego. Samsung ograniczy dostępność nowej funkcji

Podsumowanie artykułu . . .

Choć brzmi to świetnie, bo kto nie chciałby czystszej i bardziej zorganizowanej skrzynki powiadomień, okazuje się, że nowe funkcje mogą nie być powszechnie dostępne. Szczególnie użytkownicy wielojęzyczni oraz właściciele starszych flagowców mogą poczuć się pominięci. Przyjrzyjmy się szczegółom wycieków, które ujawniają zarówno listę wspieranych języków, jak i ukryte wymagania sprzętowe.

One UI 8.5 – nowe funkcje AI z ograniczeniami

Jedną z najważniejszych informacji, która wyciekła, jest kwestia przetwarzania danych. Aby zapewnić użytkownikom prywatność, Samsung zdecydował, że generowanie podsumowań powiadomień z ostatnich 24 godzin będzie odbywać się lokalnie na urządzeniu, a nie na serwerach w chmurze. Lokalne przetwarzanie to świetna wiadomość dla bezpieczeństwa, ale niesie za sobą pewien koszt: wymaga sprzętu z wystarczającą mocą, aby uruchomić modele sztucznej inteligencji (najprawdopodobniej multi-modalne) bezpośrednio na telefonie.

Co to oznacza w praktyce? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że funkcje inteligentnego podsumowywania mogą nie być dostępne na flagowych urządzeniach starszych niż seria Galaxy S23. Jeśli masz model Galaxy S22 lub wcześniejszy, to jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) może nie być wystarczająco wydajna, by obsłużyć te zadania AI bez obciążania systemu.

Kolejnym, i być może największym, rozczarowaniem dla części użytkowników jest ograniczenie językowe. Południowokoreański gigant na razie ma zamiar ograniczyć funkcje przetwarzania i priorytetyzacji powiadomień tylko do wstępnie zdefiniowanej listy języków. Na szczęście Polacy nie mają co się martwić. Samsung to nie Apple i nie traktuje nas po macoszemu.

Obsługiwane języki w One UI 8.5 (podsumowania powiadomień):

Angielski

Francuski

Niemiecki

Hindi

Włoski

Japoński

Koreański

Polski

Portugalski

Hiszpański

Chiński Uproszczony (Chiny kontynentalne)

Tajski

Wietnamski

Co gorsza, system ma działać tylko z jednym językiem naraz – tym, który został ustawiony jako domyślny język telefonu. Oznacza to, że użytkownicy, którzy komunikują się na co dzień w dwóch lub więcej językach (np. mają domyślnie ustawiony polski, ale pracują na angielskim lub niemieckim), mogą stracić funkcjonalność. Ich powiadomienia w języku innym niż domyślny nie zostaną objęte podsumowaniem. Podobne ograniczenie ma dotyczyć funkcji priorytetyzacji, która początkowo ma działać tylko dla domyślnego języka urządzenia.

Samsung idzie śladem Google’a – AI będzie wykrywać oszustwa

Oprócz zmian w powiadomieniach, w kodzie One UI 8.5 pojawiły się również wzmianki o funkcji wykrywania oszustw telefonicznych wspieranej przez AI. Ta funkcja ma działać podobnie do rozwiązania Google, które ostrzega użytkowników przed potencjalnymi próbami wyłudzenia pieniędzy, analizując ton głosu rozmówcy. Początkowe wskazówki (m.in. odniesienie do KT, prawdopodobnie Korean Telecom) sugerują, że ta funkcja może być na początku ograniczona do języka koreańskiego. W chwili obecnej nie ma pewności, czy i kiedy te narzędzia bezpieczeństwa zostaną udostępnione użytkownikom na całym świecie.

Na razie One UI 8.5 jawi się jako znaczący krok naprzód w dziedzinie organizacji i bezpieczeństwa smartfonów Samsunga, oferując inteligentne podsumowania powiadomień i wykrywanie oszustw AI. Jednak wprowadzenie tych zaawansowanych funkcji stawia poważne wymagania sprzętowe oraz bariery językowe. Choć obecność języka polskiego na liście wspieranych języków cieszy, warto pamiętać o potencjalnych ograniczeniach, zwłaszcza jeśli często przełączasz się między językami. Miejmy nadzieję, że Samsung szybko rozszerzy dostępność tych innowacji w przyszłych aktualizacjach.